Законопроект у другому читанні повинні ухвалити до 24 травня.
Дивися повний текст Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч доларів і дадуть охорону.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:21
Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч доларів і дадуть охорону.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:21
Это же им, новоиспеченным судьям антикоррупционного суда, на новенький Lexus RX 350 за $80 тыс. целый год придется "вкалывать", откладывать деньги с зарплаты, при этом даже денег на жизнь не останется. А дворцы под Киевом, отдых на Мальдивах, яхты, хорошо поесть в ресторанах... за какие средства? Ведь они же так жить привыкли!
Вывод: Взятки всё равно брать будут, и при зарплате 7 тыс. баксов в месяц, и при 20 тыс. Чем выше зарплата, тем более высокий уровень коррупции. Размер взятки будет исчисляться миллионами гривен. Правильное решение суда, и... Лексус в кармане. Коррупционер с антикоррупционным судьёй поделится. А охрана поможет провести безопасную сделку. С такими деньгами нельзя без охраны.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Вів 22 тра, 2018 15:47, всього редагувалось 2 разів.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:32
Але якщо розмір хабаря підвищиться, то далеко не кожному корупціонеру він буде по кишені. Таким чином не кожен зможе собі дозволити бути корупціонером і рівень корупції знизиться.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:53
Это да. Врачам или учителям/преподавателям сложнее будет откупиться. Взял 1000грн взятки - получи 5-10 лет строгача. Естественный отбор. На свободе должны остаться только те коррупционеры, которые берут миллионами и больше.
|