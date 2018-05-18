Итоги:Энергетика 18.05.18

По состоянию на 8.50 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до $79,53 за баррель. В ходе торгов четверга стоимость нефти этой марки впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в $80 за баррель.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17%, до $71,61 за баррель.
«Мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям, что свидетельствует о том, что скоординированные действия стран ОПЕК и не входящих в организацию по венской сделке были успешны», - приводит таково мнение аналитика по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джека Аллардиче.
По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 миллион баррелей, до 2,819 миллиарда баррелей. Этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.
Одной из главных целей соглашения по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР.
Другим фактором, поддерживающим рост нефтяных цен стали сообщения о снижении добычи нефти в Венесуэле и возобновление США санкций против Ирана. Двойной дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы продолжает оказывать существенную поддержку нефтеценам.
Цены на нефть в четверг закончили торги слабой динамикой после краткого роста выше $80 за баррель для нефти Brent в первый раз с 2014 года.
Июльская Brent выросла на 2 цента, достигнув отметки $79,30 за баррель на ICE Futures Europe, достигнув максимума в $80,50 в ходе торгов. Это максимум с ноября 2014 года.
На Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI осталась неизменной на уровне $71,49 за баррель, удерживаясь на уровне 3,5- летнего максимума.
Окончание срока действия июньского опциона по WTI в четверг обеспечили динамику торгов и когда биржевые индексы США упали ниже, цены на нефть также снизились - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка в Futures Group.
Цены на нефть WTI закончили торги почти без изменений, предварительно показав еще один 3,5-летний максимум.
«Сильный мировой спрос, продолжающаяся сделка с поставками ОПЕК и растущая волна геополитического риска» в совокупности повышают цены, - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric. - «Среди всех рисков Иран продолжает возглавлять список, при этом остаются вопросы о том, в какой степени возврат санкций США ограничит добычу нефти в Иране».
Цены на нефть марки Brent выросли почти на 19% в 2018 году, чему способствовали сокращение производства от крупных производителей и усиление напряженности на Ближнем Востоке.
«Я думаю, что на данный момент есть потенциал роста, а не наоборот, новый диапазон составляет от $72 до 85», - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка CMC Markets, добавив, что в этом году он «не исключит» рост до $90.
Июньский бензин упал на 0,3% до $2,42 за галлон, а июньский мазут вырос на 0,5% до $2,281 за галлон.
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