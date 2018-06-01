Итоги: Энергетика 01.06.18

По состоянию на 08.00 Киева августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,1% - до $77,48 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,24%, до $66,88 за баррель.
Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.
Вместе с этим инвесторы реагируют на данные по недельной динамике добычи и запасов нефти в США.
За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки. Запасы при этом снизились сильнее ожиданий экспертов - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей (при прогнозе снижения всего на 0,4 миллиона баррелей).
На котировки нефти продолжают оказывать давление и опасения роста добычи нефти странами ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с III квартала текущего года, если будет принято такое решение.
Цены на нефть в США снизились в четверг, что было вызвано неожиданным увеличением запасов нефтепродуктов в США, ростом объемов добычи нефти на внутреннем рынке и неопределенностью в отношении планов ОПЕК по добыче.
Нефть получила некоторую поддержку на ранних торгах от значительного недельного падения запасов нефти в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI упала на $1,17, или на 1,7%, до $67,04 за баррель. Согласно данным «Итогов», в мае цена на нефть снизилась на 2,2%.
На ICE Futures Europe июльская нефть Brent выросла на 9 центов, или на 0,1%, до $77,59 за баррель, при этом контракт вырос на 3,2% за месяц.
Как сообщило Управление энергетической информации США, запасы нефти упали на 4,2 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 мая. При этом запасы бензина выросли на 500 тыс. барр., а запасы дистиллятов прибавили 600 тыс. барр.
Тройной удар в виде большого скачка в нефтепереработке, приличное падение импорта и рост экспорта привели к солидному снижению запасов нефти», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData. – Но «смягчая это бычье влияние, бензин и дистилляты показали незначительные прирост запасов - нефтеперерабатывающие заводы обрабатывают 17 миллионов баррелей в день, показывая самый высокий уровень с первой недели года».
Июньский бензин упал на 1,1% до $2,160 за галлон, при этом контакт вырос примерно на 1,5% за месяц.
Июньский топочный мазут потерял 1,8% до $2,191 за галлон, прибавив 1,1% по итогам мая.
Реакция нефти на данные Минэнерго по запасам сырья в США.
Рост цен на нефть в реакции на данные о сокращении запасов в Штатах был недолгим: все испортило резкое ухудшение настроений инвесторов в связи с новым витком торговой войны, которую инициировали США. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести с 01 июня пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Торговые партнеры Америки ответили той же монетой.
Цены на нефть Brent активно росли после публикации данных, указавших на существенное падение запасов топлива в США, однако сейчас от их роста не осталось и следа.
Так, котировки июльских фьючерсов на Brent, торги которыми истекают в четверг, на лондонской бирже ICE Futures поднимались до $78.77 за баррель, а сейчас находятся уже более чем на доллар ниже.
Запасы нефти в США.
Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 25 мая, упали на 3,6 миллиона баррелей, или на 0.8%, достигнув уровня 434,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 437,3 миллиона баррелей. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 1 миллион баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 600 тысяч баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 0,6 миллиона баррелей - до 35,5 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 234,4 миллиона баррелей.
Запасов дистиллятов стало больше на 0.6 миллиона баррелей, или на 0,6%. Их объем теперь составляет 114,6 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 660,8 миллиона баррелей.
Дружба ОПЕК с Россией дала трещину.
Кувейт и Иран обеспокоены согласием, воцарившимся между Саудовской Аравией и Россией.
По альянсу ведущих мировых нефтепроизводителей, сформированному для поддержки цен на нефть, поползли первые трещинки — некоторые члены картеля обвиняют саудитов в том, что те капитулировали, прогнувшись перед давлением со стороны США и России.
Как сообщают осведомленные источники, Кувейт и Иран возглавляют в ОПЕК фракцию недовольных соглашением, достигнутым на прошлой неделе между Саудовской Аравией и Россией, когда обе стороны пришли к согласию в вопросе возможного смягчения производственных квот.
Ранее в результате сокращения объемов добычи альянсу ОПЕК+, в состав которого вошли 14 стран-членов ОПЕК и еще 10 нефтепроизводителей, не являющихся участниками картеля, удалось сократить профицит мировых запасов черного золота и обусловить рост котировок с ноября 2016 года на 60% до значений выше отметки $80.
Иран является главным политическим соперником саудитов на Ближнем Востоке, однако Кувейт традиционно считался посредником, сглаживающим острые углы и разногласия внутри ОПЕК. Тот факт, что теперь недовольство позицией Саудовской Аравии начал проявлять и Кувейт, является тревожным сигналом, указывающим на глубокий раскол внутри картеля, что может спровоцировать падение цен в случае разрыва союза с Россией, крупнейшим мировым производителем нефти.
Собственно, котировки уже снизились на $5 в район $75 после того, как официальные представители Саудовской Аравии и РФ заявили на прошлой неделе, что, возможно, настало время вливать больше нефти на мировые рынки.
Эта новость была обнародована на фоне спекуляций относительно того, что цены устремились к отметке $100 за баррель, а усредненная стоимость галлона бензина в США нацелилась на $3, что является максимальным значением за три с лишним года.
Примерно месяцем ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил обеспокоенность ростом цен на нефть, обвинив в этой динамике ОПЕК. Российские нефтяники тоже призывают к смягчению ограничений на объемы добычи, поскольку это лишает их части прибыли. Теперь Кувейт, Иран и другие члены ОПЕК заявляют, что саудиты позволили своему политическому альянсу с США по иранскому вопросу оказывать влияние на нефтяную политику.
«Саудовская Аравия не допустит роста котировок к отметке $100, поскольку она слушается Трампа», — сообщил представитель кувейтской нефтяной индустрии изданию The Wall Street Journal.
«Некоторые члены ОПЕК подыгрывают США», — утверждал ранее в этом месяце министр энергетики Ирана Б. Зангане.
В субботу саудовский министр энергетики Х. аль-Фалих намеревается посетить Кувейт, чтобы снова навести мосты дружбы. Согласно осведомленным источникам, в поездке Фалиха будет сопровождать его коллега из ОАЭ, С. аль-Мазруи, главный союзник саудитов и нынешний президент ОПЕК. Как поясняют эти же источники, саудитов и Эмираты беспокоит, что Кувейт может не согласиться на курс, заданный заявлениями России и Саудовской Аравии.
Последние события знаменательны тем, что члены ОПЕК впервые открыто подняли вопрос о близости Саудовской Аравии к США, которые продолжают оставаться ключевым мировым импортером нефти и клиентом ОПЕК. Кроме того, они продемонстрировали, к каким трениям внутри картеля привело экспериментальное сотрудничество ОПЕК с Россией и другими крупными производителями нефти.
Этот альянс позволил ОПЕК обрести достаточно сил для того, чтобы дать достойный ответ американским сланцевикам, которые еще в 2014 году наводнили рынок нефтью, но встретили эффективный отпор лишь после того, как в декабре 2016 года ОПЕК объединилась с Россией.
Некоторые страны-участницы картеля считают, что к их мнению не прислушиваются, поскольку саудиты совместно с русскими заинтересованы в реализации собственной рыночной политики, хотя раньше ОПЕК всегда гордилась коллегиальностью и единодушием принимаемых решений, а также своей независимостью от внешнего влияния. В то же время отмечаются разногласия и между Саудовской Аравией и РФ, в частности — по вопросу предпочтительных масштабов снижения цен.
В минувшую пятницу Путин заявил, что считает сбалансированной цену в районе «чуть выше $60» за баррель, однако саудиты не хотят возвращения котировок к таким низким отметкам, поскольку Королевство реализует сейчас обширную программу экономических и социальных реформ, для финансирования которых ему необходима более дорогая нефть. Кроме того, страна ведет подготовку к выходу на IPO госкомпании Aramco, саудовского нефтяного гиганта.
Согласно сообщению осведомленных источников, С. аль-Мазруи подумывает о визите в Россию для того, чтобы попытаться сгладить разногласия между Саудовской Аравией и Москвой, а также наладить отношения между Москвой и остальными членами ОПЕК.
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