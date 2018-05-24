Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:45

Разницу между МИ и Н видно даже дегенерату с фото.

МИ - двигатель сверху(одна школа)

Н - двигатель с заду кабины - другая школа.

В каждом есть свои + и -



Но вой пакращувачей - "Забывает", что система имеет свой исторический аналог: аборигенам бусы(железки из которых можно собрать вертолёт) - конкистадорам реальное золото(хоть и с отсрочкой).

В то же время это "золото" должно быть собрано с тех же холопов в виде налогов, что работают на заводах Мотор Сич.

Но на этом "празднике жизни" есть те, кто "ровнее" - и "свой кусок" уже получили в виде отката.



Слабое звено:

1. Воровская Схема приватизации

2. Воры в правящих кланах.

3. Полное и обезбашенное беззаконие

4. "Войнушка" организованная Ворами с целью самосохранения своего корыта с собратьями из РФ.

5. Превращение Украины в пародийную копию РФ - когда обезьяны свободно хозяйничают уже в городах(случай с Найемом)



Основа всего этого: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.



Отсюда 80% (это официальная статистика) населения уже реально стоят на лыжах - бежать в ту же РФ, или куда глаза глядят. Они не видят каких либо перспектив жизни в приватизированной криминалом стране - с официальной приватизацией Земли - будет узаконено крепостное право, пока введён "Юрьев день" - поэтому бежать необходимо срочно(иначе случаи, как с депутатом Лозинским будет обыденностью - хотя это и есть сегодня обыденность, на которую закрывают глаза).

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.