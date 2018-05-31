Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 31.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.05.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 31 тра, 2018 12:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.05.18 США



Фондовый рынок США в среду вырос, процентный рост за сессию по S&P 500 и Dow был наиболее сильным с 4 мая. Факторами роста стали признаки смягчения политической ситуации в Италии и рост цен на нефть, что поддержало акции энергетических компаний.



Во вторник S&P 500 индекс впервые в мае снизился на 1%. Опасения в отношении нестабильности в Италии в возможности выхода страны из еврозоны привели к росту спроса на «безопасные» активы. Во вторник казначейские облигации показали лучший день с июля 2011 г.



В среду акции развернулись, так как движение 5 звезд в Италии возобновило попытки образования коалиции, и призвало евроскептика Паоло Савону снять свою кандидатуру в качестве министра экономики.



В среду ряд СМИ сообщили, что «Движение 5 звезд» (Д5З) и «Лига» могут подать президенту Италии Серджо Маттарелле новое предложение о создании коалиционного правительства. Инвесторы надеются, что Италии удастся избежать досрочных парламентских выборов, к которым призывали лидеры практически всех политических партий страны.



В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав «правительства перемен», который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра «Движением 5 звезд» и «Лигой». Тогда же глава государства принял решение создать «технический» кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ Карло Коттарелли.



«То, что рынок отмахивается от политической драмы в Италии, говорит о том, что, возможно, речь шла о перенасыщении рынка, а не о чем-то серьезном», - прокомментировал трейдер Robert W. Baird Майкл Антонелли.



Удачное размещение Италией 5- и 10-летних облигаций также ослабило озабоченность в отношении возможности правительства финансироваться.



Индекс энергетического сектора вырос на 3,1%, что стало самым значительным ростом за 7 недель, так как фьючерсы на нефть в США выросли на 2,2%.



Индекс акций компаний небольшой капитализации Russell 2000 вырос на 1,5% и достиг рекордного уровня закрытия. Компании небольшой капитализации лучше реагируют на экономическую ситуацию внутри США.



Меж тем, ранее в среду министерство торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в I квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.



Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 178 тысяч по сравнению с показателем апреля. Однако аналитики ожидали большего роста показателя - на 186 тысяч. При этом показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 163 тысяч с 204 тысяч.



Отношение выросших выпусков со снизившимся на NYSE было 4,05 к 1, на Nasdaq 2,13 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,83 млрд. акций, по сравнению с 6,59 в среднем за полную сессию за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,26, до 24 667,78 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,27%, до 2 724,01 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,89%, до 7 462,45 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно положительным изменением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, восстановившись после снижения в предыдущие сессии.



Мировые рынки снижались во вторник на опасениях, что Италия может идти к новым парламентским выборам и это может угрожать евро.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%, после снижения на 1,4% во вторник.



Пара евро-доллар выросла на 1%.



Политические события в Италии оживили опасения в отношении стабильности еврозоны, после того как две партии евроскептиков образовали коалицию. Однако президент Италии заблокировал им возможность для образования правительства и назначил Карло Коттарелли временным премьер-министром. Однако Коттарелли, который ранее был сотрудником МВФ, кажется не получит парламентской поддержки. Если он не сможет образовать правительство, это оставит президенту выбор или временного кабинета, или досрочных выборов, возможно уже в июле.



В среду были сообщения, что «Лига» и «5 звезд» могут снова сделать попытку образования коалиционного правительства, что рассматривалось как потенциально убирающее некоторое давление на рынки.



Экономические данные:

Инфляция в Германии выросла до 2,2% с 1,4% у апреле, рост возглавили цены на энергоносители и продукты питания. Цель ЕЦЛ по инфляции близко, но ниже2%.

Уровень безработицы в Германии снизился до 5,2% (рекордный минимум).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%, после снижения на 1,4% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос на 0,75% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 689,57 пункта.



Немецкий DAX увеличился на 0,93%, до 12 783,76 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,2% — на отметке 5 427,35 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой в рамках коррекции при поддержке со стороны сильных макроэкономических данных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,78%, до 3095,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,8%, до 1767,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 30468,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,58%, до 2423,01 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,83%, до 22201,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 6011,9 пункта.



В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после того, как днем ранее они закрылись спадом, достигавшим почти 3%. В среду мировые рынки находились под давлением на фоне обеспокоенности за стабильность еврозоны из-за политического кризиса в Италии.



Поддержку рынкам в четверг оказали данные государственного статистического управления КНР о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



Аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард отметил, что новые данные по PMI помогают снизить опасения инвесторов относительно текущих темпов роста ВВП КНР.

«Однако нам придется подождать публикации более надежных показателей, чтобы точнее оценить состояние экономики Китая», - добавил гуру.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в среду показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,02% - до 2311,28 пункта, РТС вырос на 0,7%, до 1162,96 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 1,1%, до 62,1 RUB/USD, курс евро практически не изменился и составил 72,44 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,47% - до $77,25 за баррель.

Акции Сбербанка подорожали на 1,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 0,17%, «АЛРОСы» — на 2,39%, Московской биржи — на 0,2%.



Российский рынок акций к вечеру среды торгуется разнонаправленно. Индекс Мосбиржи чуть снижается, не в силах успеть за укрепляющимся рублем, индекс РТС подрастает на полпроцента.

Рублевый индикатор все еще находится в непосредственной близости от отметки 2 300 пунктов, что не дает ровным счетом никаких сигналов к будущим действиям. Пробой промежуточного сопротивления в области 2 275—2 280 пунктов откроет дорогу ниже, возвращение к сопротивлению на 2 315—2 320 пунктов позволит рассчитывать на локальный рост. Но пока на рынке РФ очень тихо.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 30 мая, понизился на 2,35 пункта или на 0,51% до уровня 453,45 пунктов.



Объем торгов за день составил 181,2 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 29 мая, ПФТС-индекс повысился на 8,25 пункта или на 1,84% до уровня 455,80 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 138,39 пунктов или на 43,92% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, следуя динамике бирж Европы и США накануне на фоне политической неопределенности в Италии.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,77% - до 3065,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,92%, до 1752,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41%, до 30054,47 пункта, корейский KOSPI - на 1,81%, до 2412,14 пункта.



Сингапурский Straits Times Index рухнул на 2,05% до 3 446,47 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,61%, до 5977,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,53%, до 22015,72 пункта.



Рынки Европы закрылись снижением на 1,3-1,5%, США - 0,5-1,6%, в то время как инвесторы обеспокоены событиями в Италии.



Президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.



«То, как подскочила доходность краткосрочных гособлигаций Италии, наводит на мысли о том, что впереди на рынке нас может ждать риск дефолта. Это говорит о том, насколько ситуация серьезна. Что рынки начинают учитывать, так это не сам дефолт, а ранние выборы, ведущие к победе евроскептиков и выходу из зоны евро», - считает старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.



Доходность двухлетних гособлигаций Италии во вторник подскочила до 2,7-2,8% с 0,9%, что произошло на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране.

В четверг инвесторы ожидают статистику из Китая. Государственное статбюро страны опубликует индекс деловой активности (PMI) в промышленном и непроизводственном секторах за май.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,53%, до 3041,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,82%, до 1736,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 30056,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,96%, до 2409,03 пункта.



Японский Nikkei 225 сократился на 1,52%, до 22018,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 5984,7 пункта.



Азиатские инвесторы с пессимизмом отреагировали на то, что рынки Европы во вторник закрылись снижением на 1,3-1,5%, а США - на 0,5-1,6% на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии, которые несут потенциальную угрозу стабильности еврозоны.



В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Так, президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.

На рынках усиливается нежелание инвесторов рисковать на фоне признаков хаотичной ситуации в Европе.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева опустился на 1,34% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 628,61 пункта.



Немецкий DAX упал на 1,47%, до 12 674,98 пункта.



Французский САС 40 снизился на 1,34% — к отметке 5 434,90 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду отрицательной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,37% - до 1687,37 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 453,45 пункта.



Объем торгов на УБ составил 6,94 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 181,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,01%) и Центрэнерго (-1,45%).

Выросли в цене только акции Донбассэнерго (+7,53%), Укрнафты (+0,93%) и Турбоатома (+0,07%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,69%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,47% - до 484,32 пункта при объеме торгов 4,9 млн. злотых (36 млн. грн.).



Все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-2,34%), KSG Agro (-1,04%) и «Астарты» (-0,96%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут на фоне статистики по деловой активности в промышленности КНР в мае.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,38% - до 3083,49 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1757,52 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,75%, до 30282,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,48%, до 2420,61 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,16% до 3 449,48 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,41%, до 6009 пунктов, японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, достигая отметки в 22199,24 пункта.



Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.



Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне апреля в 51,4 пункта. Госстатбюро отмечает, что ускорению темпов роста показателя в мае способствовали как предложение, так и спрос, оживившийся рынок, ускорение темпов перепрофилирования производства, а также улучшение делового климата в традиционных отраслях.



Кроме того, в четверг биржи корректируются после сильного снижения днем ранее. В среду индексы АТР завершили торги негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой в рамках коррекции при поддержке со стороны сильных макроэкономических данных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,78%, до 3095,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,8%, до 1767,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 30468,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,58%, до 2423,01 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,83%, до 22201,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 6011,9 пункта.



В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после того, как днем ранее они закрылись спадом, достигавшим почти 3%. В среду мировые рынки находились под давлением на фоне обеспокоенности за стабильность еврозоны из-за политического кризиса в Италии.



Поддержку рынкам в четверг оказали данные государственного статистического управления КНР о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



Аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард отметил, что новые данные по PMI помогают снизить опасения инвесторов относительно текущих темпов роста ВВП КНР.

«Однако нам придется подождать публикации более надежных показателей, чтобы точнее оценить состояние экономики Китая», - добавил гуру.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в четверг.



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.50 Киева вырос на 0,22% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 706,43 пункта.



Немецкий DAX упал на 0,41% до 12 731,72 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,23% — на отметке 5 436,70 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США в среду вырос, процентный рост за сессию по S&P 500 и Dow был наиболее сильным с 4 мая. Факторами роста стали признаки смягчения политической ситуации в Италии и рост цен на нефть, что поддержало акции энергетических компаний.Во вторник S&P 500 индекс впервые в мае снизился на 1%. Опасения в отношении нестабильности в Италии в возможности выхода страны из еврозоны привели к росту спроса на «безопасные» активы. Во вторник казначейские облигации показали лучший день с июля 2011 г.В среду акции развернулись, так как движение 5 звезд в Италии возобновило попытки образования коалиции, и призвало евроскептика Паоло Савону снять свою кандидатуру в качестве министра экономики.В среду ряд СМИ сообщили, что «Движение 5 звезд» (Д5З) и «Лига» могут подать президенту Италии Серджо Маттарелле новое предложение о создании коалиционного правительства. Инвесторы надеются, что Италии удастся избежать досрочных парламентских выборов, к которым призывали лидеры практически всех политических партий страны.В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав «правительства перемен», который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра «Движением 5 звезд» и «Лигой». Тогда же глава государства принял решение создать «технический» кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ Карло Коттарелли.«То, что рынок отмахивается от политической драмы в Италии, говорит о том, что, возможно, речь шла о перенасыщении рынка, а не о чем-то серьезном», - прокомментировал трейдер Robert W. Baird Майкл Антонелли.Удачное размещение Италией 5- и 10-летних облигаций также ослабило озабоченность в отношении возможности правительства финансироваться.Индекс энергетического сектора вырос на 3,1%, что стало самым значительным ростом за 7 недель, так как фьючерсы на нефть в США выросли на 2,2%.Индекс акций компаний небольшой капитализации Russell 2000 вырос на 1,5% и достиг рекордного уровня закрытия. Компании небольшой капитализации лучше реагируют на экономическую ситуацию внутри США.Меж тем, ранее в среду министерство торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в I квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 178 тысяч по сравнению с показателем апреля. Однако аналитики ожидали большего роста показателя - на 186 тысяч. При этом показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 163 тысяч с 204 тысяч.Отношение выросших выпусков со снизившимся на NYSE было 4,05 к 1, на Nasdaq 2,13 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,83 млрд. акций, по сравнению с 6,59 в среднем за полную сессию за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно положительным изменением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду вырос, восстановившись после снижения в предыдущие сессии.Мировые рынки снижались во вторник на опасениях, что Италия может идти к новым парламентским выборам и это может угрожать евро.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%, после снижения на 1,4% во вторник.Пара евро-доллар выросла на 1%.Политические события в Италии оживили опасения в отношении стабильности еврозоны, после того как две партии евроскептиков образовали коалицию. Однако президент Италии заблокировал им возможность для образования правительства и назначил Карло Коттарелли временным премьер-министром. Однако Коттарелли, который ранее был сотрудником МВФ, кажется не получит парламентской поддержки. Если он не сможет образовать правительство, это оставит президенту выбор или временного кабинета, или досрочных выборов, возможно уже в июле.В среду были сообщения, что «Лига» и «5 звезд» могут снова сделать попытку образования коалиционного правительства, что рассматривалось как потенциально убирающее некоторое давление на рынки.Экономические данные:Инфляция в Германии выросла до 2,2% с 1,4% у апреле, рост возглавили цены на энергоносители и продукты питания. Цель ЕЦЛ по инфляции близко, но ниже2%.Уровень безработицы в Германии снизился до 5,2% (рекордный минимум).Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой в рамках коррекции при поддержке со стороны сильных макроэкономических данных из Китая.В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после того, как днем ранее они закрылись спадом, достигавшим почти 3%. В среду мировые рынки находились под давлением на фоне обеспокоенности за стабильность еврозоны из-за политического кризиса в Италии.Поддержку рынкам в четверг оказали данные государственного статистического управления КНР о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.Аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард отметил, что новые данные по PMI помогают снизить опасения инвесторов относительно текущих темпов роста ВВП КНР.«Однако нам придется подождать публикации более надежных показателей, чтобы точнее оценить состояние экономики Китая», - добавил гуру.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 1,1%, до 62,1 RUB/USD, курс евро практически не изменился и составил 72,44 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,47% - до $77,25 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 1,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 0,17%, «АЛРОСы» — на 2,39%, Московской биржи — на 0,2%.Российский рынок акций к вечеру среды торгуется разнонаправленно. Индекс Мосбиржи чуть снижается, не в силах успеть за укрепляющимся рублем, индекс РТС подрастает на полпроцента.Рублевый индикатор все еще находится в непосредственной близости от отметки 2 300 пунктов, что не дает ровным счетом никаких сигналов к будущим действиям. Пробой промежуточного сопротивления в области 2 275—2 280 пунктов откроет дорогу ниже, возвращение к сопротивлению на 2 315—2 320 пунктов позволит рассчитывать на локальный рост. Но пока на рынке РФ очень тихо.Как сообщалось во вторник 29 мая, ПФТС-индекс повысился на 8,25 пункта или на 1,84% до уровня 455,80 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 138,39 пунктов или на 43,92% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 мая, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64348 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3887 раз. Подякували: 7293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 30.05.18

дядя Caша » Сер 30 тра, 2018 12:32 0 252

дядя Caша Сер 30 тра, 2018 12:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.05.18

дядя Caша » Вів 29 тра, 2018 12:55 0 281

дядя Caша Вів 29 тра, 2018 12:55 Итоги: Мировой фогндовый рынок 25.05.18

дядя Caша » П'ят 25 тра, 2018 12:18 0 748

дядя Caша П'ят 25 тра, 2018 12:18