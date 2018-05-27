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Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:22
Украине своего производства авиадвигателей не надо, лучше французам платить.
Про классный иностранный импорт обычно есть один вопрос - где под него валюту брать? Чтобы на один вертолет насобирать, надо дофига подсолнечного масла продать, а больше ничего и нет уже.
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max1gu
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:38
Sommer написав:
Меня положительно радуют кремлеботы. Когда в рашке что-то закупают на Западе, у них стоит хор одобрямса "Мир нас признаёт! Мы получаем новые технологии!". Когда Украина делает аналогичное - они воют зрадофильские заклинания.
Новые технологии страна получает ТОЛЬКО тогда, когда у себя РАЗМЕЩАЕТ производство. Здесь рутинная купля-продажа. И очень схожа на политическую взятку как с тепловозами от General Electric. Такая себе попытка хоть чем-то привлечь внимание (и быть интересным) США и Франции. Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак. Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро! И это в нищей стране. По-моему, стоило-бы и правда купить у Мотор-Сичи. Простенько, но хоть у кого-то была-бы работа. А так, виват Франция!
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Polly
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:42
sal написав:
А что с чиновниками, которых как-то в столицу вертолетами свозили?
Отвезли обратно
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gh78
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:49
gh78 написав:
Отвезли обратно
Точно их идея с французскими вертохлетами.
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sal
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:52
М-да, похоже, дороги решили не ремонтировать.
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antey1969
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:57
Polly написав:
Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак.
И тут же:
Polly написав:
Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро!
Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем.
Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:10
Sommer написав: Polly написав:
Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак.
И тут же:
Polly написав:
Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро!
Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем.
Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?
И даже заменяемые при техобслуживании детали будут исключительно украинского производства.
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yanyura
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:13
Sommer написав:
И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?
А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже? К твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/10134212-mvf-ukraine-v-tekushchem-i-sleduyushchem-godah-budet-ne-hvatat-4-5-milliarda.html
Так за чей счет банкет-то, кто оплатит счет более 0.5 млдр за вертолеты ТАК необходимые министру? Некогда не думал, что жить нужно по средствам?
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Polly
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