Итоги: Прогнозы 29.05.18

Додано: Вів 29 тра, 2018 12:48

Заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 1,7% м/м.Заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 1,7% м/м и составили $248,5 млрд.Экономисты ожидали снижения показателя на 1,5%. Главным двигателем падения индикатора стало сокращение заказов в сегменте гражданской авиации, но этот показатель обычно бывает волатильным. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 9,6% г/г, что значительно выше инфляции. Поставки товаров длительного пользования в апреле упали на 0,1%.Новые правила налогообложения были введены, чтобы стимулировать капиталовложения компаний, но расходы упали в первые три месяца года после сильного роста в течение прошлого лета и осени.Заказы на автомобили в апреле поднялись на 1,8% м/м - максимум с августа 2017 года. Без учета транспортного сектора заказы на капитальные товары в США в апреле выросли на 0,9%. Заказы на капитальные товары оборонного назначения прибавили 3,1%, тогда как заказы на товары длительного пользования без учета оборонных упали на 1,9%.Высказывания президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.- Политика США возможно на нейтральном уровне, поэтому ФРС должна быть осторожной;- Инфляционные ожидания по-прежнему немного низкие;- Вопрос, насколько долго ФРС должна заходить, в то время как ЕЦБ и Банк Японии не меняют политику;- Более медленный темп повышений ставки может изменить центр ожиданий;- Агрессивный темп повышений процентной ставки может перевернуть кривую доходности.Высказывания управляющего Народного банка Китая.- Будут фокусироваться на открытии финансового сектора как для внутренних, так и для иностранных игроков;- Темп открытия должен соответствовать возможностям регулирования;- Финансовый бизнес должен действовать с надлежащими лицензиями;- Механизм рыночно ориентированного обменного курса является стабилизатором трансграничных потоков капитала.Отток капитала из российских акций поставил рекорд более чем за год.Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов, несмотря на взлет цен на нефть.Фонды-нерезиденты продают акции российских компаний пятую неделю подряд. За период с 17 по 23 мая отток капитала ускорился почти вдвое, сообщает в пятницу «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.За неделю зарубежные игроки продали бумаг на $250 млн., за две недели - на $410 млн, а с конца апреля - почти на $1 млрд.Суммарный отток стал рекордным с февраля 2017 года, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Деньги выводят в первую очередь фонды, ориентированные исключительно на Россию.Крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в российские акции - VanEck Vectors Russia ETF - на минувшей неделе был вынужден вернуть клиентам $36 млн. С начала мая отток средств из фонда достиг $198,47 млн.В результате все вложения фонда, сделанные на российском рынке с начала года, были ликвидированы.Фонд iShares MSCI Russia ETF, покупающий акции из индекса MSCI Russia, потерял $44 млн. за неделю и $78 млн. с начала месяца. На такую сумму клиенты фонда предъявили паи к погашению, вынудив управляющих сокращать позиции на МосБирже.Из фондов, ориентированных только на Россию, ушло $240 млн. против $110 млн. неделей ранее, подсчитал Смольянинов. Остаток - $10 млн. - вывели фонды, покупающие российский рынок «в пакете» с прочими развивающимися.Существенным вопросом для инвесторов становится возможное принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций - это грозит ускорить снижение иностранных инвестиций в РФ, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.В целом рынок акций остается под воздействием преобладания негативных настроений на мировых рынках, в то время как внутренние идеи практически отсутствуют, отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.Стартовая сессия укороченной последней весенней недели на межбанке характеризовалась нехваткой гривневого ресурса, что стало одной из причин коррекции цен безналичного «американца». Тренд поддержал наличный «неформальный» рынок, также констатировав откат в паре доллар-гривня.Нужда в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк отпала ввиду тамошней коррекции цен «американца».Думается, на стороне «зеленых медведей», вернувшихся на межбанк было подорожание «американца» на торгах 23-25 мая, в течение которых средневзвешенный курс вырос с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD, создав повод для фиксации прибыли.Не исключено, что отложенный с 26-28 мая приток экспортной выручки из-за рубежа (из-за длинных выходных в Украине и в США) имеет шанс пролонгировать вернувшийся на межбанк «медвежий» тренд на ближайших торгах.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv