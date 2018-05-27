Арсен Аваков і держсекретар з економіки уряду Франції підписали другий етап міжурядової Угоди про закупівлю вертольотів.
Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:05
Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:17
я вот прям растерялся от наших рэхворматоров.. А чего не купить/модернизировать Ми-2, загрузив за госрахунок свои (ну или частично свои, частично китайские) предприятия?? Готова, уже летает модернизация, осталось сертификацию пройти, а может уже и прошли.. Может просто старшим прокурорам и министрам западло на рыбалку на своих Ми-2 летать - шумоизоляция не такая?? После этого будут тут мне вещать, что кругом зрадофилы - в стране денех нет от слова совсем, а они геликоптеры оптом
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:54
Re: от наших
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:57
Re: угода
А что с чиновниками, которых как-то в столицу вертолетами свозили?
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:03
Меня положительно радуют кремлеботы.
Когда в рашке что-то закупают на Западе, у них стоит хор одобрямса "Мир нас признаёт! Мы получаем новые технологии!".
Когда Украина делает аналогичное - они воют зрадофильские заклинания.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:08
Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
Вертолет - не технологии.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:08
Re: когда
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09
Re: да/нет
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