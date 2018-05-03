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Finance.ua: Как заработать на кредитке
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Если вы клиент банка, но еще не знаете всех преимуществ кредитных карт, читайте, анализируйте, задавайте вопросы. Если у вас уже есть опыт и вы можете помочь другим разобраться с нюансами кредиток, делитесь полезной информацией.
Не все знают, что только Приватбанк выдал клиентам почти 20 миллионов платежных карт. И многие из тех, у кого они на руках, упускают простую возможность заработать. Данная рассылка сможет это исправить. Совершив пару несложных действий, вы будете получать дополнительную прибыль. По сути это деньги, которые и так уже почти ваши. Их нужно только взять.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22
Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.
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