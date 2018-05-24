Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Shram написав:-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит
Ну да, а если бы вертолеты были украинские, то их отдавали бы бесплатно.
Совсем уже ольгинские заговариваются.
Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру. Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские. Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.
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Shram написав:-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит
Ну да, а если бы вертолеты были украинские, то их отдавали бы бесплатно.
Совсем уже ольгинские заговариваются.
Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру. Но тут сменился ветер - и оказалось что нужно нахваливать европейские вертолеты, и гнобить украинские. Уверен, что если вдруг с этим контрактом не сложится ваша песня снова сменится на то что эти французские вертолеты никому нафиг не нужны, они дорогие, ненадежные, ломаются и вообще.
"Власть" только у тебя и подобных тебе в голове, когда речь идет о госудасртве, вами ненавистном. Государство - это мы с вами. Вертолёты нужны сейчас государству для улучшения внутренних сил, для борьбы с преступностью, спонсируемой, накачиваемой агрессором, предпочитающим рвать Украину изнутри всеми способами, что происходит сейчас. Как минимум по 1-2 вертолёту на каждый областной центр, минимум для подготавливаемой структуры спецназа в рамках МВС. Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).
locustsucol написав:... Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).
myshapiton написав:... Это полностью новый вертолет. Ми-2МСБ - это модернизация запорожскими комплектующими старых Ми-2, а МСБ-2 Надежда - это 100% производство в Украине, включая фюзеляж. ... МоторСич делает полностью сам: - двигатели, - редукторы, - лопасти (повышенной жесткости, Богуслаев еще два года назад хвастался, что купил лучшее в мире оборудование по производству лопастей) - все агрегаты (ну, может ФЭД еще помогает), - фюзеляж.
Фюзеляж произведен с использованием композитных материалов, а потому легче прототипа Ми-2. Вторым прототипом был польский Сокол, с которого и взяли концепцию наружных баков. ... Другие дешевле, говоришь? Eurocopter EC135 - стартовая цена 4 млн. долл. (меньше на 1 пасс. мест и на 100 км меньше дальность полета) Bell 407 - 2,7 млн. долл. (один двигатель, меньше на 1 пасс. мест и на 150 км меньше дальность полета) AgustaWestland AW109 - 6,5 млн. долл. (при бОльшей на 200 км дальности) Hughes 500 - 850 тыс. долл. вообще не конкурент (один двигатель, ЧЕТЫРЕ ПАССАЖИРА, на 400 кг меньше полезной нагрузки, на 150 км меньше дальность).
yanyura Зачем цитировать богуславское вранье про украинский вертолёт - Ми-2МСБ ? Мало ареста Белоруссией? Мало того что почти подарил весь завод китайцам? Этот парень своей смертью не закончит жить, не смеши людей зрадофилией. Это уже не в моде.
Ми - 2мсб ни есть панацеей! И не может быть по определению. В Украине достаточно студий со своими моделями. Но как раз Мотор Сич уже подняла в воздух свой аналог. Мотор Сич - по идее, в состоянии изготовить любой вертолёт от любого КБ(студии) - только деньги вперёд. Не забывайте, что "Законы" по которым это происходит те же лохушники прописали, что теперь и возмущаются сроком и процедурами.
Вопрос: Так где Враг? Назовите, всего три буквы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
locustsucol написав:yanyura Зачем цитировать богуславское вранье про украинский вертолёт - Ми-2МСБ ? Мало ареста Белоруссией? Мало того что почти подарил весь завод китайцам? Этот парень своей смертью не закончит жить, не смеши людей зрадофилией. Это уже не в моде.
Я цитировал не "богуславское вранье", а конкретного пользователя (myshapiton), так что все претензии по цитированию "вранья" и "зрадофилии" к нему. В том посте нет не только ни одного моего слова, но даже ни единой моей буквы. Только ваши слова и слова myshapiton.
Хотя странно читать эти ваши слова, ведь лично вы с 1 марта по 23 мая этого года поблагодарили 6 раз его за посты (последний раз всего лишь 2 дня назад - за viewtopic.php?p=4371757#p4371757). А теперь myshapiton, оказывается, если верить этому вашему посту, "врун" и "зрадофил".