Итоги: Энергетика 23.05.18

Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45

Во вторник источники Reuters в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.



Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.



Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 18 мая, запасы нефти в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США.

Цену поддерживают потенциальное сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, также технический фактор преодоления уровня $80 по Brent.



В среду выходят официальные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,7 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 620 тыс. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 1 млн. баррелей.



В понедельник госсекретарь США Помпео выдвинул требования, которые должен выполнить Иран перед тем, как США войдут в новое «ядерное соглашение» со страной. США угрожали «самыми сильными санкциями в истории», если Иран не уступит требованиям. Президент Ирана немедленно отверг американские требования.



Аналитики ожидают, что из 2,4 млн. баррелей в день иранского экспорта под угрозой из-за санкций от 400 тыс. до 1 млн. баррелей в день.



В понедельник цены на нефть росли из-за опасений, что США наложат санкции на Венесуэлу, и особенно на её нефтяную промышленность, после победы президента Мадуро на выборах в воскресенье. Избрание Мадуро не признаётся США.

Согласно сообщению агентства Reuters, страны ОПЕК могут увеличить добычу нефти в июне из-за опасений в отношении добычи в Венесуэле и возможного сокращения поставок из Ирана.



Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти.Фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно: цена Brent достигла нового максимума за 3,5 года, цена WTI снизилась. Факторами были потенциальные изменения, связанные с Ираном, Венесуэлой, и перспективы добычи в США.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: