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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 31 тра, 2018 12:20 Итоги: Прогнозы 31.05.18



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на текущий год и сохранила прогноз на следующий год.



Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.



Старший экономист ОЭСР Альваро Сантуш Перейра отметил, что возврат темпов роста глобального ВВП к 4% не стоит воспринимать слишком оптимистично, поскольку это в первую очередь стало следствием не увеличения производительности труда или структурных перемен, а стимулирующих мер денежно-кредитной политики.

По его словам, сейчас, по мере нормализации ДКП, главным фактором становится налоговая политика - около 75% стран-членов ОЭСР в настоящее время используют те или иные налоговые послабления для стимулирования роста экономики.



Также в прогнозе указывается на позитивную ситуацию на мировом рынке труда.



Ожидается, что в 2019 году безработица в странах ОЭСР снизится до минимальных с 1980 года 5,1% с 5,8% в 2017 году и прогнозируемых 5,4% в 2018 году.

Инфляция в ОЭСР, согласно прогнозам, ускорится до 2,2% в 2018 и достигнет 2,3% в 2019 году.



ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США по сравнению с мартом: ожидается, что ВВП страны увеличится на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году.

Прогноз для еврозоны на 2018 год был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 2,2%, прогноз на 2019 год подтвержден на уровне 2,1%.

Для Германии прогнозы были снижены до 2,1% в этом и следующем году с мартовских 2,4% и 2,2% соответственно. Прогноз темпов роста экономики Франции на 2018 год был снижен на 0,3 п.п., до 1,9%, на 2019 год - не изменился и составляет 1,9%. Итальянская экономика вырастет на 1,4% и 1,1% соответственно, прогноз ухудшен на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.



Экономика Великобритании вырастет на 1,4% в текущем году (+0,1 к мартовскому прогнозу) и на 1,3% в следующем (+0,2 п.п.).



Ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были ухудшены на 0,3 п.п., до 1,2%. Прогноз на 2019 год был улучшен на 0,1 п.п., также до 1,2%.

Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,2% и 2%.



Оценка роста китайского ВВП в этом году была понижена с 6,8% до 6,7%, оценка на 2019 год оставлена неизменной - 6,4%.

Тем временем прогноз для экономики Индии на 2018 год был улучшен с 7,2% до 7,4%, на 2019 год оставлен на уровне 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2% в этом году и 2,8% в следующем против прогнозировавшихся ранее 2,2% и 2,4% соответственно.



Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства.

В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже



ВВП США в I квартале показал рост на 2,2% г/г.



ВВП США в I квартале показал рост на 2,2% г/г, причем первая оценка была +2,3%, сообщили в среду в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали, что рост останется без пересмотра.



Экономика США вначале II квартала ускорилась, поэтому темпы роста ВВП за 2018 год должны быть сильными примерно 2,9%. Прибыли компаний после уплаты налогов без учета стоимости товарно-материальных запасов за I квартал выросли на 7,8% кв/кв после падения на 9,6% в IV-м квартале 2017 года. за год выросли на 0,1%.



США: Число рабочих мест в частном секторе выросло на 178 000 в мае.



Число рабочих мест в частном секторе выросло на 178 000 в мае по данным ADP Research Institute совместно с Moody’s Analytics. Отчет показал увеличение занятости в мелких частных компаниях с числом сотрудников до 50 человек на 38 000, средние компании (до 500 человек) наняли 84 000 человек, а крупные компании, со штатом более 500 человек пригласили на работу 56 000 человек. На сектор услуг пришлось 114 000 новых рабочих мест с учетом увольнений 23 000 сотрудников в отрасли торговли и перевозок, промышленный сектор пригласил 64 000 человек, причем на строительную отрасль пришлось более половины: 39 000 человек.



«Перегретый рынок труда начинает постепенно остывать, так как ужесточаются условия на рынке труда», - заявил Аху Йлдирмах, вице-президент ADP Research Institute.



Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics заявил: «Рынок труда силен, но замедляется, так как бизнес не может заполнить рекордное число вакансий. Рост зарплат ускоряется, особенно для молодых сотрудников и вновь принятых на работу. Найти сотрудника - проблема номер один для бизнеса сейчас».



Вышла «Бежевая книга» ФРС.



- Экономика США расширялась умеренно в конце апреля и начале мая, с немногими изменениями в структуре роста;

- Контакты отмечают некоторые опасения в отношении неопределённости внешней торговли;

- Промышленность ускорилась, более чем половина округов сообщают о росте активности в промышленности;

- Занятость растет темпом от скромного до умеренного;

- Розничные торговцы транслируют более высокие цены в некоторых округах;

- Продажи домов немного выросли, строительство нежилого сектора замедлялось;

- Производство товаров выросло, расходы потребителей были слабыми;

- Перспектива краткосрочного роста выглядит в целом оптимистичной.



Beige Book - Экономика США продолжает расти, но торговые проблемы вызывают обеспокоенность.



Экономическая активность во всех двенадцати регионах США продолжала расти в конце апреля и мае, темпы слабо изменились по сравнению с предыдущими месяцами, единственным исключением стал округ Далласа, где рост усилился до уверенного (solid), свидетельствует опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»).



Проблемы внешней торговли вызывают опасения у ряда респондентов ФРС. Особое беспокойство выразили промышленники в округе Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона.



Вместе с тем ЦБ обратил внимание на позитивную динамику в перерабатывающей промышленности: об усилении роста сообщили более половины округов, при этом в трети округов активность названа «сильной», особенно в металлургии, тяжелом машиностроении и производстве оборудования для изготовления электроники.

Потребительские расходы были слабыми, рост розничных продаж без учета автомобилей несколько замедлился, продажи автомобилей практически не изменились.



В банковской отрасли отмечается повышение спроса на кредиты, представители банков сообщают, что в результате усиления конкуренции поднялись ставки по вкладам.

Объемы жилищного строительства и продажи домов увеличивались сдержанными темпами.

Рост занятости в большинстве округов варьировался от сдержанного (modest) до умеренного (moderate). Округ Далласа был исключением и по этому показателю: из него поступили сообщения о сильном подъеме занятости во всех отраслях.

Повышение цен в большинстве округов было умеренным, в некоторых регионах зафиксировано усиление роста цен на сырье и материалы, особенно на сталь, алюминий, нефть, нефтепродукты, древесину и цемент. Повышение цен на сталь и алюминий респонденты увязывали с введением пошлин на их импорт в марте текущего года и сохранением неопределенности в отношении таких пошлин для поставок из ряда стран, включая государства Евросоюза.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 12-13 июня. Участники рынка практически не сомневаются в повышении ставки на июньском заседании еще на 25 базисных пунктов.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 21 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Кливленда.



ЦБ РФ: Из России в офшоры вывели $42 млрд. за год.



Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов, сообщил ЦБ РФ в среду.

В прошлом году из России в офшоры утекло $42 млрд., или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. «Магнитом», притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует из статистики центробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.



За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании $35,9 млрд. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - $177,4 млрд.



По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.

По сравнению с прошлым годом ($37,1 млрд.) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил $70 млрд.



Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда было ушло $3,7 млрд., а общая сумма выведенных средств достигла $41,6 млрд.



Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано $1,8 млрд., а в прошлом - $2,1 млрд.

Около $1 млрд. россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до $2,969 млрд.



$440 млн. утекло на остров Джерси, $610 млн. - на остров Мэн, около $200 млн. - в Сингапур, еще $700 млн. вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.



Заметно сокращение офшорных вложений россиян ЦБ заметил лишь в Нидерландах - оттуда было выведено $5,4 млрд. Впрочем, речь идет лишь о перемещении средств внутри ЕС, следует из статистики регулятора: в 1,5 раза больше, или 9 млрд долларов, одновременно получила в виде прямых инвестиций Австрия.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около $1 триллиона по текущему курсу.



Как и предполагалось, выросший в среду объем упавшей на счета экспортеров выручки из-за рубежа сформировал изрядное предложение обязательной ее части на торгах межбанка 31-го. При этом импортеры несколько снизили накал своих покупок СКВ, формируя нисходящий тренд рынка безналичного «американца».



На стороне вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» оказалась пролонгация сжатия гривневого ресурса, на которую указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Кроме того, к продажам СКВ со стороны экспортеров спровоцировало состоявшееся накануне некоторое подорожание (на 3,69 коп. по средневзвешенному курсу) доллара, отчасти «оправдывая» расставание экспортеров с кровными долларами 31-го.



В контексте установившегося на торгах валютного межбанка режима «курсовых качелей», когда рост курса доллара на следующих торгах сменяется его снижением, будет естественным ожидать на пятничной, первой сессии июня, выкупа сформировавшихся 31-го «низов» «американца». Думаю, «поможет» смене тренда с «ситуативно-медвежьего» на бычий так называемый «пятничный синдром», предполагающий вхождения значительной части игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар ради комфортного и «безопасного» отдыха в субботу-воскресенье.

Наличный рынок, сохранявший «нейтралитет» и пребывая в боковом тренде на фоне вереницы «смен власти» на межбанке, также может попытаться немного подрасти 01 июня, ознаменовав «неформальный» День банкира и День защиты детей.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018г до 3,8%.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на текущий год и сохранила прогноз на следующий год.Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.Старший экономист ОЭСР Альваро Сантуш Перейра отметил, что возврат темпов роста глобального ВВП к 4% не стоит воспринимать слишком оптимистично, поскольку это в первую очередь стало следствием не увеличения производительности труда или структурных перемен, а стимулирующих мер денежно-кредитной политики.По его словам, сейчас, по мере нормализации ДКП, главным фактором становится налоговая политика - около 75% стран-членов ОЭСР в настоящее время используют те или иные налоговые послабления для стимулирования роста экономики.Также в прогнозе указывается на позитивную ситуацию на мировом рынке труда.Ожидается, что в 2019 году безработица в странах ОЭСР снизится до минимальных с 1980 года 5,1% с 5,8% в 2017 году и прогнозируемых 5,4% в 2018 году.Инфляция в ОЭСР, согласно прогнозам, ускорится до 2,2% в 2018 и достигнет 2,3% в 2019 году.ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США по сравнению с мартом: ожидается, что ВВП страны увеличится на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году.Прогноз для еврозоны на 2018 год был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 2,2%, прогноз на 2019 год подтвержден на уровне 2,1%.Для Германии прогнозы были снижены до 2,1% в этом и следующем году с мартовских 2,4% и 2,2% соответственно. Прогноз темпов роста экономики Франции на 2018 год был снижен на 0,3 п.п., до 1,9%, на 2019 год - не изменился и составляет 1,9%. Итальянская экономика вырастет на 1,4% и 1,1% соответственно, прогноз ухудшен на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.Экономика Великобритании вырастет на 1,4% в текущем году (+0,1 к мартовскому прогнозу) и на 1,3% в следующем (+0,2 п.п.).Ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были ухудшены на 0,3 п.п., до 1,2%. Прогноз на 2019 год был улучшен на 0,1 п.п., также до 1,2%.Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,2% и 2%.Оценка роста китайского ВВП в этом году была понижена с 6,8% до 6,7%, оценка на 2019 год оставлена неизменной - 6,4%.Тем временем прогноз для экономики Индии на 2018 год был улучшен с 7,2% до 7,4%, на 2019 год оставлен на уровне 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2% в этом году и 2,8% в следующем против прогнозировавшихся ранее 2,2% и 2,4% соответственно.Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства.В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в ПарижеВВП США в I квартале показал рост на 2,2% г/г.ВВП США в I квартале показал рост на 2,2% г/г, причем первая оценка была +2,3%, сообщили в среду в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали, что рост останется без пересмотра.Экономика США вначале II квартала ускорилась, поэтому темпы роста ВВП за 2018 год должны быть сильными примерно 2,9%. Прибыли компаний после уплаты налогов без учета стоимости товарно-материальных запасов за I квартал выросли на 7,8% кв/кв после падения на 9,6% в IV-м квартале 2017 года. за год выросли на 0,1%.США: Число рабочих мест в частном секторе выросло на 178 000 в мае.Число рабочих мест в частном секторе выросло на 178 000 в мае по данным ADP Research Institute совместно с Moody’s Analytics. Отчет показал увеличение занятости в мелких частных компаниях с числом сотрудников до 50 человек на 38 000, средние компании (до 500 человек) наняли 84 000 человек, а крупные компании, со штатом более 500 человек пригласили на работу 56 000 человек. На сектор услуг пришлось 114 000 новых рабочих мест с учетом увольнений 23 000 сотрудников в отрасли торговли и перевозок, промышленный сектор пригласил 64 000 человек, причем на строительную отрасль пришлось более половины: 39 000 человек.«Перегретый рынок труда начинает постепенно остывать, так как ужесточаются условия на рынке труда», - заявил Аху Йлдирмах, вице-президент ADP Research Institute.Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics заявил: «Рынок труда силен, но замедляется, так как бизнес не может заполнить рекордное число вакансий. Рост зарплат ускоряется, особенно для молодых сотрудников и вновь принятых на работу. Найти сотрудника - проблема номер один для бизнеса сейчас».Вышла «Бежевая книга» ФРС.- Экономика США расширялась умеренно в конце апреля и начале мая, с немногими изменениями в структуре роста;- Контакты отмечают некоторые опасения в отношении неопределённости внешней торговли;- Промышленность ускорилась, более чем половина округов сообщают о росте активности в промышленности;- Занятость растет темпом от скромного до умеренного;- Розничные торговцы транслируют более высокие цены в некоторых округах;- Продажи домов немного выросли, строительство нежилого сектора замедлялось;- Производство товаров выросло, расходы потребителей были слабыми;- Перспектива краткосрочного роста выглядит в целом оптимистичной.Beige Book - Экономика США продолжает расти, но торговые проблемы вызывают обеспокоенность.Экономическая активность во всех двенадцати регионах США продолжала расти в конце апреля и мае, темпы слабо изменились по сравнению с предыдущими месяцами, единственным исключением стал округ Далласа, где рост усилился до уверенного (solid), свидетельствует опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»).Проблемы внешней торговли вызывают опасения у ряда респондентов ФРС. Особое беспокойство выразили промышленники в округе Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона.Вместе с тем ЦБ обратил внимание на позитивную динамику в перерабатывающей промышленности: об усилении роста сообщили более половины округов, при этом в трети округов активность названа «сильной», особенно в металлургии, тяжелом машиностроении и производстве оборудования для изготовления электроники.Потребительские расходы были слабыми, рост розничных продаж без учета автомобилей несколько замедлился, продажи автомобилей практически не изменились.В банковской отрасли отмечается повышение спроса на кредиты, представители банков сообщают, что в результате усиления конкуренции поднялись ставки по вкладам.Объемы жилищного строительства и продажи домов увеличивались сдержанными темпами.Рост занятости в большинстве округов варьировался от сдержанного (modest) до умеренного (moderate). Округ Далласа был исключением и по этому показателю: из него поступили сообщения о сильном подъеме занятости во всех отраслях.Повышение цен в большинстве округов было умеренным, в некоторых регионах зафиксировано усиление роста цен на сырье и материалы, особенно на сталь, алюминий, нефть, нефтепродукты, древесину и цемент. Повышение цен на сталь и алюминий респонденты увязывали с введением пошлин на их импорт в марте текущего года и сохранением неопределенности в отношении таких пошлин для поставок из ряда стран, включая государства Евросоюза.Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 12-13 июня. Участники рынка практически не сомневаются в повышении ставки на июньском заседании еще на 25 базисных пунктов.Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 21 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Кливленда.ЦБ РФ: Из России в офшоры вывели $42 млрд. за год.Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов, сообщил ЦБ РФ в среду.В прошлом году из России в офшоры утекло $42 млрд., или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. «Магнитом», притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует из статистики центробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании $35,9 млрд. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - $177,4 млрд.По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.По сравнению с прошлым годом ($37,1 млрд.) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил $70 млрд.Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда было ушло $3,7 млрд., а общая сумма выведенных средств достигла $41,6 млрд.Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано $1,8 млрд., а в прошлом - $2,1 млрд.Около $1 млрд. россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до $2,969 млрд.$440 млн. утекло на остров Джерси, $610 млн. - на остров Мэн, около $200 млн. - в Сингапур, еще $700 млн. вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.Заметно сокращение офшорных вложений россиян ЦБ заметил лишь в Нидерландах - оттуда было выведено $5,4 млрд. Впрочем, речь идет лишь о перемещении средств внутри ЕС, следует из статистики регулятора: в 1,5 раза больше, или 9 млрд долларов, одновременно получила в виде прямых инвестиций Австрия.По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн.Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около $1 триллиона по текущему курсу.Как и предполагалось, выросший в среду объем упавшей на счета экспортеров выручки из-за рубежа сформировал изрядное предложение обязательной ее части на торгах межбанка 31-го. При этом импортеры несколько снизили накал своих покупок СКВ, формируя нисходящий тренд рынка безналичного «американца».На стороне вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» оказалась пролонгация сжатия гривневого ресурса, на которую указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Кроме того, к продажам СКВ со стороны экспортеров спровоцировало состоявшееся накануне некоторое подорожание (на 3,69 коп. по средневзвешенному курсу) доллара, отчасти «оправдывая» расставание экспортеров с кровными долларами 31-го.В контексте установившегося на торгах валютного межбанка режима «курсовых качелей», когда рост курса доллара на следующих торгах сменяется его снижением, будет естественным ожидать на пятничной, первой сессии июня, выкупа сформировавшихся 31-го «низов» «американца». Думаю, «поможет» смене тренда с «ситуативно-медвежьего» на бычий так называемый «пятничный синдром», предполагающий вхождения значительной части игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар ради комфортного и «безопасного» отдыха в субботу-воскресенье.Наличный рынок, сохранявший «нейтралитет» и пребывая в боковом тренде на фоне вереницы «смен власти» на межбанке, также может попытаться немного подрасти 01 июня, ознаменовав «неформальный» День банкира и День защиты детей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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