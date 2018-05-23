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Итоги: Прогнозы 23.05.18

Итоги: Прогнозы 23.05.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:38

Итоги: Прогнозы 23.05.18

Мнучин: Минфин США продолжит вводить санкции в отношении России.

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.

Проходившие в комитете по ассигнованиям слушания были посвящены бюджету министерства на 2019 финансовый год.

«Эти средства также будут использованы для применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», включая финансирование наших программ по России и Ирану, а также борьбу с незаконными финансовыми сетями», — сказал он.

Мнучин отметил, что США используют санкции по многим причинам, в том числе для борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Торги среды на украинском валютном межбанке шли на фоне упорного противостояния двух выросших ликвидностей: характерного для этого дня недели повысившегося притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже и обещанного ранее увеличения гривневой ликвидности на 3,5 млрд. грн., часть которой должна появиться на межбанке на следующих торгах.

Внося интригу в сессию, на рынке около 11.00 появились системные игроки, часть которых не смогла устоять против ситуативной дешевизны «американца» и немного скупилась СКВ. При этом, предположительно, в этом проекте принимал участие и регулятор, пополнив свои резервы.

Наличный рынок в среду демонстрировал повсеместную сдержанность, не инициируя объемные проекты и «не трогая» цены с уровней вторничного закрытия. Солидный клиент рынка наличных судя по всему, принял решение дождаться определенности с трендом безналичного «американца» и лишь затем выходить на «наличку».

Думается, ожидания радикальных ценовых движения безналичного доллара как следствия расширения гривневого ресурса, вряд ли сбудутся. Цена СКВ, несомненно, вырастет, однако абсолютное значение этого «привеса» высоковероятно разочарует.
Все просто: регулятор, достигший «взаимопонимания» с Минфином и Казначейством, методами «кнута и пряника» довольно успешно загоняет рынок безналичной пары доллар-гривня в колею относительной стабильности, лишенной резких и значительных курсовых отскоков и провалов.
Рынок становится скучным, но эта «скука», повторимся, сулит известные дивиденды экономике.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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