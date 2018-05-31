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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:12

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  yanyura написав:Государство Украина и ее нынешнее руководство не тождественны. Скорее антагонисты.

ненене, государство это "Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, по­ли­ти­ко-тер­ри­то­ри­аль­ная су­ве­рен­ная ор­га­ни­за­ция пуб­лич­ной вла­сти, обладающая ап­па­ратом управ­ле­ния и при­ну­ж­де­ния, которому подчиняется всё население страны."
а то вы мне напоминаете ватника с района, который говорит, что государства Украина нет, но почему-то паспорт, несуществующего по его мнению государства, выкидывать не хочет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:59

Pegasmaster
Все-таки я не одинок в своем мнении:
26 апреля
Опрос Социологической группы "Рейтинг"

https://zn.ua/POLITICS/v-prezidentskom- ... 2382_.html
30.04.2018
Данные социологического опроса, проведенного международным исследовательским центром BURI (The Belgium-Ukraine Research Institute)

https://mresearcher.com/2018/04/buri-v- ... henko.html
7 мая
Киевский международный институт социологии

https://ru.tsn.ua/politika/kmis-obnarod ... 51442.html
16.05.2018
Рейтингова американська компанія Political Consulting Group (PCG)

https://mresearcher.com/2018/05/pcg-por ... tikiv.html
18.05.2018
Институт анализа и прогнозирования (ІАП)

https://mresearcher.com/2018/05/iap-v-p ... henko.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:48

- Раньше на заводе трудилось примерно 3000 работников, ежемесячно восстанавливали до 30 единиц авиационной техники, - говорит директор ГП «Винницкий авиационный завод» («ВиАЗ») Олег Богатырев. - Сейчас о такой интенсивности работы можно лишь мечтать. Однако все обязательства, которые взяло на себя наше предприятие в рамках обеспечения силовых структур модернизированными вертолетами Ми-2МСБ-В, мы выполняем качественно и в кратчайшие сроки. По окончании работ машины отправляются на испытания на летно-испытательную станцию. После этого все вертолеты пройдут процедуру приемки представителями заказчика.

Сегодня заводчане фактически завершили выполнение прошлогоднего контракта, который предусматривал поставку порядка десяти модернизированных Ми-2МСБ-В для ВСУ. Все они поступили на вооружение авиационных бригад Воздушных Сил и Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Одновременно здесь начали работу над реализацией такого же контракта на 2018 год.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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