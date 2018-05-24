WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:11

До этого на выборы не ходил, теперь пойду, проголосую за опп блок

Пусть этих му..ов раскуркулят

Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?

Ответ: Достаточно одного, подлиннее.