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Влада ОАЕ дозволить закордонним
компаніям володіти 100%...

Влада ОАЕ дозволить закордонним компаніям володіти 100%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:02

Влада ОАЕ дозволить закордонним компаніям володіти 100%...

Пропонуємо до обговорення:
Влада ОАЕ схвалила низку заходів, покликаних залучити більше іноземних інвестицій в економіку країни.

Дивися повний текст Влада ОАЕ дозволить закордонним компаніям володіти 100% СП в країні.
R2
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