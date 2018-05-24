Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Чет 24 тра, 2018 19:50

Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру. Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские. Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще. Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру. Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские. Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.

"Власть" только у тебя и подобных тебе в голове, когда речь идет о госудасртве, вами ненавистном. Государство - это мы с вами. Вертолёты нужны сейчас государству для улучшения внутренних сил, для борьбы с преступностью, спонсируемой, накачиваемой агрессором, предпочитающим рвать Украину изнутри всеми способами, что происходит сейчас.Как минимум по 1-2 вертолёту на каждый областной центр, минимум для подготавливаемой структуры спецназа в рамках МВС. Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).