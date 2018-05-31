Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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yanyura написав:Государство Украина и ее нынешнее руководство не тождественны. Скорее антагонисты.
ненене, государство это "Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны." а то вы мне напоминаете ватника с района, который говорит, что государства Украина нет, но почему-то паспорт, несуществующего по его мнению государства, выкидывать не хочет.
- Раньше на заводе трудилось примерно 3000 работников, ежемесячно восстанавливали до 30 единиц авиационной техники, - говорит директор ГП «Винницкий авиационный завод» («ВиАЗ») Олег Богатырев. - Сейчас о такой интенсивности работы можно лишь мечтать. Однако все обязательства, которые взяло на себя наше предприятие в рамках обеспечения силовых структур модернизированными вертолетами Ми-2МСБ-В, мы выполняем качественно и в кратчайшие сроки. По окончании работ машины отправляются на испытания на летно-испытательную станцию. После этого все вертолеты пройдут процедуру приемки представителями заказчика.
Сегодня заводчане фактически завершили выполнение прошлогоднего контракта, который предусматривал поставку порядка десяти модернизированных Ми-2МСБ-В для ВСУ. Все они поступили на вооружение авиационных бригад Воздушных Сил и Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Одновременно здесь начали работу над реализацией такого же контракта на 2018 год.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.