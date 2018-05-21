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фондовый рынок 21.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 21 тра, 2018 12:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.05.18 США



Фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне торговых переговоров США и Китая.



Промышленный индекс Dow Jones остался на уровне 24715,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38%, до 7354, 4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2712,97 пункта.



Инвесторы следят за вторым раундом торговых переговоров между Китаем и США, который проходит в Вашингтоне 17-18 мая.



Газета Washington Post ранее сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам и прекратить расследование краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снять санкции, введенные после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, и ослабить экспортные ограничения в сфере технологий.



Кроме того, в четверг СМИ сообщали, что китайская делегация на переговорах в США предложила сократить профицит торгового баланса страны, закупив американских товаров на $200 миллиардов. Тем самым страна помогла бы снизить дисбаланс в международной торговле. Однако в пятницу Китай опроверг данные сообщения.



Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением двусторонних противоречий в торговой сфере.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,01%, до 24 715,09 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,26%, до 2 712,97 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,38%, до 7 354,34 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в пятницу снизился после достижения максимуму за почти четыре месяца. Факторами давления были политическая ситуация в Италии и торговые противоречия США и Китая.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, прервав серию трех сессий роста. В четверг уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.

За неделю Stoxx 600 вырос на 0,6%.

FTSE MIB снизился на 1,48%, не фоне политических изменений в стране. За неделю индекс снизился на 2,9%, что стало самым значительным недельным снижением с начала марта (с парламентских выборов).

Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 2,222%. За неделю доходность итальянских облигаций выросла на 33,4 базисных пункта, что стало самым резким ростом с середины 2016 г.



Политическая ситуация в Италии осталась в фокусе внимания после того, как две крупнейшие популистские партии согласовали программу коалиции, которая включает планы по сокращению налогов и повышению бюджетных расходов, но не содержит прямой угрозы членству Италии в еврозоне.

Экономическая политика возможного правительства может создать столкновение с Брюсселем, что может оживить воспоминания долгового кризиса в еврозоне.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, прервав серию трех сессий роста. В четверг уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.



Британский FTSE 100 просел на 0,12% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 778,79 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,28% до 13 077,72 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 614,51 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3213,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1848,06 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.



Японский Nikkei 225 подорожал на 0,31%, до 23002,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - незначительно сократился, на 0,05%, и составил 6084,5 пункта.



В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.



Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



«Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.



Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта - на 9,6%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,15% - до 2326,94 пункта, РТС опустился на 0,72%, до 1173,14 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,4% - до 62,44 RUB/USD, курс евро - на 0,2%, до 73,47 RUB/EUR.



При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,05% - до $79,26 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 1,49%, «Газпрома» — на 1,01%, «АЛРОСы» — на 0,91%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,04%, Московской биржи — на 0,59%.



Российский фондовый рынок закрывает неделю невпечатляющими результатами. Пока глобальные фонды выводят из индексов и активов финансы, оснований расти слишком мало. Индекс Мосбиржи на неделе попытался было дотянуться до рекордов и обновить их, но когда капитал уходит с площадки, проблематично продолжать покупать.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 17 мая, повысился на 1,90 пункта или на 0,40% до уровня 471,41 пунктов.



Объем торгов за день составил 240,6 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 17 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,47 пункта или на 0,10% до уровня 469,51 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 156,35 пунктов или на 49,63% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на комментариях президента США Дональда Трампа о надеждах на успешные переговоры с КНР по торговле.



По состоянию на 8.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3162,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,42%, до 1815,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднимался на 0,17%, до 30995,72 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,23%, до 2455,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,21%, до 6081,3 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,47%, до 22918,1 пункта.



В пятницу внимание азиатских инвесторов обращено на второй раунд переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.



В четверг в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Лю Хэ в рамках второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил о возможных ответных мерах.

Судя по тому, как идут переговоры, есть большие шансы на то, что они не провалятся, а закончатся каким-то компромиссом.

По мнению экспертов, это может привести к росту спроса на рисковые активы, что традиционно поддерживает рынок акций.



Во-вторых, фондовые индексы в странах АТР 18 мая не продемонстрировали единой динамики, но завершили неделю ростом.

Ожидания инвесторов ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп на фоне торговых переговоров между КНР и США заявил, что Китай «очень избалован», и выразил сомнения в успехе визита китайской делегации в Вашингтон.



Повышение доходности 10-летних гособлигаций США до максимума с 2011 года также сдерживает интерес инвесторов к рынку акций. В пятницу доходность зафиксировалась около достигнутой накануне отметки - 3,11%.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% в пятницу, но снизился на 0,7% с начала недели.



Японский Nikkei 225 в пятницу вырос на 0,4%, как и более широкий индекс Topix. С начала недели Nikkei прибавил 0,8%, его ралли продолжается 8-ю неделю подряд.



Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%. При этом Shenzhen Composite прибавил 0,3%.



Индийский Sensex опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Основной фондовый индекс Индонезии, ЦБ которой в четверг поднял процентную ставку впервые с 2014 года, опустился на 0,6%.



Инфляция в Японии в прошлом месяце замедлилась более ожиданий. Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (основной индикатор, отслеживаемый ЦБ) в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,9% в марте. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,8%. Базовая инфляция замедлилась с 1,1% до 0,6% вместо прогнозировавшихся 0,7%.



Нефтегазовые компании являются лидерами роста на многих рынках АТР на фоне повышения цен на нефть до очередного максимума за 3,5 года. Так, японская Inpex прибавила 2,8%, китайская CNOOC - 3,4%.



Вместе с тем котировки бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP и второй по величине компании сектора Rio Tinto упали на 1,1% на торгах в Сиднее, железорудной Fortescue - на 0,8%.



Рост доходности US Treasuries подстегнул ралли японских страховых компаний, в том числе T&D Holdings прибавила 2,3%, Dai-ichi Life Holdings - 1,2%.

Ослабление иены положительно сказалось на акциях японских промышленных компаний и других экспортеров: роботостроительный концерн Fanuc увеличил капитализацию на 1,3%, SMC Corp. - на 4,2%.

В Шэньчжэне наиболее значительное снижение продемонстрировали фармкомпании, поставщики медицинского оборудования и услуг.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу.



Британский FTSE 100 по состоянию на 16.00 Киева опустился на 0,31% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 763,7 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,38% до 13 064,97 пункта.



Французский САС 40 был в «минусе» на 0,21% — на отметке 5 609,89 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торговую неделю умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,63% - до 1841,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,4%, до 471,41 пункта.



Объем торгов на УБ составил 329,9 млн. грн., в том числе акциями - 4,1 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 240,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+4,38%), Райффайзен Банка Аваль (+1,8%) и Центрэнерго (+1,63%).

Снизились в цене акции Турбоатома (-0,64%) и Укрнафты (-0,61%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,94%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,34% - до 503,03 пункта при объеме торгов 5,33 млн. злотых (39,2 млн. грн).



Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-13,08%), «Агротона» (-3,26%) и «Астарты» (-2,35%).

Дорожали только акции «Овостара» (+0,51%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 14 – 18 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 474,08 к отметке 471,41 пунктов, потеряв 2,67 пункта или 0,56%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,71 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей «прерывистой» недели, 07 – 11 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 472,85 к отметке 474,08 пунктов, прибавив 1,23 пункта или 0,26%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,44 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после прошедших переговоров сторон.



По состоянию на 08.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3217,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,12%, до 1849,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,26%, до 31439,88 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,32%, до 2467,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,05%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,37%, до 23015,08 пункта.



В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.



Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

«Прошедшие в выходные переговоры, похоже, достигли прогресса. Хотя США и Китаю все еще нужно поработать над деталями торговой сделки, для рынков позитивно, что они добились перемирия», - цитирует таково мнение старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабею.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3213,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1848,06 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.



Японский Nikkei 225 подорожал на 0,31%, до 23002,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - незначительно сократился, на 0,05%, и составил 6084,5 пункта.



В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.



Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



«Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.



Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта - на 9,6%.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в понедельник.



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,86% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 845,31 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,28% до 13 077,72 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,72% — на отметке 5 654,69 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне торговых переговоров США и Китая.Промышленный индекс Dow Jones остался на уровне 24715,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38%, до 7354, 4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2712,97 пункта.Инвесторы следят за вторым раундом торговых переговоров между Китаем и США, который проходит в Вашингтоне 17-18 мая.Газета Washington Post ранее сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам и прекратить расследование краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снять санкции, введенные после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, и ослабить экспортные ограничения в сфере технологий.Кроме того, в четверг СМИ сообщали, что китайская делегация на переговорах в США предложила сократить профицит торгового баланса страны, закупив американских товаров на $200 миллиардов. Тем самым страна помогла бы снизить дисбаланс в международной торговле. Однако в пятницу Китай опроверг данные сообщения.Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением двусторонних противоречий в торговой сфере.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу снизился после достижения максимуму за почти четыре месяца. Факторами давления были политическая ситуация в Италии и торговые противоречия США и Китая.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, прервав серию трех сессий роста. В четверг уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.За неделю Stoxx 600 вырос на 0,6%.FTSE MIB снизился на 1,48%, не фоне политических изменений в стране. За неделю индекс снизился на 2,9%, что стало самым значительным недельным снижением с начала марта (с парламентских выборов).Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 2,222%. За неделю доходность итальянских облигаций выросла на 33,4 базисных пункта, что стало самым резким ростом с середины 2016 г.Политическая ситуация в Италии осталась в фокусе внимания после того, как две крупнейшие популистские партии согласовали программу коалиции, которая включает планы по сокращению налогов и повышению бюджетных расходов, но не содержит прямой угрозы членству Италии в еврозоне.Экономическая политика возможного правительства может создать столкновение с Брюсселем, что может оживить воспоминания долгового кризиса в еврозоне.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами.В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».«Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта - на 9,6%.Акции Сбербанка просели в цене на 1,49%, «Газпрома» — на 1,01%, «АЛРОСы» — на 0,91%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,04%, Московской биржи — на 0,59%.Российский фондовый рынок закрывает неделю невпечатляющими результатами. Пока глобальные фонды выводят из индексов и активов финансы, оснований расти слишком мало. Индекс Мосбиржи на неделе попытался было дотянуться до рекордов и обновить их, но когда капитал уходит с площадки, проблематично продолжать покупать.Как сообщалось в четверг 17 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,47 пункта или на 0,10% до уровня 469,51 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 156,35 пунктов или на 49,63% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 мая, сессия в ПФТС.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64052 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3846 раз. Подякували: 7267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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