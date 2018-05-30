Итоги: Энергетика 30.05.18

По состоянию на 8.30 Киева стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,33%, до $75,24 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до $66,69 за баррель.
Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу заявил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Новости о возможном смягчении условий сделки привели к падению нефтяных цен. До того в мае Brent достигала максимальной отметки в $80 за баррель, WTI - $72, оба показателя стали максимальными с осени 2014 года.
В четверг станут известны данные о запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 25 мая. Статистику опубликуют Американский институт нефти (API) и минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель за отчетный период вырос на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 440,3 миллиона баррелей.
Цены на нефть сортов WTI и Brent расходились во вторник на фоне опасений относительно потенциального увеличения поставок нефти, что потянуло нефть WTI вниз пятую сессию подряд.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская WTI упала на $1,15, или 1,7%, до $66,73 за баррель - самый низкий уровень с 17 апреля.
При этом, июльская нефть марки Brent поднялась на 9 центов, или 0,1%, до $75,39 за баррель на ICE Futures Europe.
Это удивительное расхождение (дивергенция), поскольку Brent более подвержен влиянию, чем WTI, на более высокую добычи в России и Саудовской Аравии», - сказал Майкл МакКарти, главный рыночный стратег CMC Markets.
Флинн, старший аналитик рынка ценных бумаг Futures Group, сказал, что с нефтью Brent «есть мнение, что поставки в Европе более жесткие, и они более восприимчивы к потере иранской нефти». США должны восстановить экономические санкции в отношении Ирана после принятия решения о выходе из своего ядерного пакта с Тегераном.
также «считают, что сланцевая нефть будет поддерживать WTI по сравнению с ценой Brent», - сказал он. - «Даже с увеличением производства ОПЕК Европе по-прежнему требуется более легкая нефть».
временем, компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что количество активных буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 15 — до 859. Это был самый большой недельный прирост с недели, закончившейся 9 февраля.
Июньский бензин упал на 1,7% до $2,14 за галлон, тогда как июньский мазут потерял 1,1% до $2,186 за галлон.
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