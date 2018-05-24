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WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38
я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе.
хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо.
что теперь пользователям делать?
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Pegasmaster
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12
Это санкции опять против самого же народа Украины, то же безобразие что с блокировкой ВК и прочих.
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Juna
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:13
EKO написав:
То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально? А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье. Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой. У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?
Какая разница где зарегистрирована компания, если с помощью неё начисляется ботам и "трактористам" дамбасса зп из-за поребрика ?! ))) Сушите вёсла! Нехай щастить.
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locustsucol
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:14
Pegasmaster написав:
я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе. хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо. что теперь пользователям делать?
"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.
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locustsucol
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:49
locustsucol написав:
Какая разница где зарегистрирована компания, если с помощью неё начисляется ботам и "трактористам" дамбасса зп из-за поребрика ?! ))) Сушите вёсла! Нехай щастить.
Как будто там невозможно придумать другой способ выплачивать денежку... ну странные.
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Juna
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:04
Хотел вывести пару сотен гривень на карту Ощадбанка, не уходит перевод. И что теперь? Подскажет кто-то, кто знает?
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tollikkyar
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:36
locustsucol написав: EKO написав:
То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально? А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье. Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой. У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?
Какая разница где зарегистрирована компания, если с помощью неё начисляется ботам и "трактористам" дамбасса зп из-за поребрика ?! ))) Сушите вёсла! Нехай щастить.
Зарплату в дырынде уже вебманями плотють?
Ого, мы все оказывается что то пропустили
Он воно куда в дврынде прогресс дошел.
Теперь понятно чего там местная "банковская система" лягла - им на вебмани зп не могут перевести
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EKO
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:15
А в чем проблема деньги получать на карту того Привата? Если нужно из-за рубежа, то через liqpay, комиссия всего 2.75% + 0.5% за зачисление на платежную карту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:11
До этого на выборы не ходил, теперь пойду, проголосую за опп блок
Пусть этих му..ов раскуркулят
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
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hno3
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:14
AlifeSoft написав:
А в чем проблема деньги получать на карту того Привата? Если нужно из-за рубежа, то через liqpay, комиссия всего 2.75% + 0.5% за зачисление на платежную карту.
многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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