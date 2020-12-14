RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12498124991250012501
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС 

«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:08

  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:17

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Герман виявився людиною свідомою.
https://www.youtube.com/watch?v=I3T_VM6juZw
UA
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:40

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Макс, готуєшся до зими? Комин прочистив, дровами запасся?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:31

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html

А така пропозиція нецікава
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 04:38

Керманычи-дерибанычи открывают границы для молодежи до 25 лет.

Кто будет раскупать недострои Кржн?
Провинция пустая стоит. Как итог 34-летнего дерибана.

Скоро тут никого не останется, только пенсионеры и ур**, керманычи дерибанычи, проепыватели территорий и атомных станций.

Насколько я был прав ещё в 2012 когда писал о принципиальной неспособности быд*ло-ылиты, этих клоунов, сантехников и крестьян, хоть что то организовать на территориях, которые она получила на шару, от деструкции СССР.

Pridurki реально не могут просчитать ситуацию на два хода вперёд. Не хватает ума.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12498124991250012501
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17197161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6701069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.