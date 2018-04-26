Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21
Re: ванны
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49
Re: а вот
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:28
Так в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил - все твое.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:31
Во-первых: жалоба отправлена, за неумение общаться хотя чуть-чуть культурнее алкоголика на лавочке после смены на заводе.
Во-вторых: вот то же самое можно снять и про воздух и так же впаривать потом воздух в пакетиках для дыхания. И лет за 15-20 подобной пропаганды начнет большинство верить в эти байки.
Воды блин пресной у нас на Земле мало. Пха. Еще глупее ничего не придумали?
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