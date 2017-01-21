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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 14:10
Додано: Нед 13 чер, 2021 14:14
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так вже почали забезпечувати молоді сім'ї доступною іпотекою! )))
Додано: Пон 14 чер, 2021 00:59
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:32
vitaliy_berdinskikh
Ще ж не так давно іпотеку видавали під 20-30%!
А тепер 15% на кожному кроці - а декуди і 10%(ефективна ставка ~12%)
Якої бл ще вам доступної іпотеки не вистачає?©
Додано: Пон 14 чер, 2021 10:02
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:39
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:47
Ставки 20-30% були ще до 2014. Потім поступово падали. То нерухомість з 2013 подорожчала вдвічі?
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