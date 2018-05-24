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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02

  Sommer написав:
  Shram написав:-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит


Ну да, а если бы вертолеты были украинские, то их отдавали бы бесплатно.

Совсем уже ольгинские заговариваются. :mrgreen:


Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские.
Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:26

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит


Ну да, а если бы вертолеты были украинские, то их отдавали бы бесплатно.

Совсем уже ольгинские заговариваются. :mrgreen:


Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.


Смотрим тему: https://forum.finance.ua/topic214930.html и пытаемся там найти вышеперечисленное.

Потом понимаем, что ольгинские не только заговариваются, а еще и обманывают. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:40

  Sommer написав:
  Shram написав:
Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.


Смотрим тему: https://forum.finance.ua/topic214930.html и пытаемся там найти вышеперечисленное.



А что на форуме только одна тема была про вертолеты?
Вот например https://forum.finance.ua/topic207339.html

Можно ещё поискать. Но лень.
Все равно что бисер метать...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:50

  Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру. Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские. Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.

"Власть" только у тебя и подобных тебе в голове, когда речь идет о госудасртве, вами ненавистном. Государство - это мы с вами. Вертолёты нужны сейчас государству для улучшения внутренних сил, для борьбы с преступностью, спонсируемой, накачиваемой агрессором, предпочитающим рвать Украину изнутри всеми способами, что происходит сейчас.
Как минимум по 1-2 вертолёту на каждый областной центр, минимум для подготавливаемой структуры спецназа в рамках МВС. Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:27

  locustsucol написав:...
Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).

  myshapiton написав:...
Это полностью новый вертолет.
Ми-2МСБ - это модернизация запорожскими комплектующими старых Ми-2, а МСБ-2 Надежда - это 100% производство в Украине, включая фюзеляж.
...
МоторСич делает полностью сам:
- двигатели,
- редукторы,
- лопасти (повышенной жесткости, Богуслаев еще два года назад хвастался, что купил лучшее в мире оборудование по производству лопастей)
- все агрегаты (ну, может ФЭД еще помогает),
- фюзеляж.

Фюзеляж произведен с использованием композитных материалов, а потому легче прототипа Ми-2. Вторым прототипом был польский Сокол, с которого и взяли концепцию наружных баков.
...
Другие дешевле, говоришь?
Eurocopter EC135 - стартовая цена 4 млн. долл. (меньше на 1 пасс. мест и на 100 км меньше дальность полета)
Bell 407 - 2,7 млн. долл. (один двигатель, меньше на 1 пасс. мест и на 150 км меньше дальность полета)
AgustaWestland AW109 - 6,5 млн. долл. (при бОльшей на 200 км дальности)
Hughes 500 - 850 тыс. долл. вообще не конкурент (один двигатель, ЧЕТЫРЕ ПАССАЖИРА, на 400 кг меньше полезной нагрузки, на 150 км меньше дальность).

Итого: самое лучшее предложение не рынке :!:

"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва "Наді
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:40

yanyura
Зачем цитировать богуславское вранье про украинский вертолёт - Ми-2МСБ ? Мало ареста Белоруссией? Мало того что почти подарил весь завод китайцам? Этот парень своей смертью не закончит жить, не смеши людей зрадофилией. Это уже не в моде.
locustsucol
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