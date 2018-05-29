Итоги: Энергетика 29.05.18

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.05 Киева увеличилась на $0,32 (0,42%) - до $75,62 за баррель. В понедельник контракты упали в цене на $1,14 (1,49%) - до $75,30 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,05 (1,55%) - до $66,83 за баррель.
В понедельник торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником. По итогам сессии в пятницу контракты подешевели на $2,83 (4%) - до $67,88 за баррель.
В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.
По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн. б/с.
Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.
«Нефть рухнула из-за панической распродажи контрактов на ожиданиях, что Россия и Саудовская Аравия повысят добычу, что нарушит баланс спроса и предложения, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Теперь рынок переваривает эту информацию».
Ранее в мае цены на нефть поднимались до максимальных уровней с конца 2014 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и вернуть санкции против страны, включая ограничения на экспорт нефти.
Китай удвоит закупки американской нефти.
Китай намерен резко увеличить закупки нефти в США ради урегулирования торгового спора с администрацией Дональда Трампа.
В июне крупнейшая в КНР государственная нефтяная компания Sinopec удвоит импорт из США и доведет объемы поставок до исторического рекорда, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, решение принято на государственном уровне и связано с намерением Пекина закупать больше американских товаров, чтобы нивелировать дисбаланс взаимной торговли, достигающий $450 млрд. в год.
На следующий месяц Sinopec заключила контракты на поставку нефти из США в объеме 16 млн. баррелей на общую сумму около $1,1 млрд., рассказали источники Reuters.
Это 533 тысячи баррелей в день - в 2,2 раза больше, чем в среднем Китай закупал в предыдущие 4 месяца.
Эти объемы не предельные, сказал Reuters источник, близкий к Sinopec: компания готова закупать больше, но увеличить поставки пока не позволяет инфраструктура портов на побережье Мексиканского залива, ни один из которых не может загружать супертанкеры класса VLCC, вмещающие до 2 млн. баррелей.
Китайцев привлекает цена американской нефти, рассказывает представитель работающего в Азии нефтетрейдера: баррель WTI стоит на $5-6 дешевле Brent и ближневосточных сортов.
По данным Минэнерго, за неделю, завершившуюся 11 мая, экспорт нефти из США вышел на новый исторический рекорд в 2,6 млн. баррелей в сутки. Добыча достигла 10,725 млн. баррелей в день, прибавив 1,4 млн. баррелей за последний год.
По прогнозу Минэнерго, к концу 2019-го производство нефти в Штатах выйдет на планку в 12 млн. баррелей в день, что сделает США крупнейшим нефтедобытчиком в мире.
Другая часть сделки с Китаем включает «существенное увеличение» поставок сжиженного сланцевого газа, заявил The Hill на прошлой неделе экономический советник Белого дома Лари Кудлоу.
Для конкретной проработки этого вопроса в Китай отправится министр торговли Уилбур Росс, который обсудит также экспорт американских сельхозтоваров и продукции машиностроения.
По данным Reuters, чтобы урегулировать торговый спор и избежать наложения пошлин, Китай готов открыть доступ на рынок американским товарам на сумму $200 млрд.
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