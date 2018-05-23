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Итоги: Энергетика 23.05.18

Итоги: Энергетика 23.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45

Итоги: Энергетика 23.05.18

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти.

По состоянию на 08.05 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% - до $79,07 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,4%, до $71,91 за баррель.

Во вторник источники Reuters в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 18 мая, запасы нефти в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США.

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно: цена Brent достигла нового максимума за 3,5 года, цена WTI снизилась. Факторами были потенциальные изменения, связанные с Ираном, Венесуэлой, и перспективы добычи в США.

Июньский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 11 центов, или на 0,2%, до $72,13 за баррель. Контакт, экспирация по которому после закрытия, в понедельник закрылся на $72,24— это максимальный уровень цены по ближайшему контракту с 26 ноября 2014 г.
Июльский фьючерс на нефть WTI, который стал сейчас ближайшим контактом, вырос на 15 центов, или на 0,2%, до $72,20 за баррель.

Июльский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 35 центов, или на 0,4%, до $79,57 за баррель.

Это очередной максимум по ближайшему контракту с ноября 2014 г. В течение сессии цена достигала $80,49.

Цену поддерживают потенциальное сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, также технический фактор преодоления уровня $80 по Brent.

В среду выходят официальные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,7 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 620 тыс. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 1 млн. баррелей.

В понедельник госсекретарь США Помпео выдвинул требования, которые должен выполнить Иран перед тем, как США войдут в новое «ядерное соглашение» со страной. США угрожали «самыми сильными санкциями в истории», если Иран не уступит требованиям. Президент Ирана немедленно отверг американские требования.

Аналитики ожидают, что из 2,4 млн. баррелей в день иранского экспорта под угрозой из-за санкций от 400 тыс. до 1 млн. баррелей в день.

В понедельник цены на нефть росли из-за опасений, что США наложат санкции на Венесуэлу, и особенно на её нефтяную промышленность, после победы президента Мадуро на выборах в воскресенье. Избрание Мадуро не признаётся США.
Согласно сообщению агентства Reuters, страны ОПЕК могут увеличить добычу нефти в июне из-за опасений в отношении добычи в Венесуэле и возможного сокращения поставок из Ирана.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
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