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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 30 тра, 2018 12:27 Итоги: Валюта 30.05.18



По состоянию на 09.00 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно росла - на 0,7 доллара, или на 0,05%, до $1299,7 за унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался.



Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,1% - до $16,39 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 94,89 пункта.



Цена на золото поддерживается на фоне событий в Италии. Президент страны Серджо Матарелла на выходных заблокировал формирование «евроскептического» правительства. Это вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны. Золото традиционно считается безопасным активом, и спрос на него увеличивается в случае роста геополитических рисков, что приводит к удорожанию металла.



Укрепление доллара при этом сдерживает рост стоимости металла, поскольку в таком случае золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, в результате чего спрос на металл снижается.

Теперь инвесторы ожидают статистику ВВП США за I квартал позднее в среду, а в пятницу - данные о безработице в стране за май.



Курс евро к доллару в среду утром несколько растет после падения до минимума за 10 месяцев накануне на фоне политической нестабильности в Италии, но это пока лишь небольшая коррекция.



По состоянию на 07.30 курс евро к доллару рос до $1,1538 за евро с $1,1536 на предыдущих торгах. Во вторник евро по отношению к американской валюте обрушился на 0,73%, до минимума с июля 2017 года.



Курс доллара к иене опускался до ¥108,65 за доллар со ¥108,77 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,07% - до 94,9 пункта.



Политический кризис в Италии обострил опасения трейдеров по поводу нестабильности еврозоны. Беспокойство усилилось после того, как президент Италии Серджо Матарелла на выходных заблокировал формирование «евроскептического» правительства.

На этом фоне итальянский фондовый индекс FTSE MIB демонстрировал снижение пять рабочих дней подряд, а доходность 2-летних гособлигаций Италии подскочила уже более чем на 100 базисных пунктов на фоне распродажи этих бумаг.



При этом есть шанс, что Матарелла может распустить парламент в ближайшие дни и назначить новые выборы в стране уже 29 июля.

То, с какой скоростью доходность краткосрочных обязательств Италии изменяется в динамике, заставляет думать, что риск дефолта по ним замаячил на рынке. Это говорит о том, насколько серьезна ситуация.



Золото во вторник было под давлением роста доллара.

Фьючерсы на золото закончили торги во вторник снижением на фоне роста индекса доллара США, удержавшись выше уровня $1300 на фоне проблем, связанных с еврозоной.



По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото упало на $4,90, или 0,4%, до $1304,10 за унцию, показав минимум сессии на $1296,60.



Политические проблемы в Италии сказывались на рынках большей части земного шара - в течение нескольких месяцев возможны еще одни выборы в Италии, которые могут подтолкнуть третью по величине экономику еврозоны, которая и так уже наполнена политическими волнениями, к переоценке общей валюты.



Несмотря на то, что неприятие риска способно поддерживать золото в краткосрочной перспективе, доллар и ожидания более высоких процентных ставок в США, вероятно, будут продолжать сказываться в значительной степени на цене желтого металла в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM.



Золото получило поддержку на прошлой неделе после того, как президент Дональд Трамп объявил об отмене встречи 12 июня с лидером Северной Кореи.



Индекс доллара США USDX поднялся на 0,7% до 94,851 пункта.



Июльское серебро снизилось на 1,1% до $16,373 за унцию. Июльская платина выросла на 0.5% до $905,90 за унцию. Сентябрьский палладий потерял 0,5% до $971 за унцию.



Доллар вырос против евро во вторник, так как политические потрясения в Италии и Испании привели общую валюту на шестимесячный минимум против валюты США.



Индекс доллара США USDX поднялся на 0,7% до 94,827 пункта.



Евро упал до $1,1541 и достиг внутреннего дневного минимума в$ 1,1510 США, что привело к тому, что общая валюта упала ниже $1,16 впервые с 9 ноября.



Евро торговался на отметке $1,1625 в понедельник в Нью-Йорке и упал более чем на 4% в этом месяце.



Но против японской иены доллар упал до ¥108,72 с ¥109,42 в конце понедельника.



Швейцарский франк упал против доллара США до 0,9907 против 0,9936.



Британский фунт снизился до $1,3260 США с $1,3312 в понедельник.



После того, как президент Италии Серджио Матарелла заблокировал две оппозиционные партии, отказавшись от их евроскептического кандидата пост на министра экономики.



Формирование нового правительства может привести к тому, что Италия выйдет на новые выборы еще раз в июле.



Аналитики говорят, что результат любого нового голосования будет рассматриваться как референдум итальянцев относительно их взгляда на евро и членства в Евросоюзе, что вызвало беспокойство по поводу стабильности еврозоны.



Меж тем в Испании премьер-министр Мариано Рахой в пятницу столкнется с недоверием в парламенте, что может привести к свержению правительства его меньшинства и его замене Социалистической партией.



«Реакция рынка на снижение евро выглядит оправданным, поскольку ситуация становится еще одной экзистенциальной угрозой для еврозоны. В случае досрочных выборов евроскептические и популистские партии могли бы получить еще большую долю голосующего пирога, увеличив риск того, что политика, такая как проведение референдума по евро, снова будет обсуждаться в третьей по величине экономике еврозоны», - отмечает Андреас Георгиу, инвестиционный аналитик XM.com.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 30 мая повысился на 37,10 коп. и составил 62,6420 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 4,20 коп., на торгах вторника укрепился на 5,06 коп., оказавшись на уровне 26,0989 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 мая с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,07/26,09 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.10 Киева.



С указанного часа до 12.14 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,075/26,085 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков сбалансировало покупки и продажи, позволив сузить спред.



Пополудни, с 12.15 обозначилось некоторое преобладание спроса, дав старт медленному росту пары доллар-гривня. Вначале к 26,085/26,095 по состоянию на 12.15 Киева, а на обеденный перерыв рынок около 13.20 ушел на фоне более высоких цен - 26,09/26,10 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 13.50, когда новая порция спроса подняла курс СКВ до 26,10/26,12 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,10/26,12 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 29 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0989 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,01% с 28,0672 UAH/USD до 26,0989 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке стало меньше гривни. Сезон компенсации НДС завершился, а погашений ОВГЗ не было.



Об этом недвусмысленно дали понять понизившиеся на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн.



Во-вторых, из-за длинных выходных в США и в Украине, участники межбанка ожидают удвоенную порцию притока экспортной выручки, часть которой может появиться на ближайшей сессии межбанка, пролонгировав «медвежий» тренд» доллара.



В-третьих, вторничный откат курса безналичного доллара выглядит «естественно» в контексте наблюдавшегося на прошлой неделе «зеленого» ралли, констатировавшего рост средневзвешенного курса доллара с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD.



В четвертых, снижение цены «зеленого» безнала было поддержано падением доллара на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 мая понизились на $40,3 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, в торгах принимала участие незначительная партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 25 мая.



Во-вторых, импортеры не спешили приобретать СКВ 29-го, рассчитывая на более низкие уровни цен 30 мая.



В-третьих, из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое, как известно, падением ликвидности торгов, сместилось на вторник.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 25 мая, во вторник, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $273,8 млн. к отметке $217,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $217,5 млн. к $177,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 29 мая продемонстрировал внутридневное очень сдержанное, граничащее со стабильностью, снижение долларовых цен.

Собственно, наличный рынок после полудня вошел в боковой тренд, констатировав стабильность действующих цен, а в иных местах (Днепр), даже констатировал незначительное подорожание «американца».



Исключение составил рынок столицы, продемонстрировавший в течение вторника умеренное снижение действующих цен наличного доллара, обе позиции которого пробили вниз концептуальнозначимую отметку 26,00 UAH/USD. Вероятно здешним долларовым изобилием столица обязана приезду зарубежных футбольных фанов на финальную игру, оставивших в местных банках и ОП заметное количество наличной СКВ.



Утренней и дополуденной коррекцией наличный «неформальный» доллар, по всей видимости, обязан откату «американца» на валютном межбанке в комплекте с извечной нехваткой наличной гривни по «божеским» ценам.

Кроме того, мы не исключаем, что из-за вторничной смены тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке «зеленого» безнала, который высоковероятно сохранится на торгах среды, особой необходимости в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, не было, снижая давление на курс наличного «американца».



За исключением рынка Запорожья, констатировавшего по итогам вторничной сессии доминирование спроса, дилеры рынков остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж, в значительной степени способствовавшего приличным оборотам. В целом, повторивших хорошие показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо прибавила 1,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков, Одесса). Офера наличного доллара 29-го либо не изменились (Харьков, Крыжополь), либо потеряла 1,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



Таким образом, приход на валютный межбанк «зеленых медведей», агрессивность который на ближайших торгах высоковероятно вырастет в комплекте с нехваткой гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) обеспечили межсессионную коррекцию наличного доллара, который в большинстве населенных пунктов с обеда вторника прекратил снижение, а на рынке Днепра даже немного вырос.



Вот на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 29 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97-98/26,02-03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой дисконтирования действующих цен сообразно настроениям клиентов и межбанка.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного вырос клиентский спрос на валюту, заставив местных дилеров немного приподнять обеденные минимумы цен.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



Благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,97-98/26,02-03 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом снижении обеих позиций.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия, понизив биды и офера в паре доллар-гривня: 25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30205/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась из-за выросшего клиентского спроса в незначительном повышении цен.

Дилеры опта немного приподняли обе позиции, сохранив баланс спрос/предложение, благодаря которому была обеспечена ликвидность на приличном уровне.



Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 29 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0-3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 мая уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 35,0 коп., офера потеряли столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 29 мая, приходилось заниматься выравниванием рынка сообразно «медвежьим» настроениям клиентов и межбанка, дисконтируя цены, которые после обеда нуждались в обратной операции из-за разворота доллара на межбанке наверх, активизировавшего клиентский спрос.



Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание внутридневное, стартовавшее с 09.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар на мировом рынке forex, которое попыталось «закупорить» пару евро-доллар ниже уровня $1,1600, что привело к заметным курсовым потерям наличной пары евро-гривня в этот вторник.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1629 к отметке $1,1563, констатировав внутридневное его падение на заметные 66 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, учтя при этом динамику наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1623 пара евро-доллар инициировала очень плавный рост, оказавшись около 09.05 Киева на внутридневном максимуме ($1,1637), с которого стартовала динамичная коррекция, уронившая пару на уровень $1,1520 по состоянию на 12.30 Киева.

Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар затеяла «реабилитационное» ралли, которого хватило лишь на касание отметки $1,1558 к 19.30 Киева. Затем пара откатилась к $1,1546, не покидая эту цифру до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро остается под давлением против доллара США на европейской сессии рынка forex и коснулась минимальных значений за 10 месяцев, отдаляясь от внутридневного максимума на $1,1628 на фоне нестабильности в Италии. Доходность итальянских гособлигаций растет, увеличивая разрыв с бондами Германии до 264 б. п. - максимум с 2013 года, что плохо для евро. Новые выборы могут привести к власти итальянских евроскептиков, а это отдалит повышение ставок ЕЦБ. Падение ограничено уровнем $1,150, а рост - $1,1600.



Евро во вторник дешевеет почти ко всем мировым валютам, а доллар США и японская иена растут, поскольку политические кризисы в Италии и Испании поддерживают спрос на валюты «тихой гавани».



Евро к 15.25 Киева стоил $1,1559 против $1,1625 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро к японской иене опустился к этому времени на 1%, до ¥125,91 по сравнению со ¥127,19 в понедельник.



Курс доллара составил ¥108,96 против ¥109,42 накануне.



Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.



Перед элитами ЕС стоит сложная задача, которая заключается в том, чтобы придумать план, который сможет убедить голосующих итальянцев изменить свой выбор в ходе следующего раунда выборов, который пройдет не раньше сентября, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.



Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

Канадский доллар дешевеет вместе с североамериканской нефтью пятую сессию подряд. Во вторник он потерял 0,3% в паре с долларом США.



Евро упал до минимума семи месяцев, иена и золото растут на фоне возобновившегося спроса на защитные активы. Инвесторы проявляют осторожность на фоне политической неопределенности в Италии и Испании. Доходность 2-летних облигаций Италии поднялась более чем на 100 базисных пунктов, до 1,89% на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране. Это пик с сентября 2013 года. Доходность 10-летних облигаций Италии увеличивалась на 29,2 базисных пункта, до 2,97%, четырехлетнего максимума. Спред между итальянскими и немецкими облигациями расширился до максимума с 2013 года.



Политический кризис в Италии вновь рождает страхи распада еврозоны. Вероятность выхода страны из валютного блока утроилась, согласно опросу Sentix. По данным исследовательской группы Sentix, показатель, измеряющий вероятность выхода Италии из валютного союза в течение следующих 12 месяцев, подскочил до 11,3% в мае с 3,6% в апреле. Это подтолкнуло индекс для всей зоны евро к 13%, самому высокому уровню в более чем за год.



«Трудности с формированием правительства в Италии и перспектива евроскептического альянса между партией «Лига севера» и движением «5-звезд» встревожили инвесторов», - сказал Манфред Хюбнер, управляющий директор Sentix. Но, в отличие от предыдущих шоков на финансовом рынке, когда хаос легко распространялся на соседние страны, сейчас риски, похоже, ограничены. Согласно отчету, показатель риска заражения снизился до 34,3% с 43%. «Это необычайно позитивная новость объясняется тем, что вероятность того, что другие страны покинут валютный блок до сих пор практически не выросла вследствие итальянских потрясений», - сказал Хюбнер.



«Усилия, направленные на стабилизацию блока в последние годы, не были напрасными». Sentix опросил 1000 институциональных и розничных инвесторов с 24 мая по 26 мая.



По словам гуру, «реальной надежды на то, что итальянские выборы в этом году приведут к достижению положительного для рынка результата, никогда не было», поэтому инвесторы смогли превентивно на протяжении нескольких месяцев «снизить риск».



Существует очень реальная вероятность того, что выборы усилят позиции популистов и вызовут более резкое расхождение с Брюсселем.

Поскольку членство Италии в еврозоне, вероятно, займет центральное место в программе на новых выборах, единая валюта падает. Евро теряет 0,7% против доллара, опустившись до семимесячного минимума.



Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник СМИ сообщили, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня. IBEX 35 в Мадриде опустился на 1,7%, тогда как доходность облигаций в Испании также выросла на фоне повышенного политического риска в Южной Европе.



Таким образом, во вторник с утра на рынке итальянского долга начались тотальные распродажи, которые подкосили евро и аппетиты к риску во всем мире.



Доходность 10-летнего итальянского долга вырастала во вторник от открытия на 2,70% до 3,43%, хотя еще 17 мая она находилась на уровне 2,10%.



В паре евро-доллар это привело к тому, что она и так еле удерживалась от падения над отметкой $1,16 просто рухнула на $1,15.



Аналитические ленты теперь пишут, что евро падает из-за роста риска развала еврозоны. Правда, поскольку паника была мало на чем основана, то позже во вторник доходность итальянских облигаций вернулась к 2,93%.



Глава ЦБ Италии Виско заявил, что не видит никаких причин для такого поведения рынков, кроме эмоций. Действительно, лидеры популистских партий неоднократно заявляли, что не собираются выводить Италию из зоны евро.

Кроме того, популистские партии не смогли сформировать коалицию.



Да, новый «технический» премьер, назначенный президентом Италии Маттареллой, не получит поддержки в парламенте, поэтому это правительство будет существовать недолго, до новых выборов.

Да, опросы показывают, что популярность популистских партий растет. Но это вряд ли угрожает евро. Конфликт у популистских партий с ЕС и ЕЦБ идет вокруг выполнения норм ЕС по сокращению дефицита бюджета, и это было известно давно.



Вице-президент ЕЦБ Констанцио заявил о том, что Италия должна соблюдать правила. Помогать удерживать доходность итальянского долга от роста ЕЦБ станет только в том случае, если Италия будет выполнять требования по целям ЕС по дефициту (отношению дефицита бюджета к ВВП).

Полагаю, происходящее ни в малейшей степени не пугает ЕЦБ и структуры ЕС, наоборот, помогает осознать Италии, что популизм ни к чему хорошему не приведет.



Рост доходностей - это наказание для Италии. Впрочем, мы и не думаем, что политики-популисты в Италии действительно стремятся пойти на конфликт с ЕС. В первую очередь они стремятся к власти и популистские обещания – лишь инструмент для ее получения. Если начинали популистские партии «Пять звезд» и «Северная лига» с лозунгами о необходимости вывода Италии из еврозоны, то по мере входа в реальную политику они от этих лозунгов полностью отказались. Нет сомнений, что как только та или иная популистская партия добьется реальной власти и вступит в переговоры с ЕС, риторика этой партии изменится еще больше в сторону признания реального положения вещей. То же самое в свое время происходило и с греческой партией «Сириза» и ее лидером Ципрасом. Греция в итоге выполнила все требования ЕС по реформам.



Так что мы полагаем, что евро ничего не угрожает и этот «итальянский долговой кризис» не несет никакой опасности. Другое дело, что технически на евро-долларе сломались дивергенции, обещавшие быстрый отскок вверх. Ожидаемый нами быстрый и «короткий» отскок обратно к $1,20 после такого обвала уже крайне маловероятен, более того, технически картина смотрится безнадежно, поскольку пробит минимум от 7 ноября 2017 года на $1,1550, впереди просто бездна, никаких поддержек. Но возможно, пара сможет удержаться в районе «круглого» уровня $1,15, и затем начать постепенно подниматься.



Отметим одну характерную деталь – от $1,24 до $1,18/1,17 пара евро-доллар падала вообще без видимых причин. И только на этой неделе появилось «железное» пояснение тому, почему евро обречен – обвал на итальянском рынке госдолга и политический кризис в Италии. Обычно на рынке объяснение появляется к концу тренда. В начале тренда, рынки еще сосредоточены на объяснениях, которые прогнозируют продолжение предыдущего тренда, в противоположную сторону. В последний раз это были дефициты-«близнецы» в США, наличие которых должно было объяснять прошедшее ранее падение доллара. Теперь же рынки еще долго будут фокусироваться на доходностях итальянского долга и возможных эффектах «домино», опасностях «инфицирования» долговым кризисом других (преимущественно южных) стран еврозоны. Обычно когда масс-медиа поднимают тему развала еврозоны, пара евро-доллар уже «почивает на лаврах» минимумов.



Продолжая тему катаклизмов, напомним, что Джордж Сорос 29-го заявил о том, что мир ждет новый финансовый кризис, а Европу – большие проблемы.



Строго говоря, предпосылок для кризиса в экономиках США и Европы не видно.



Правда, индекс Dow Jones показывает 29-го падение на 1,79%, пребывая на отметке 24 310,81 пункта по состоянию на 20.12 Киева, но это все равно более чем на 1000 пунктов выше минимумов года. Думается, аппетиты к риску на рынках восстановятся со временем, что приведет к падению доллара против всех типов активов. Локально, впрочем, пара евро-доллар еще может обновить минимумы и опуститься под отметку $1,15, но в районе $1,15 возможен выход крупных игроков с покупками резко подешевевшего евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение 29 мая 30 пунктов по спросу и потеряв 50 пунктов по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 35,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 мая по спросу выросли на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Стартовая сессия укороченной последней весенней недели на межбанке характеризовалась нехваткой гривневого ресурса, что стало одной из причин коррекции цен безналичного «американца». Тренд поддержал наличный «неформальный» рынок, также констатировав откат в паре доллар-гривня.



Нужда в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк отпала ввиду тамошней коррекции цен «американца».



Думается, на стороне «зеленых медведей», вернувшихся на межбанк было подорожание «американца» на торгах 23-25 мая, в течение которых средневзвешенный курс вырос с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD, создав повод для фиксации прибыли.

Не исключено, что отложенный с 26-28 мая приток экспортной выручки из-за рубежа (из-за длинных выходных в Украине и в США) имеет шанс пролонгировать вернувшийся на межбанк «медвежий» тренд на ближайших торгах.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.



Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.



К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.



По состоянию на 10.55 продажи безналичного доллара выровняли его рынок в баланс спрос/предложение, еще больше сузив маржу: 26,13/26,15 UAH/USD.



На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.



Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.



Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.

Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.



Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.



Около 13.00 Киева на фоне симметрично растянувших спред цен (26,105/26,125 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На открытии торгов 30 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На старте торгов 30 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро (опт) 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,87/26,02 UAH/USD, евро – 29,95/30,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,03 UAH/USD, розница – 25,95/26,05 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 30,25/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,416 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в среду утром не демонстрирует единой динамики: с одной стороны, его котировки поддерживаются за счет рисков вокруг политической ситуации в Италии, с другой - вызванное этим укрепление доллара по отношению к евро сдерживает удорожание драгметалла.Курс евро к доллару в среду утром несколько растет после падения до минимума за 10 месяцев накануне на фоне политической нестабильности в Италии, но это пока лишь небольшая коррекция.Золото во вторник было под давлением роста доллара.Фьючерсы на золото закончили торги во вторник снижением на фоне роста индекса доллара США, удержавшись выше уровня $1300 на фоне проблем, связанных с еврозоной.Доллар вырос против евро во вторник, так как политические потрясения в Италии и Испании привели общую валюту на шестимесячный минимум против валюты США.Индекс доллара США USDX поднялся на 0,7% до 94,827 пункта.Евро упал до $1,1541 и достиг внутреннего дневного минимума в$ 1,1510 США, что привело к тому, что общая валюта упала ниже $1,16 впервые с 9 ноября.Евро торговался на отметке $1,1625 в понедельник в Нью-Йорке и упал более чем на 4% в этом месяце.Но против японской иены доллар упал до ¥108,72 с ¥109,42 в конце понедельника.Швейцарский франк упал против доллара США до 0,9907 против 0,9936.Британский фунт снизился до $1,3260 США с $1,3312 в понедельник.После того, как президент Италии Серджио Матарелла заблокировал две оппозиционные партии, отказавшись от их евроскептического кандидата пост на министра экономики.Формирование нового правительства может привести к тому, что Италия выйдет на новые выборы еще раз в июле.Аналитики говорят, что результат любого нового голосования будет рассматриваться как референдум итальянцев относительно их взгляда на евро и членства в Евросоюзе, что вызвало беспокойство по поводу стабильности еврозоны.Меж тем в Испании премьер-министр Мариано Рахой в пятницу столкнется с недоверием в парламенте, что может привести к свержению правительства его меньшинства и его замене Социалистической партией.«Реакция рынка на снижение евро выглядит оправданным, поскольку ситуация становится еще одной экзистенциальной угрозой для еврозоны. В случае досрочных выборов евроскептические и популистские партии могли бы получить еще большую долю голосующего пирога, увеличив риск того, что политика, такая как проведение референдума по евро, снова будет обсуждаться в третьей по величине экономике еврозоны», - отмечает Андреас Георгиу, инвестиционный аналитик XM.com.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,01% с 28,0672 UAH/USD до 26,0989 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 29 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 29 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке стало меньше гривни. Сезон компенсации НДС завершился, а погашений ОВГЗ не было.Об этом недвусмысленно дали понять понизившиеся на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн.Во-вторых, из-за длинных выходных в США и в Украине, участники межбанка ожидают удвоенную порцию притока экспортной выручки, часть которой может появиться на ближайшей сессии межбанка, пролонгировав «медвежий» тренд» доллара.В-третьих, вторничный откат курса безналичного доллара выглядит «естественно» в контексте наблюдавшегося на прошлой неделе «зеленого» ралли, констатировавшего рост средневзвешенного курса доллара с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD.В четвертых, снижение цены «зеленого» безнала было поддержано падением доллара на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 мая понизились на $40,3 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, в торгах принимала участие незначительная партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 25 мая.Во-вторых, импортеры не спешили приобретать СКВ 29-го, рассчитывая на более низкие уровни цен 30 мая.В-третьих, из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое, как известно, падением ликвидности торгов, сместилось на вторник.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 25 мая, во вторник, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $273,8 млн. к отметке $217,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $217,5 млн. к $177,2 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 29 мая продемонстрировал внутридневное очень сдержанное, граничащее со стабильностью, снижение долларовых цен.Собственно, наличный рынок после полудня вошел в боковой тренд, констатировав стабильность действующих цен, а в иных местах (Днепр), даже констатировал незначительное подорожание «американца».Исключение составил рынок столицы, продемонстрировавший в течение вторника умеренное снижение действующих цен наличного доллара, обе позиции которого пробили вниз концептуальнозначимую отметку 26,00 UAH/USD. Вероятно здешним долларовым изобилием столица обязана приезду зарубежных футбольных фанов на финальную игру, оставивших в местных банках и ОП заметное количество наличной СКВ.Утренней и дополуденной коррекцией наличный «неформальный» доллар, по всей видимости, обязан откату «американца» на валютном межбанке в комплекте с извечной нехваткой наличной гривни по «божеским» ценам.Кроме того, мы не исключаем, что из-за вторничной смены тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке «зеленого» безнала, который высоковероятно сохранится на торгах среды, особой необходимости в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, не было, снижая давление на курс наличного «американца».За исключением рынка Запорожья, констатировавшего по итогам вторничной сессии доминирование спроса, дилеры рынков остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж, в значительной степени способствовавшего приличным оборотам. В целом, повторивших хорошие показатели предыдущей сессии.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо прибавила 1,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков, Одесса). Офера наличного доллара 29-го либо не изменились (Харьков, Крыжополь), либо потеряла 1,0-4,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).Таким образом, приход на валютный межбанк «зеленых медведей», агрессивность который на ближайших торгах высоковероятно вырастет в комплекте с нехваткой гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) обеспечили межсессионную коррекцию наличного доллара, который в большинстве населенных пунктов с обеда вторника прекратил снижение, а на рынке Днепра даже немного вырос.Вот на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.Впрочем, по порядку.Торги 29 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97-98/26,02-03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Впоследствии этот баланс сохранился ценой дисконтирования действующих цен сообразно настроениям клиентов и межбанка.Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.После обеда на рынке Днепра немного вырос клиентский спрос на валюту, заставив местных дилеров немного приподнять обеденные минимумы цен.По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.Благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-4,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,97-98/26,02-03 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом снижении обеих позиций.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия, понизив биды и офера в паре доллар-гривня: 25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30205/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась из-за выросшего клиентского спроса в незначительном повышении цен.Дилеры опта немного приподняли обе позиции, сохранив баланс спрос/предложение, благодаря которому была обеспечена ликвидность на приличном уровне.Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.На протяжении 29 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием 25 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0-3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 мая уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 35,0 коп., офера потеряли столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 29 мая, приходилось заниматься выравниванием рынка сообразно «медвежьим» настроениям клиентов и межбанка, дисконтируя цены, которые после обеда нуждались в обратной операции из-за разворота доллара на межбанке наверх, активизировавшего клиентский спрос.Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание внутридневное, стартовавшее с 09.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар на мировом рынке forex, которое попыталось «закупорить» пару евро-доллар ниже уровня $1,1600, что привело к заметным курсовым потерям наличной пары евро-гривня в этот вторник.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечного снижения оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение 29 мая 30 пунктов по спросу и потеряв 50 пунктов по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 35,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 мая по спросу выросли на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.По состоянию на 10.55 продажи безналичного доллара выровняли его рынок в баланс спрос/предложение, еще больше сузив маржу: 26,13/26,15 UAH/USD.На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.Около 13.00 Киева на фоне симметрично растянувших спред цен (26,105/26,125 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).На открытии торгов 30 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).На старте торгов 30 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро (опт) 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,87/26,02 UAH/USD, евро – 29,95/30,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,03 UAH/USD, розница – 25,95/26,05 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 30,25/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,416 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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