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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 22 тра, 2018 12:28 Итоги: Прогнозы 22.05.18



Минфин США продолжает увеличивать объем привлечения долга на рынке, изымая долларовую массу для финансирования экономических инициатив администрации Дональда Трампа.

На текущей неделе американское казначейство планирует продать госбумаг на 265 млрд., поставив рекорд с 2010 года. Инвесторам будут предложены 2-летние ноты на $33 млрд., 5-летние - на $36 млрд. и 7-летние на $30 млрд.



Одновременно пройдет еженедельное размещение краткосрочных векселей на $150 млрд. и бумаг с плавающей ставкой на $16 млрд.



С учетом погашений аукционы потребуют изъятия с рынков $55 млрд., следует из данных Минфина: первая порция - на $16 млрд. - уйдет 25 мая, а вторая - $39,4 млрд. - в последний день месяца.



Очередная серия крупных аукционов в США сулит развивающимся рынкам новый виток оттока капитала и укрепления доллара по мере того, как доходности американских бумаг растут, фонды распродают валюты и долги EM и переводят средства в США.



На минувшей неделе доходность 10-летних американских облигаций превышала 3,1%, оформив новый 7-летний максимум. В понедельник она снизилась до 3,05%, но даже текущий уровень выше, чем у аналогичных бумаг любой из стран G7.



В результате рынки, которые влекли инвесторов высокими процентными ставками, теряют лоск: с начала мая стоимость страховки от дефолта (5-летних CDS) Бразилии, ЮАР и Мексики подскочила на 15-30 базисных пунктов, Аргентина не справилась с бегством инвесторов и ведет переговоры о помощи МВФ на 30 млрд долларов.



Эпицентром кризиса на этой неделе, вероятно, станет Турция, лира вновь тестирует отметку в 4,5 за доллар, на которой турецкий ЦБ выходил с интервенциями, продавая валюту из резервов.

На минувшей неделе бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли против доллара на 2,6-4%.

Котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 100% вероятности ее повышения в июне. Шансы на 4 повышения по итогам года рынок оценивает в 59%.



Высказывания Патрика Харкера (ФРС).



- Беспокоит роль налогово-бюджетной политики при следующей рецессии;

- Главные риски для экономики — внешняя торговля, иммиграция, налогово-бюджетная политика;

- Торговая война может вызвать скачок инфляции;

- Нет необходимости торопиться с повышениями процентных ставок;

- Не видит быстрого ускорения инфляции;

- Не видит предвестника инфляции;

- Предпочитает сделать паузу в повышениях ставки, когда ФРС достигнет нейтральной ставки;

- Политика ФРС идет по постепенному, разумному пути;

- Ожидает инфляцию выше 2%, и может достичь 2,5%;

- Получить нейтральные ставки и посмотреть, как будут разворачиваться события;

- Поддержал бы еще 3 повышения ставки в этом году, если инфляция останется на текущем уровне;

- Лучше не сокращать экономику ставками выше нейтральной;

- Повышение доходности 10-летних облигаций пока не повлияло на решения по денежной политике, но есть опасения в отношении последствий для налогово-бюджетной политики;

- Экономика США идет очень хорошо. Уровень безработицы, вероятно, продолжит снижаться;

- Видит еще два повышения ставки в 2018 г.; возможно поддержит дополнительное повышение;

- Денежная политика плохо приспособлена для точной настройки;

- Обычно не знают о «пузыре» на рынке активов до того, как он прошел;

- Было бы полезным подчеркнуть риск коммерческой недвижимости;

- Разумно продолжат повышение ставок в США от около нуля «рассудительно» и когда мы можем;

- На рынке труда не так много слабины;

- Может поддержать еще 3 повышения ставки в 2018 г. если инфляция ускорится.



Россияне отказались верить в грядущий экономический «прорыв».



Обещанный Путиным экономический «прорыв» пока не встретил доверия среди российского населения: после состоявшихся в марте выборов экономические настроения россиян ухудшились, сообщает РАНХиГС в майском «Мониторинге социального самочувствия».

Опрос, проведенный в апреле, показал, что респондентов, отмечающих ухудшение экономической ситуации и ожидающих ее дальнейшей деградации, стало больше в 1,5 раза.

Если в марте 22,4% опрошенных заявили, что положение в экономике ухудшилось в последний год, то в апреле их было уже 29,6%.

Доля тех, кто не ждет выхода из кризиса в ближайшие годы, подскочила с 23,2% до 32,4%. Каждый пятый (21,9%), согласно опросу, считает «ухудшение будет продолжаться в течение 1-2-х лет» - количество таких ответов за месяц увеличилось в 1,5 раза. Доля тех, кто ждет больше 2 лет кризиса, выросла с 8,8% до 11%.

Одновременно в 1,5 раза увеличилось численность людей, которые считают, что кризис их «пока не затронул, но, вероятно, затронет в будущем»: в марте таких было 9,4%, а в апреле - 14,2%.



На треть подскочила доля опасающихся потери работы (с 21,5% до 29,9%); на четверть стало больше граждан, которые видят для себя риск перехода на неформальные формы оплаты труда (с 17,9% до 23,4%).

Изменение потребительских настроений является следствием ухудшения экономической ситуации в стране, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.



«Санкционная агрессия Запада вышла на совершенно новый уровень, теперь под ударами оказываются компании, имеющие стратегическое значения для страны. Заморозка корпоративных счетов, сказывается на способности компаний отвечать по своим обязательствам. Все это приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского рынка, стимулируется отток капитала», - объясняет он.

Люди замечают происходящее в виде ослабления рубля, который в апреле просел до полуторалетних минимумов к доллару, а после этого смог отыграть лишь треть от падения.

«Домохозяйства опасаются роста инфляции, ссылаясь на опыт 2014 года. Тогда, падение цен на нефть привело к девальвации рубля, что в свою очередь разогнало инфляцию до двухзначного уровня. Ситуация действительно может повториться и сейчас, стоит только ценам на нефть возобновить нисходящую динамику. При реализации подобного сценария России не избежать рецессии, за которой последует еще больший спад потребительской активности», - говорит Деев.



Сохранение «медвежьего» тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня по-прежнему стало возможным из-за нехватки гривневого ресурса. Сами участники вторничной сессии валютного межбанка жаловались, что «патронов маловато».



Не исключено, что Казначейство снова задержало компенсацию НДС экспортерам.



В то же время существует альтернативная версия пояснения случившегося отката безналичного «американца».



Речь о том, что ко вторнику, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке. Сам по себе факт общеизвестный и повторяющийся каждую неделю. Думается, 21 мая потенциальные покупатели СКВ внесли некоторые коррективы в это событие, саботируя покупки доллара на межбанке и формируя этим «рукотворный» перекос в сторону преобладания оферов, благодаря которому экспортерам приходилось совершать обязательные продажи доллара, не считаясь с текущими его ценами и способствуя падению последних.



Иначе говоря, гривня и потенциальных покупателей в достаточном количестве, но они не спешат пускать ее в дело, меняя на боле твердую валюту.



Пролонгация роста гривневой ликвидности создает реальную вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала на текущей неделе. Судя по всему, Казначейство еще не «раскачалось» в полной мере с компенсацией НДС.



Кроме того, неуклонное приближение финиша месяца должно заставить импортеров подумать о закрытии своих контрактов, воспользовавшись локальными курсовыми низами СКВ и составив конкуренцию регулятору.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Минфин США ударит по рынкам рекордным изъятием долларов.Минфин США продолжает увеличивать объем привлечения долга на рынке, изымая долларовую массу для финансирования экономических инициатив администрации Дональда Трампа.На текущей неделе американское казначейство планирует продать госбумаг на 265 млрд., поставив рекорд с 2010 года. Инвесторам будут предложены 2-летние ноты на $33 млрд., 5-летние - на $36 млрд. и 7-летние на $30 млрд.Одновременно пройдет еженедельное размещение краткосрочных векселей на $150 млрд. и бумаг с плавающей ставкой на $16 млрд.С учетом погашений аукционы потребуют изъятия с рынков $55 млрд., следует из данных Минфина: первая порция - на $16 млрд. - уйдет 25 мая, а вторая - $39,4 млрд. - в последний день месяца.Очередная серия крупных аукционов в США сулит развивающимся рынкам новый виток оттока капитала и укрепления доллара по мере того, как доходности американских бумаг растут, фонды распродают валюты и долги EM и переводят средства в США.На минувшей неделе доходность 10-летних американских облигаций превышала 3,1%, оформив новый 7-летний максимум. В понедельник она снизилась до 3,05%, но даже текущий уровень выше, чем у аналогичных бумаг любой из стран G7.В результате рынки, которые влекли инвесторов высокими процентными ставками, теряют лоск: с начала мая стоимость страховки от дефолта (5-летних CDS) Бразилии, ЮАР и Мексики подскочила на 15-30 базисных пунктов, Аргентина не справилась с бегством инвесторов и ведет переговоры о помощи МВФ на 30 млрд долларов.Эпицентром кризиса на этой неделе, вероятно, станет Турция, лира вновь тестирует отметку в 4,5 за доллар, на которой турецкий ЦБ выходил с интервенциями, продавая валюту из резервов.На минувшей неделе бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли против доллара на 2,6-4%.Котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 100% вероятности ее повышения в июне. Шансы на 4 повышения по итогам года рынок оценивает в 59%.Высказывания Патрика Харкера (ФРС).- Беспокоит роль налогово-бюджетной политики при следующей рецессии;- Главные риски для экономики — внешняя торговля, иммиграция, налогово-бюджетная политика;- Торговая война может вызвать скачок инфляции;- Нет необходимости торопиться с повышениями процентных ставок;- Не видит быстрого ускорения инфляции;- Не видит предвестника инфляции;- Предпочитает сделать паузу в повышениях ставки, когда ФРС достигнет нейтральной ставки;- Политика ФРС идет по постепенному, разумному пути;- Ожидает инфляцию выше 2%, и может достичь 2,5%;- Получить нейтральные ставки и посмотреть, как будут разворачиваться события;- Поддержал бы еще 3 повышения ставки в этом году, если инфляция останется на текущем уровне;- Лучше не сокращать экономику ставками выше нейтральной;- Повышение доходности 10-летних облигаций пока не повлияло на решения по денежной политике, но есть опасения в отношении последствий для налогово-бюджетной политики;- Экономика США идет очень хорошо. Уровень безработицы, вероятно, продолжит снижаться;- Видит еще два повышения ставки в 2018 г.; возможно поддержит дополнительное повышение;- Денежная политика плохо приспособлена для точной настройки;- Обычно не знают о «пузыре» на рынке активов до того, как он прошел;- Было бы полезным подчеркнуть риск коммерческой недвижимости;- Разумно продолжат повышение ставок в США от около нуля «рассудительно» и когда мы можем;- На рынке труда не так много слабины;- Может поддержать еще 3 повышения ставки в 2018 г. если инфляция ускорится.Россияне отказались верить в грядущий экономический «прорыв».Обещанный Путиным экономический «прорыв» пока не встретил доверия среди российского населения: после состоявшихся в марте выборов экономические настроения россиян ухудшились, сообщает РАНХиГС в майском «Мониторинге социального самочувствия».Опрос, проведенный в апреле, показал, что респондентов, отмечающих ухудшение экономической ситуации и ожидающих ее дальнейшей деградации, стало больше в 1,5 раза.Если в марте 22,4% опрошенных заявили, что положение в экономике ухудшилось в последний год, то в апреле их было уже 29,6%.Доля тех, кто не ждет выхода из кризиса в ближайшие годы, подскочила с 23,2% до 32,4%. Каждый пятый (21,9%), согласно опросу, считает «ухудшение будет продолжаться в течение 1-2-х лет» - количество таких ответов за месяц увеличилось в 1,5 раза. Доля тех, кто ждет больше 2 лет кризиса, выросла с 8,8% до 11%.Одновременно в 1,5 раза увеличилось численность людей, которые считают, что кризис их «пока не затронул, но, вероятно, затронет в будущем»: в марте таких было 9,4%, а в апреле - 14,2%.На треть подскочила доля опасающихся потери работы (с 21,5% до 29,9%); на четверть стало больше граждан, которые видят для себя риск перехода на неформальные формы оплаты труда (с 17,9% до 23,4%).Изменение потребительских настроений является следствием ухудшения экономической ситуации в стране, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.«Санкционная агрессия Запада вышла на совершенно новый уровень, теперь под ударами оказываются компании, имеющие стратегическое значения для страны. Заморозка корпоративных счетов, сказывается на способности компаний отвечать по своим обязательствам. Все это приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского рынка, стимулируется отток капитала», - объясняет он.Люди замечают происходящее в виде ослабления рубля, который в апреле просел до полуторалетних минимумов к доллару, а после этого смог отыграть лишь треть от падения.«Домохозяйства опасаются роста инфляции, ссылаясь на опыт 2014 года. Тогда, падение цен на нефть привело к девальвации рубля, что в свою очередь разогнало инфляцию до двухзначного уровня. Ситуация действительно может повториться и сейчас, стоит только ценам на нефть возобновить нисходящую динамику. При реализации подобного сценария России не избежать рецессии, за которой последует еще больший спад потребительской активности», - говорит Деев.Сохранение «медвежьего» тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня по-прежнему стало возможным из-за нехватки гривневого ресурса. Сами участники вторничной сессии валютного межбанка жаловались, что «патронов маловато».Не исключено, что Казначейство снова задержало компенсацию НДС экспортерам.В то же время существует альтернативная версия пояснения случившегося отката безналичного «американца».Речь о том, что ко вторнику, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке. Сам по себе факт общеизвестный и повторяющийся каждую неделю. Думается, 21 мая потенциальные покупатели СКВ внесли некоторые коррективы в это событие, саботируя покупки доллара на межбанке и формируя этим «рукотворный» перекос в сторону преобладания оферов, благодаря которому экспортерам приходилось совершать обязательные продажи доллара, не считаясь с текущими его ценами и способствуя падению последних.Иначе говоря, гривня и потенциальных покупателей в достаточном количестве, но они не спешат пускать ее в дело, меняя на боле твердую валюту.Пролонгация роста гривневой ликвидности создает реальную вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала на текущей неделе. Судя по всему, Казначейство еще не «раскачалось» в полной мере с компенсацией НДС.Кроме того, неуклонное приближение финиша месяца должно заставить импортеров подумать о закрытии своих контрактов, воспользовавшись локальными курсовыми низами СКВ и составив конкуренцию регулятору.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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