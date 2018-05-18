Итоги:Энергетика 18.05.18

Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:51

«Мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям, что свидетельствует о том, что скоординированные действия стран ОПЕК и не входящих в организацию по венской сделке были успешны», - приводит таково мнение аналитика по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джека Аллардиче.



По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 миллион баррелей, до 2,819 миллиарда баррелей. Этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.



Одной из главных целей соглашения по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР.



Другим фактором, поддерживающим рост нефтяных цен стали сообщения о снижении добычи нефти в Венесуэле и возобновление США санкций против Ирана. Двойной дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы продолжает оказывать существенную поддержку нефтеценам.

Окончание срока действия июньского опциона по WTI в четверг обеспечили динамику торгов и когда биржевые индексы США упали ниже, цены на нефть также снизились - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка в Futures Group.



Цены на нефть WTI закончили торги почти без изменений, предварительно показав еще один 3,5-летний максимум.



«Сильный мировой спрос, продолжающаяся сделка с поставками ОПЕК и растущая волна геополитического риска» в совокупности повышают цены, - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric. - «Среди всех рисков Иран продолжает возглавлять список, при этом остаются вопросы о том, в какой степени возврат санкций США ограничит добычу нефти в Иране».



Цены на нефть марки Brent выросли почти на 19% в 2018 году, чему способствовали сокращение производства от крупных производителей и усиление напряженности на Ближнем Востоке.



«Я думаю, что на данный момент есть потенциал роста, а не наоборот, новый диапазон составляет от $72 до 85», - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка CMC Markets, добавив, что в этом году он «не исключит» рост до $90.



Мировые цены на нефть в пятницу продолжают расти в цене после преодоления отметки в $80 за баррель марки Brent накануне, на фоне снижения мировых запасов.Цены на нефть в четверг закончили торги слабой динамикой после краткого роста выше $80 за баррель для нефти Brent в первый раз с 2014 года.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: