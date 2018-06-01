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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:27 Итоги: Энергетика 01.06.18



По состоянию на 08.00 Киева августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,1% - до $77,48 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,24%, до $66,88 за баррель.



Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.



Вместе с этим инвесторы реагируют на данные по недельной динамике добычи и запасов нефти в США.

За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки. Запасы при этом снизились сильнее ожиданий экспертов - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей (при прогнозе снижения всего на 0,4 миллиона баррелей).



На котировки нефти продолжают оказывать давление и опасения роста добычи нефти странами ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с III квартала текущего года, если будет принято такое решение.



Цены на нефть в США снизились в четверг, что было вызвано неожиданным увеличением запасов нефтепродуктов в США, ростом объемов добычи нефти на внутреннем рынке и неопределенностью в отношении планов ОПЕК по добыче.

Нефть получила некоторую поддержку на ранних торгах от значительного недельного падения запасов нефти в США.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI упала на $1,17, или на 1,7%, до $67,04 за баррель. Согласно данным «Итогов», в мае цена на нефть снизилась на 2,2%.



На ICE Futures Europe июльская нефть Brent выросла на 9 центов, или на 0,1%, до $77,59 за баррель, при этом контракт вырос на 3,2% за месяц.



Как сообщило Управление энергетической информации США, запасы нефти упали на 4,2 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 мая. При этом запасы бензина выросли на 500 тыс. барр., а запасы дистиллятов прибавили 600 тыс. барр.



Тройной удар в виде большого скачка в нефтепереработке, приличное падение импорта и рост экспорта привели к солидному снижению запасов нефти», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData. – Но «смягчая это бычье влияние, бензин и дистилляты показали незначительные прирост запасов - нефтеперерабатывающие заводы обрабатывают 17 миллионов баррелей в день, показывая самый высокий уровень с первой недели года».



Июньский бензин упал на 1,1% до $2,160 за галлон, при этом контакт вырос примерно на 1,5% за месяц.



Июньский топочный мазут потерял 1,8% до $2,191 за галлон, прибавив 1,1% по итогам мая.



Реакция нефти на данные Минэнерго по запасам сырья в США.



Рост цен на нефть в реакции на данные о сокращении запасов в Штатах был недолгим: все испортило резкое ухудшение настроений инвесторов в связи с новым витком торговой войны, которую инициировали США. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести с 01 июня пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Торговые партнеры Америки ответили той же монетой.



Цены на нефть Brent активно росли после публикации данных, указавших на существенное падение запасов топлива в США, однако сейчас от их роста не осталось и следа.



Так, котировки июльских фьючерсов на Brent, торги которыми истекают в четверг, на лондонской бирже ICE Futures поднимались до $78.77 за баррель, а сейчас находятся уже более чем на доллар ниже.







Запасы нефти в США.



Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 25 мая, упали на 3,6 миллиона баррелей, или на 0.8%, достигнув уровня 434,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 437,3 миллиона баррелей. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 1 миллион баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 600 тысяч баррелей.



Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 0,6 миллиона баррелей - до 35,5 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 234,4 миллиона баррелей.

Запасов дистиллятов стало больше на 0.6 миллиона баррелей, или на 0,6%. Их объем теперь составляет 114,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 660,8 миллиона баррелей.



Дружба ОПЕК с Россией дала трещину.

Кувейт и Иран обеспокоены согласием, воцарившимся между Саудовской Аравией и Россией.



По альянсу ведущих мировых нефтепроизводителей, сформированному для поддержки цен на нефть, поползли первые трещинки — некоторые члены картеля обвиняют саудитов в том, что те капитулировали, прогнувшись перед давлением со стороны США и России.



Как сообщают осведомленные источники, Кувейт и Иран возглавляют в ОПЕК фракцию недовольных соглашением, достигнутым на прошлой неделе между Саудовской Аравией и Россией, когда обе стороны пришли к согласию в вопросе возможного смягчения производственных квот.

Ранее в результате сокращения объемов добычи альянсу ОПЕК+, в состав которого вошли 14 стран-членов ОПЕК и еще 10 нефтепроизводителей, не являющихся участниками картеля, удалось сократить профицит мировых запасов черного золота и обусловить рост котировок с ноября 2016 года на 60% до значений выше отметки $80.



Иран является главным политическим соперником саудитов на Ближнем Востоке, однако Кувейт традиционно считался посредником, сглаживающим острые углы и разногласия внутри ОПЕК. Тот факт, что теперь недовольство позицией Саудовской Аравии начал проявлять и Кувейт, является тревожным сигналом, указывающим на глубокий раскол внутри картеля, что может спровоцировать падение цен в случае разрыва союза с Россией, крупнейшим мировым производителем нефти.

Собственно, котировки уже снизились на $5 в район $75 после того, как официальные представители Саудовской Аравии и РФ заявили на прошлой неделе, что, возможно, настало время вливать больше нефти на мировые рынки.



Эта новость была обнародована на фоне спекуляций относительно того, что цены устремились к отметке $100 за баррель, а усредненная стоимость галлона бензина в США нацелилась на $3, что является максимальным значением за три с лишним года.



Примерно месяцем ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил обеспокоенность ростом цен на нефть, обвинив в этой динамике ОПЕК. Российские нефтяники тоже призывают к смягчению ограничений на объемы добычи, поскольку это лишает их части прибыли. Теперь Кувейт, Иран и другие члены ОПЕК заявляют, что саудиты позволили своему политическому альянсу с США по иранскому вопросу оказывать влияние на нефтяную политику.



«Саудовская Аравия не допустит роста котировок к отметке $100, поскольку она слушается Трампа», — сообщил представитель кувейтской нефтяной индустрии изданию The Wall Street Journal.

«Некоторые члены ОПЕК подыгрывают США», — утверждал ранее в этом месяце министр энергетики Ирана Б. Зангане.



В субботу саудовский министр энергетики Х. аль-Фалих намеревается посетить Кувейт, чтобы снова навести мосты дружбы. Согласно осведомленным источникам, в поездке Фалиха будет сопровождать его коллега из ОАЭ, С. аль-Мазруи, главный союзник саудитов и нынешний президент ОПЕК. Как поясняют эти же источники, саудитов и Эмираты беспокоит, что Кувейт может не согласиться на курс, заданный заявлениями России и Саудовской Аравии.



Последние события знаменательны тем, что члены ОПЕК впервые открыто подняли вопрос о близости Саудовской Аравии к США, которые продолжают оставаться ключевым мировым импортером нефти и клиентом ОПЕК. Кроме того, они продемонстрировали, к каким трениям внутри картеля привело экспериментальное сотрудничество ОПЕК с Россией и другими крупными производителями нефти.



Этот альянс позволил ОПЕК обрести достаточно сил для того, чтобы дать достойный ответ американским сланцевикам, которые еще в 2014 году наводнили рынок нефтью, но встретили эффективный отпор лишь после того, как в декабре 2016 года ОПЕК объединилась с Россией.



Некоторые страны-участницы картеля считают, что к их мнению не прислушиваются, поскольку саудиты совместно с русскими заинтересованы в реализации собственной рыночной политики, хотя раньше ОПЕК всегда гордилась коллегиальностью и единодушием принимаемых решений, а также своей независимостью от внешнего влияния. В то же время отмечаются разногласия и между Саудовской Аравией и РФ, в частности — по вопросу предпочтительных масштабов снижения цен.



В минувшую пятницу Путин заявил, что считает сбалансированной цену в районе «чуть выше $60» за баррель, однако саудиты не хотят возвращения котировок к таким низким отметкам, поскольку Королевство реализует сейчас обширную программу экономических и социальных реформ, для финансирования которых ему необходима более дорогая нефть. Кроме того, страна ведет подготовку к выходу на IPO госкомпании Aramco, саудовского нефтяного гиганта.

Согласно сообщению осведомленных источников, С. аль-Мазруи подумывает о визите в Россию для того, чтобы попытаться сгладить разногласия между Саудовской Аравией и Москвой, а также наладить отношения между Москвой и остальными членами ОПЕК.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, отыгрывая статистику по рекордному уровню добычи сырья в США.Цены на нефть в США снизились в четверг, что было вызвано неожиданным увеличением запасов нефтепродуктов в США, ростом объемов добычи нефти на внутреннем рынке и неопределенностью в отношении планов ОПЕК по добыче.Нефть получила некоторую поддержку на ранних торгах от значительного недельного падения запасов нефти в США.Реакция нефти на данные Минэнерго по запасам сырья в США.Рост цен на нефть в реакции на данные о сокращении запасов в Штатах был недолгим: все испортило резкое ухудшение настроений инвесторов в связи с новым витком торговой войны, которую инициировали США. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести с 01 июня пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Торговые партнеры Америки ответили той же монетой.Цены на нефть Brent активно росли после публикации данных, указавших на существенное падение запасов топлива в США, однако сейчас от их роста не осталось и следа.Так, котировки июльских фьючерсов на Brent, торги которыми истекают в четверг, на лондонской бирже ICE Futures поднимались до $78.77 за баррель, а сейчас находятся уже более чем на доллар ниже.Запасы нефти в США.Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 25 мая, упали на 3,6 миллиона баррелей, или на 0.8%, достигнув уровня 434,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 437,3 миллиона баррелей. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 1 миллион баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 600 тысяч баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 0,6 миллиона баррелей - до 35,5 миллиона баррелей.Запасы бензина в США выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 234,4 миллиона баррелей.Запасов дистиллятов стало больше на 0.6 миллиона баррелей, или на 0,6%. Их объем теперь составляет 114,6 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 660,8 миллиона баррелей.Дружба ОПЕК с Россией дала трещину.Кувейт и Иран обеспокоены согласием, воцарившимся между Саудовской Аравией и Россией.По альянсу ведущих мировых нефтепроизводителей, сформированному для поддержки цен на нефть, поползли первые трещинки — некоторые члены картеля обвиняют саудитов в том, что те капитулировали, прогнувшись перед давлением со стороны США и России.Как сообщают осведомленные источники, Кувейт и Иран возглавляют в ОПЕК фракцию недовольных соглашением, достигнутым на прошлой неделе между Саудовской Аравией и Россией, когда обе стороны пришли к согласию в вопросе возможного смягчения производственных квот.Ранее в результате сокращения объемов добычи альянсу ОПЕК+, в состав которого вошли 14 стран-членов ОПЕК и еще 10 нефтепроизводителей, не являющихся участниками картеля, удалось сократить профицит мировых запасов черного золота и обусловить рост котировок с ноября 2016 года на 60% до значений выше отметки $80.Иран является главным политическим соперником саудитов на Ближнем Востоке, однако Кувейт традиционно считался посредником, сглаживающим острые углы и разногласия внутри ОПЕК. Тот факт, что теперь недовольство позицией Саудовской Аравии начал проявлять и Кувейт, является тревожным сигналом, указывающим на глубокий раскол внутри картеля, что может спровоцировать падение цен в случае разрыва союза с Россией, крупнейшим мировым производителем нефти.Собственно, котировки уже снизились на $5 в район $75 после того, как официальные представители Саудовской Аравии и РФ заявили на прошлой неделе, что, возможно, настало время вливать больше нефти на мировые рынки.Эта новость была обнародована на фоне спекуляций относительно того, что цены устремились к отметке $100 за баррель, а усредненная стоимость галлона бензина в США нацелилась на $3, что является максимальным значением за три с лишним года.Примерно месяцем ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил обеспокоенность ростом цен на нефть, обвинив в этой динамике ОПЕК. Российские нефтяники тоже призывают к смягчению ограничений на объемы добычи, поскольку это лишает их части прибыли. Теперь Кувейт, Иран и другие члены ОПЕК заявляют, что саудиты позволили своему политическому альянсу с США по иранскому вопросу оказывать влияние на нефтяную политику.«Саудовская Аравия не допустит роста котировок к отметке $100, поскольку она слушается Трампа», — сообщил представитель кувейтской нефтяной индустрии изданию The Wall Street Journal.«Некоторые члены ОПЕК подыгрывают США», — утверждал ранее в этом месяце министр энергетики Ирана Б. Зангане.В субботу саудовский министр энергетики Х. аль-Фалих намеревается посетить Кувейт, чтобы снова навести мосты дружбы. Согласно осведомленным источникам, в поездке Фалиха будет сопровождать его коллега из ОАЭ, С. аль-Мазруи, главный союзник саудитов и нынешний президент ОПЕК. Как поясняют эти же источники, саудитов и Эмираты беспокоит, что Кувейт может не согласиться на курс, заданный заявлениями России и Саудовской Аравии.Последние события знаменательны тем, что члены ОПЕК впервые открыто подняли вопрос о близости Саудовской Аравии к США, которые продолжают оставаться ключевым мировым импортером нефти и клиентом ОПЕК. Кроме того, они продемонстрировали, к каким трениям внутри картеля привело экспериментальное сотрудничество ОПЕК с Россией и другими крупными производителями нефти.Этот альянс позволил ОПЕК обрести достаточно сил для того, чтобы дать достойный ответ американским сланцевикам, которые еще в 2014 году наводнили рынок нефтью, но встретили эффективный отпор лишь после того, как в декабре 2016 года ОПЕК объединилась с Россией.Некоторые страны-участницы картеля считают, что к их мнению не прислушиваются, поскольку саудиты совместно с русскими заинтересованы в реализации собственной рыночной политики, хотя раньше ОПЕК всегда гордилась коллегиальностью и единодушием принимаемых решений, а также своей независимостью от внешнего влияния. В то же время отмечаются разногласия и между Саудовской Аравией и РФ, в частности — по вопросу предпочтительных масштабов снижения цен.В минувшую пятницу Путин заявил, что считает сбалансированной цену в районе «чуть выше $60» за баррель, однако саудиты не хотят возвращения котировок к таким низким отметкам, поскольку Королевство реализует сейчас обширную программу экономических и социальных реформ, для финансирования которых ему необходима более дорогая нефть. Кроме того, страна ведет подготовку к выходу на IPO госкомпании Aramco, саудовского нефтяного гиганта.Согласно сообщению осведомленных источников, С. аль-Мазруи подумывает о визите в Россию для того, чтобы попытаться сгладить разногласия между Саудовской Аравией и Москвой, а также наладить отношения между Москвой и остальными членами ОПЕК.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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