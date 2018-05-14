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Ющенко став головою
наглядової ради Альпарі Банку

Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:56

Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку

Пропонуємо до обговорення:
НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.

Дивися повний текст Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку.
R2
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Всем нужны лоббисты, остальным - на ягоды
Moimir
 
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Пасичник нашёл куда себя пристроить))).
А банчок норм - безрисковый, балуется ОВДП.
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lov2108
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Мда... жаль, а ведь был вполне устойчивый банчишко
antey1969
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