Итоги: Энергетика 29.05.18

Додано: Вів 29 тра, 2018 12:55

В прошлую пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что его страна допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти. По его словам, Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу на величину от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн. б/с.

Ожидается, что вопрос увеличения добычи может быть рассмотрен уже на июньском заседании ОПЕК.



«Нефть рухнула из-за панической распродажи контрактов на ожиданиях, что Россия и Саудовская Аравия повысят добычу, что нарушит баланс спроса и предложения, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Теперь рынок переваривает эту информацию».

Ранее в мае цены на нефть поднимались до максимальных уровней с конца 2014 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и вернуть санкции против страны, включая ограничения на экспорт нефти.

Стоимость нефти эталонных марок движется разнонаправленно в ходе торгов во вторник утром, участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК.Китай удвоит закупки американской нефти.Китай намерен резко увеличить закупки нефти в США ради урегулирования торгового спора с администрацией Дональда Трампа.В июне крупнейшая в КНР государственная нефтяная компания Sinopec удвоит импорт из США и доведет объемы поставок до исторического рекорда, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.По их словам, решение принято на государственном уровне и связано с намерением Пекина закупать больше американских товаров, чтобы нивелировать дисбаланс взаимной торговли, достигающий $450 млрд. в год.На следующий месяц Sinopec заключила контракты на поставку нефти из США в объеме 16 млн. баррелей на общую сумму около $1,1 млрд., рассказали источники Reuters.Это 533 тысячи баррелей в день - в 2,2 раза больше, чем в среднем Китай закупал в предыдущие 4 месяца.Эти объемы не предельные, сказал Reuters источник, близкий к Sinopec: компания готова закупать больше, но увеличить поставки пока не позволяет инфраструктура портов на побережье Мексиканского залива, ни один из которых не может загружать супертанкеры класса VLCC, вмещающие до 2 млн. баррелей.Китайцев привлекает цена американской нефти, рассказывает представитель работающего в Азии нефтетрейдера: баррель WTI стоит на $5-6 дешевле Brent и ближневосточных сортов.По данным Минэнерго, за неделю, завершившуюся 11 мая, экспорт нефти из США вышел на новый исторический рекорд в 2,6 млн. баррелей в сутки. Добыча достигла 10,725 млн. баррелей в день, прибавив 1,4 млн. баррелей за последний год.По прогнозу Минэнерго, к концу 2019-го производство нефти в Штатах выйдет на планку в 12 млн. баррелей в день, что сделает США крупнейшим нефтедобытчиком в мире.Другая часть сделки с Китаем включает «существенное увеличение» поставок сжиженного сланцевого газа, заявил The Hill на прошлой неделе экономический советник Белого дома Лари Кудлоу.Для конкретной проработки этого вопроса в Китай отправится министр торговли Уилбур Росс, который обсудит также экспорт американских сельхозтоваров и продукции машиностроения.По данным Reuters, чтобы урегулировать торговый спор и избежать наложения пошлин, Китай готов открыть доступ на рынок американским товарам на сумму $200 млрд.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: