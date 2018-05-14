НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.
Дивися повний текст Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:56
Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05
Пасичник нашёл куда себя пристроить))).
А банчок норм - безрисковый, балуется ОВДП.
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