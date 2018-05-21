Итоги: Мировой фондовый рынок 21.05.18

Фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне торговых переговоров США и Китая.
Промышленный индекс Dow Jones остался на уровне 24715,09 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38%, до 7354, 4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2712,97 пункта.
Инвесторы следят за вторым раундом торговых переговоров между Китаем и США, который проходит в Вашингтоне 17-18 мая.
Газета Washington Post ранее сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам и прекратить расследование краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снять санкции, введенные после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, и ослабить экспортные ограничения в сфере технологий.
Кроме того, в четверг СМИ сообщали, что китайская делегация на переговорах в США предложила сократить профицит торгового баланса страны, закупив американских товаров на $200 миллиардов. Тем самым страна помогла бы снизить дисбаланс в международной торговле. Однако в пятницу Китай опроверг данные сообщения.
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением двусторонних противоречий в торговой сфере.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,01%, до 24 715,09 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,26%, до 2 712,97 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,38%, до 7 354,34 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился после достижения максимуму за почти четыре месяца. Факторами давления были политическая ситуация в Италии и торговые противоречия США и Китая.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, прервав серию трех сессий роста. В четверг уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.
За неделю Stoxx 600 вырос на 0,6%.
FTSE MIB снизился на 1,48%, не фоне политических изменений в стране. За неделю индекс снизился на 2,9%, что стало самым значительным недельным снижением с начала марта (с парламентских выборов).
Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 2,222%. За неделю доходность итальянских облигаций выросла на 33,4 базисных пункта, что стало самым резким ростом с середины 2016 г.
Политическая ситуация в Италии осталась в фокусе внимания после того, как две крупнейшие популистские партии согласовали программу коалиции, которая включает планы по сокращению налогов и повышению бюджетных расходов, но не содержит прямой угрозы членству Италии в еврозоне.
Экономическая политика возможного правительства может создать столкновение с Брюсселем, что может оживить воспоминания долгового кризиса в еврозоне.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, прервав серию трех сессий роста. В четверг уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.
Британский FTSE 100 просел на 0,12% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 778,79 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,28% до 13 077,72 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 614,51 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3213,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1848,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.
Японский Nikkei 225 подорожал на 0,31%, до 23002,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - незначительно сократился, на 0,05%, и составил 6084,5 пункта.
В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.
Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».
«Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта - на 9,6%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,15% - до 2326,94 пункта, РТС опустился на 0,72%, до 1173,14 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,4% - до 62,44 RUB/USD, курс евро - на 0,2%, до 73,47 RUB/EUR.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,05% - до $79,26 за баррель.
Акции Сбербанка просели в цене на 1,49%, «Газпрома» — на 1,01%, «АЛРОСы» — на 0,91%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,04%, Московской биржи — на 0,59%.
Российский фондовый рынок закрывает неделю невпечатляющими результатами. Пока глобальные фонды выводят из индексов и активов финансы, оснований расти слишком мало. Индекс Мосбиржи на неделе попытался было дотянуться до рекордов и обновить их, но когда капитал уходит с площадки, проблематично продолжать покупать.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 17 мая, повысился на 1,90 пункта или на 0,40% до уровня 471,41 пунктов.
Объем торгов за день составил 240,6 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 17 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,47 пункта или на 0,10% до уровня 469,51 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 156,35 пунктов или на 49,63% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на комментариях президента США Дональда Трампа о надеждах на успешные переговоры с КНР по торговле.
По состоянию на 8.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3162,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,42%, до 1815,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднимался на 0,17%, до 30995,72 пункта.
Корейский KOSPI увеличивался на 0,23%, до 2455,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,21%, до 6081,3 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,47%, до 22918,1 пункта.
В пятницу внимание азиатских инвесторов обращено на второй раунд переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.
В четверг в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Лю Хэ в рамках второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил о возможных ответных мерах.
Судя по тому, как идут переговоры, есть большие шансы на то, что они не провалятся, а закончатся каким-то компромиссом.
По мнению экспертов, это может привести к росту спроса на рисковые активы, что традиционно поддерживает рынок акций.
Во-вторых, фондовые индексы в странах АТР 18 мая не продемонстрировали единой динамики, но завершили неделю ростом.
Ожидания инвесторов ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп на фоне торговых переговоров между КНР и США заявил, что Китай «очень избалован», и выразил сомнения в успехе визита китайской делегации в Вашингтон.
Повышение доходности 10-летних гособлигаций США до максимума с 2011 года также сдерживает интерес инвесторов к рынку акций. В пятницу доходность зафиксировалась около достигнутой накануне отметки - 3,11%.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% в пятницу, но снизился на 0,7% с начала недели.
Японский Nikkei 225 в пятницу вырос на 0,4%, как и более широкий индекс Topix. С начала недели Nikkei прибавил 0,8%, его ралли продолжается 8-ю неделю подряд.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%. При этом Shenzhen Composite прибавил 0,3%.
Индийский Sensex опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
Основной фондовый индекс Индонезии, ЦБ которой в четверг поднял процентную ставку впервые с 2014 года, опустился на 0,6%.
Инфляция в Японии в прошлом месяце замедлилась более ожиданий. Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (основной индикатор, отслеживаемый ЦБ) в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,9% в марте. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,8%. Базовая инфляция замедлилась с 1,1% до 0,6% вместо прогнозировавшихся 0,7%.
Нефтегазовые компании являются лидерами роста на многих рынках АТР на фоне повышения цен на нефть до очередного максимума за 3,5 года. Так, японская Inpex прибавила 2,8%, китайская CNOOC - 3,4%.
Вместе с тем котировки бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP и второй по величине компании сектора Rio Tinto упали на 1,1% на торгах в Сиднее, железорудной Fortescue - на 0,8%.
Рост доходности US Treasuries подстегнул ралли японских страховых компаний, в том числе T&D Holdings прибавила 2,3%, Dai-ichi Life Holdings - 1,2%.
Ослабление иены положительно сказалось на акциях японских промышленных компаний и других экспортеров: роботостроительный концерн Fanuc увеличил капитализацию на 1,3%, SMC Corp. - на 4,2%.
В Шэньчжэне наиболее значительное снижение продемонстрировали фармкомпании, поставщики медицинского оборудования и услуг.
В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу.
Британский FTSE 100 по состоянию на 16.00 Киева опустился на 0,31% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 763,7 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,38% до 13 064,97 пункта.
Французский САС 40 был в «минусе» на 0,21% — на отметке 5 609,89 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торговую неделю умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,63% - до 1841,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,4%, до 471,41 пункта.
Объем торгов на УБ составил 329,9 млн. грн., в том числе акциями - 4,1 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 240,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+4,38%), Райффайзен Банка Аваль (+1,8%) и Центрэнерго (+1,63%).
Снизились в цене акции Турбоатома (-0,64%) и Укрнафты (-0,61%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,94%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,34% - до 503,03 пункта при объеме торгов 5,33 млн. злотых (39,2 млн. грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-13,08%), «Агротона» (-3,26%) и «Астарты» (-2,35%).
Дорожали только акции «Овостара» (+0,51%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 14 – 18 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 474,08 к отметке 471,41 пунктов, потеряв 2,67 пункта или 0,56%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,71 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей «прерывистой» недели, 07 – 11 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 472,85 к отметке 474,08 пунктов, прибавив 1,23 пункта или 0,26%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,44 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после прошедших переговоров сторон.
По состоянию на 08.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3217,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,12%, до 1849,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,26%, до 31439,88 пункта.
Корейский KOSPI увеличивался на 0,32%, до 2467,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,05%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,37%, до 23015,08 пункта.
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.
Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».
В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.
«Прошедшие в выходные переговоры, похоже, достигли прогресса. Хотя США и Китаю все еще нужно поработать над деталями торговой сделки, для рынков позитивно, что они добились перемирия», - цитирует таково мнение старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабею.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3213,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1848,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.
Японский Nikkei 225 подорожал на 0,31%, до 23002,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - незначительно сократился, на 0,05%, и составил 6084,5 пункта.
В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.
Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».
«Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта - на 9,6%.
В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в понедельник.
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,86% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 845,31 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,28% до 13 077,72 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,72% — на отметке 5 654,69 пункта.
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