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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:42

Re: до списку санкцій

Крупнейшие лотерейные операторы выведены из-под санкций
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:49

  vasiliybaybuz написав:Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.

Тогда войны ещё не было
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:00

Re: WebMoney

Почему в 2014 не ввели?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

  locustsucol написав:"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.

у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей.
всем запоребрик билеты покупать?
можно же было заранее предупредить.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49

  antikkristall написав:многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...


Съездить один раз в Краков и открыть карту в польском банке, которую и привязать к пейпалу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:15

  AlifeSoft написав:
  antikkristall написав:многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...


Съездить один раз в Краков и открыть карту в польском банке, которую и привязать к пейпалу.


При чому тут картка, тому хто проживає в Україні не дозволяється приймати PayPal.
Інший варіант обдурити Paypal і вказати що ви живете в іншій країні де дозволено приймати, але це на свій страх і ризик, до першої перевірки...
root
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Заблокований
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:17

WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.
Customer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:21

  Customer написав:WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.

Эти "электронные деньги" пете не нужны.
Ему подавай наличную валюту, от заработчан например
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:38

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Похоже сами виноваты, зря признали документы из ОРДЛО:
https://forum.webmoney.ru/index.php?/to ... ntry289301
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:20

лол, а давайте ещё Kyivstar запретим, он тоже российский

Киевстар входит в состав международной телеком-группы VEON (Нидерланды)

VEON (ранее VimpelCom Ltd., также ВымпелКом Лтд — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и в ряде стран Азии и Африки.

Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп».

Компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме
bred
 
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  #<1234>
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