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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:46 Итоги: Прогнозы 18.05.18



Прогноз по доллару США позитивный, восходящий импульс неустойчивый, поэтому дальнейший рост будет медленным. И если доллар не окажется ниже под отметкой ¥110,00, то сможет преодолеть сопротивление на ¥110,75 и затем двинется к ¥111,00.



В ином случае пара доллар-иена окажется ниже ключевой поддержки на ¥109,65.



США: Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 11 000.



Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло более существенно, чем ожидалось, однако осталось на исторически низком уровне.

Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 11 000 до о 222 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост до 215 000.

Среднее число заявок за четыре недели продолжило снижаться до 213 500 минимум с 13 декабря 1969 года.

Число повторных заявок упало на 87 000, до 1 710 000.



США: индекс опережающих индикаторов добавляет свидетельств, что экономический рост продолжится, - Wells Fargo.



Индекс опережающих индикаторов в апреле вырос на 0,4%, поддерживаемый широким улучшением компонентов, как отмечают аналитики из Wells Fargo:

«Индекс опережающий индикаторов в апреле вырос на 0,4%, что предполагает, что крепкий экономический рост, вероятно, сохранится во второй половине 2018 г. Рост индексах совпадающих и запаздывающих индикаторов был в апреле 0,3%.

Негативный вклад в апреле внесли только цены акций и разрешения на строительство домов. Разница в процентных ставках внесла самый большой вклад в рост индекса, однако сила этого компонента утихла в последнее время, так как кривая доходности стала более плоской.



Данные по опросам и фактические данные продолжают поддерживают друг друга, что является сигналом стабильного и сбалансированного роста. Апрельское значение добавляет свидетельств, что экономический рост продолжится на протяжении 2018 г., и предполагает, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.»



ЕЦБ начнет повышать ставки с сентября 2019 года.



ЕЦБ с начала года говорит о планах свернуть программу покупки активов и рынок в ожидании оглашения сроков и темпов повышения ставки. Но ЕЦБ воздерживается от конкретики, так как слабая инфляция ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.



Скорее всего, ЕЦБ сохранит ставки без изменений до сентября 2019 г., после завершения программы покупки активов в декабре. Ужесточение будет идти минимальными шагами, по 10 б.п. и вернется к нулевой отметке к марту 2020 г.



Судя по всему украинские финансовые власти перед пятничной сессией валютного межбанка перестраховались, продолжая изымать с рынка гривневую ликвидность. Об этом дали понять заметно упавшие к утру 18-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор.



Впрочем, есть и альтернативное мнение: гривневый «навес» на коррсчетах растаял из-за оттока оттуда средств налогоплательщиков в Казну в рамках исполнения текущего бюджетного периода.



Вероятно, не все представители отечественного бизнеса успели перечислить гривню в бюджет. Перенеся платежи на последний день бюджетной недели. Или у них просто не было нацвалюты в достаточном количестве, заставив навестить межбанк, где своими оферами СКВ обвалили цену последнего, вынуждая регулятор в спешном порядке спасать доллар, выкупая его «излишки» в рамках технологии Matching. Судя по всему, НБУ совершал несколько «подходов», «пылесося» СКВ небольшими партиями, стараясь добиться оптимального курса и не раскрыть свое инкогнито.



Мероприятия Институтской лишь к полудню остановили динамичную коррекцию СКВ. А дальше произошло полукопеечное падение СКВ по обеим позициям к 26,13/26,14 UAH/USD по состоянию на 13.25 Киева, подтверждая уход НБУ на обеденный перерыв.



Следуя с оглядками в кильватере настроения валютного межбанка, наличный рынок, привыкший к постоянной нехватке гривневого ресурса, также постепенно снижал цену «американца», стараясь не перегибать палку и не нарушить чуткий к ценам клиентский «принос». Последнее, полагаю, надежно удерживало наличный доллар от чрезмерного падения.



Как мы указывали ранее, с новой недели вырастет вероятность выхода на первые роли знакомого нам «бычьего» фактора для рынка доллара. Речь идет о начале компенсации НБУ Казначейством, которое небольшими порциями и незаметно для межбанка, уже начало свои выплаты.

Полагаю, пятничное падение курса безналичного «американца» в локальную яму приготовило хороший» «нулевой цикл» для последующего возвращения на рынок «зеленого» безнала «бычьего» тренда.



Бюджетный период закончится, острота спроса на гривневые активы спадет, давая простор для игры на повышение цен валюты США.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Прогноз по доллару США в паре с иеной остается позитивным.Прогноз по доллару США позитивный, восходящий импульс неустойчивый, поэтому дальнейший рост будет медленным. И если доллар не окажется ниже под отметкой ¥110,00, то сможет преодолеть сопротивление на ¥110,75 и затем двинется к ¥111,00.В ином случае пара доллар-иена окажется ниже ключевой поддержки на ¥109,65.США: Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 11 000.Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло более существенно, чем ожидалось, однако осталось на исторически низком уровне.Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 11 000 до о 222 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост до 215 000.Среднее число заявок за четыре недели продолжило снижаться до 213 500 минимум с 13 декабря 1969 года.Число повторных заявок упало на 87 000, до 1 710 000.США: индекс опережающих индикаторов добавляет свидетельств, что экономический рост продолжится, - Wells Fargo.Индекс опережающих индикаторов в апреле вырос на 0,4%, поддерживаемый широким улучшением компонентов, как отмечают аналитики из Wells Fargo:«Индекс опережающий индикаторов в апреле вырос на 0,4%, что предполагает, что крепкий экономический рост, вероятно, сохранится во второй половине 2018 г. Рост индексах совпадающих и запаздывающих индикаторов был в апреле 0,3%.Негативный вклад в апреле внесли только цены акций и разрешения на строительство домов. Разница в процентных ставках внесла самый большой вклад в рост индекса, однако сила этого компонента утихла в последнее время, так как кривая доходности стала более плоской.Данные по опросам и фактические данные продолжают поддерживают друг друга, что является сигналом стабильного и сбалансированного роста. Апрельское значение добавляет свидетельств, что экономический рост продолжится на протяжении 2018 г., и предполагает, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.»ЕЦБ начнет повышать ставки с сентября 2019 года.ЕЦБ с начала года говорит о планах свернуть программу покупки активов и рынок в ожидании оглашения сроков и темпов повышения ставки. Но ЕЦБ воздерживается от конкретики, так как слабая инфляция ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.Скорее всего, ЕЦБ сохранит ставки без изменений до сентября 2019 г., после завершения программы покупки активов в декабре. Ужесточение будет идти минимальными шагами, по 10 б.п. и вернется к нулевой отметке к марту 2020 г.Судя по всему украинские финансовые власти перед пятничной сессией валютного межбанка перестраховались, продолжая изымать с рынка гривневую ликвидность. Об этом дали понять заметно упавшие к утру 18-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор.Впрочем, есть и альтернативное мнение: гривневый «навес» на коррсчетах растаял из-за оттока оттуда средств налогоплательщиков в Казну в рамках исполнения текущего бюджетного периода.Вероятно, не все представители отечественного бизнеса успели перечислить гривню в бюджет. Перенеся платежи на последний день бюджетной недели. Или у них просто не было нацвалюты в достаточном количестве, заставив навестить межбанк, где своими оферами СКВ обвалили цену последнего, вынуждая регулятор в спешном порядке спасать доллар, выкупая его «излишки» в рамках технологии Matching. Судя по всему, НБУ совершал несколько «подходов», «пылесося» СКВ небольшими партиями, стараясь добиться оптимального курса и не раскрыть свое инкогнито.Мероприятия Институтской лишь к полудню остановили динамичную коррекцию СКВ. А дальше произошло полукопеечное падение СКВ по обеим позициям к 26,13/26,14 UAH/USD по состоянию на 13.25 Киева, подтверждая уход НБУ на обеденный перерыв.Следуя с оглядками в кильватере настроения валютного межбанка, наличный рынок, привыкший к постоянной нехватке гривневого ресурса, также постепенно снижал цену «американца», стараясь не перегибать палку и не нарушить чуткий к ценам клиентский «принос». Последнее, полагаю, надежно удерживало наличный доллар от чрезмерного падения.Как мы указывали ранее, с новой недели вырастет вероятность выхода на первые роли знакомого нам «бычьего» фактора для рынка доллара. Речь идет о начале компенсации НБУ Казначейством, которое небольшими порциями и незаметно для межбанка, уже начало свои выплаты.Полагаю, пятничное падение курса безналичного «американца» в локальную яму приготовило хороший» «нулевой цикл» для последующего возвращения на рынок «зеленого» безнала «бычьего» тренда.Бюджетный период закончится, острота спроса на гривневые активы спадет, давая простор для игры на повышение цен валюты США.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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