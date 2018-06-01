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фондовый рынок 01.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.06.18 США



Фондовые индексы США закончили торги в целом со снижением в четверг. Промышленный сектор оказался под давлением после того, как администрация Трампа заявила, что продолжит политику тарифов на импорт стали и алюминия из Европейского Союза, Канады и Мексики. Торговые партнеры заявили, что они ответят.



Ранее Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из Европы, Канады и Мексики и других стран. Новые тарифы вступят в силу в ночь на пятницу (8.00 Киева).



Евросоюз в ответ пообещал 01 июня запустить юридические процедуры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении новых пошлин США. А глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что Евросоюз ответит на новые пошлины США всеми доступными инструментами для защиты своих интересов.



Участники рынка также обратили внимание на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 мая, снизилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 234 тысячи.



Кроме того, потребительские доходы в США, как и ожидалось, в апреле выросли на $49,5 миллиарда, или на 0,3% по сравнению с мартом. При этом расходы увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, или на $79,8 миллиарда, в то время как эксперты ждали роста лишь на 0,4%.



Май по-прежнему позитивен для фондового рынка США, при этом Dow показывает рост на 1,1%, S&P500 - на 2,2%, а Nasdaq Composite - на 5,3% за месяц.

Индекс малой капитализации Russell 2000 оставил своих соперников позади, показав рост за май на 6,1%. Индекс потерял около 0,8% в четверг.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,02%, до 24 415,84 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,69%, до 2 705,27 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,27%, до 7 442,12 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг отрицательным изменением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг снизился, распродажа германских и испанских акций привела более широкий рынок к снижению в последний торговый день мая.



В Германии под давлением были акции Deutsche Bank и автопроизводителей, так как США ввели тарифы на сталь и алюминий из Европы.

В Испании премьер-министр Мариано Рахой сталкивается с возможностью удаления с поста.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. В мае индекс снизился на 0,6%. В апреле индекс вырос на 3,9%.



Доходность двухлетних облигаций Италии снизилась на 80 базисных пунктов до 0,96%. На этой неделе доходности росли ранее более чем на 1%.



Пара евро-доллар выросла выше $1,17 в течение дня, но вернулась обратно к $1,1659. Это близко к $1,6666 в конце среды.



Торговые противоречия между США и ЕС и политические события в Испании оказывали давление на рынок в период, когда он был уязвим из-за политическое нестабильности в Италии.



ЕС в качестве ответной меры на введение тарифов на сталь и алюминий угрожает ввести тарифы на $3,5 млрд. на товары из США (сельское хозяйство, сталь, промышленные продукты). В свою очередь, президент США Трамп угрожал обложить импортной пошлиной европейские автомобили. В германском журнале Wirtschaftswoche сообщается, что президент Трамп сказал президенту Франции Макрону, что он хочет оградить рынок США от автомобилей люкс-класса из Германии.



В Испании в пятницу пройдёт голосование в парламенте по доверию премьер-министру Рахою. Инициатор вотума недоверия, социалистическая партия, может получить поддержку Баскской националистической партии и собрать достаточно голосов. По оценке аналитика из Brown Brothers Harriman, правительство Рахоя вряд ли преодолеет голосование.



Экономические данные: инфляция во Франции выросла в мае до 2,3%, впервые с 2012 г. Это выше цели ЕЦБ по инфляции 2%.

В еврозоне в целом инфляция в апреле выросла до 1,9%, что ближе к цели, согласно предварительным данным Eurostat. Это выше средней оценки аналитиков 1,6%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. В мае индекс снизился на 0,6%. В апреле индекс вырос на 3,9%.



Британский FTSE 100 просел на 0,15% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 678,2 пункта.



Немецкий DAX уменьшился на 1,4%, до 12 604,89 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,53% — на отметке 5 398,4 пункта.

























Россия



Итоги торгового дня у россиян: индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии в четверг поднялся на 0,23% - до 2302,88 пункта, индекс РТС практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов в среду и составил 1162,98 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,49%, до 62,38 RUB/USD, евро - на 0,62%, до 72,82 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне слабо изменяется в течении дня и торгуется на уровне в $77,75 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,75%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,21%, «АЛРОСы» — на 0,41%, Московской биржи — на 0,26%.



В четверг российский фондовый рынок торговался довольно вяло. На площадке нет новых торговых идей, отдельные корпоративные истории были отыграны еще в среду, и сейчас по ним уже прошла техническая коррекция. Инвесторы скучают в ожидании новых драйверов для движения и в таких условиях не хотят ни продавать, ни покупать.



В пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в «боковике», торги пройдут в районе отметки 2300 пунктов. Индекс РТС находится под давлением, и возможно 01-го будет снижаться, торги пройдут в районе 1150 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 31 мая, понизился на 2,32 пункта или на 0,51% до уровня 451,13 пунктов.



Объем торгов за день составил 376,9 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось в среду 30 мая, ПФТС-индекс понизился на 2,35 пункта или на 0,51% до уровня 453,45 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 136,07 пунктов или на 43,18% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут на фоне статистики по деловой активности в промышленности КНР в мае.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,38% - до 3083,49 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1757,52 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,75%, до 30282,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,48%, до 2420,61 пункта.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,16% до 3 449,48 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,41%, до 6009 пунктов, японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, достигая отметки в 22199,24 пункта.



Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.



Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне апреля в 51,4 пункта. Госстатбюро отмечает, что ускорению темпов роста показателя в мае способствовали как предложение, так и спрос, оживившийся рынок, ускорение темпов перепрофилирования производства, а также улучшение делового климата в традиционных отраслях.



Кроме того, в четверг биржи корректируются после сильного снижения днем ранее. В среду индексы АТР завершили торги негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой в рамках коррекции при поддержке со стороны сильных макроэкономических данных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,78%, до 3095,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,8%, до 1767,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 30468,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,58%, до 2423,01 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,83%, до 22201,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 6011,9 пункта.



В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после того, как днем ранее они закрылись спадом, достигавшим почти 3%. В среду мировые рынки находились под давлением на фоне обеспокоенности за стабильность еврозоны из-за политического кризиса в Италии.



Поддержку рынкам в четверг оказали данные государственного статистического управления КНР о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



Аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард отметил, что новые данные по PMI помогают снизить опасения инвесторов относительно текущих темпов роста ВВП КНР.

«Однако нам придется подождать публикации более надежных показателей, чтобы точнее оценить состояние экономики Китая», - добавил гуру.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в четверг.



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.50 Киева вырос на 0,22% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 706,43 пункта.



Немецкий DAX упал на 0,41% до 12 731,72 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,23% — на отметке 5 436,70 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,09% - до 1688,9 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,51% - до 451,13 пункта.



Объем торгов на УБ составил 3,7 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 376,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+2,52%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,69%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-1,46%) и Турбоатома (-0,71%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,66%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,94%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,47% - до 484,32 пункта при объеме торгов 4,9 млн. злотых (36 млн. грн.).



Все «индексные акции» завершили торги снижением. Наибольшие потери зафиксированы по бумагам «Милкиленда» (-2,34%), KSG Agro (-1,04%) и «Астарты» (-0,96%).



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за май 2018 года.



Как оказалось, в течение мая-2018 ПФТС-индекс понизился на 22,98 пунктов или на 4,85% с уровня 474,11 к отметке 451,13 пунктов. Объем сделок с акциями за май-2018 составил 7,255 млн. грн.



Для справки, в течение апреля-2018 ПФТС-индекс повысился на 119,68 пунктов или на 33,77% с уровня 354,43 к отметке 474,11 пунктов. Объем сделок с акциями за апрель-2018 составил 12,036 млн. грн.



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно в «минусе».



Инвесторы опасаются глобальной торговой войны после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из ЕС и ряда других стран.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3079,16 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 1751,7 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,17% - до 30417,36 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,55%, до 2436,45 пункта.



Сингапурский Straits Times Index был в «минусе» на 0,07% — на отметке 3 425,61 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% - до 5983,9 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,11%, до 22225,75 пункта.



Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.



Ряд стран уже отреагировали на решение США.



Так, ЕС сообщил, что 01 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Мексика объявила о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.



Дополнительное давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в мае сохранился на уровне показателя апреля в 51,1 пункта. Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного в четверг Государственным статистическим бюро Китая. По данным властей, индикатор в мае вырос до максимума с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



При этом ослабление иены к доллару несколько поддерживает японский индекс Nikkei 225. Ослабление иены выгодно японским экспортерам, т.к. повышает их доходы в местной валюте. В ходе торгов доллар дорожает к иене на 0,3% - до ¥109,15 за доллар.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США закончили торги в целом со снижением в четверг. Промышленный сектор оказался под давлением после того, как администрация Трампа заявила, что продолжит политику тарифов на импорт стали и алюминия из Европейского Союза, Канады и Мексики. Торговые партнеры заявили, что они ответят.Ранее Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из Европы, Канады и Мексики и других стран. Новые тарифы вступят в силу в ночь на пятницу (8.00 Киева).Евросоюз в ответ пообещал 01 июня запустить юридические процедуры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении новых пошлин США. А глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что Евросоюз ответит на новые пошлины США всеми доступными инструментами для защиты своих интересов.Участники рынка также обратили внимание на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 мая, снизилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 234 тысячи.Кроме того, потребительские доходы в США, как и ожидалось, в апреле выросли на $49,5 миллиарда, или на 0,3% по сравнению с мартом. При этом расходы увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, или на $79,8 миллиарда, в то время как эксперты ждали роста лишь на 0,4%.Май по-прежнему позитивен для фондового рынка США, при этом Dow показывает рост на 1,1%, S&P500 - на 2,2%, а Nasdaq Composite - на 5,3% за месяц.Индекс малой капитализации Russell 2000 оставил своих соперников позади, показав рост за май на 6,1%. Индекс потерял около 0,8% в четверг.Фондовые торги в Европе завершились в четверг отрицательным изменением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг снизился, распродажа германских и испанских акций привела более широкий рынок к снижению в последний торговый день мая.В Германии под давлением были акции Deutsche Bank и автопроизводителей, так как США ввели тарифы на сталь и алюминий из Европы.В Испании премьер-министр Мариано Рахой сталкивается с возможностью удаления с поста.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. В мае индекс снизился на 0,6%. В апреле индекс вырос на 3,9%.Доходность двухлетних облигаций Италии снизилась на 80 базисных пунктов до 0,96%. На этой неделе доходности росли ранее более чем на 1%.Пара евро-доллар выросла выше $1,17 в течение дня, но вернулась обратно к $1,1659. Это близко к $1,6666 в конце среды.Торговые противоречия между США и ЕС и политические события в Испании оказывали давление на рынок в период, когда он был уязвим из-за политическое нестабильности в Италии.ЕС в качестве ответной меры на введение тарифов на сталь и алюминий угрожает ввести тарифы на $3,5 млрд. на товары из США (сельское хозяйство, сталь, промышленные продукты). В свою очередь, президент США Трамп угрожал обложить импортной пошлиной европейские автомобили. В германском журнале Wirtschaftswoche сообщается, что президент Трамп сказал президенту Франции Макрону, что он хочет оградить рынок США от автомобилей люкс-класса из Германии.В Испании в пятницу пройдёт голосование в парламенте по доверию премьер-министру Рахою. Инициатор вотума недоверия, социалистическая партия, может получить поддержку Баскской националистической партии и собрать достаточно голосов. По оценке аналитика из Brown Brothers Harriman, правительство Рахоя вряд ли преодолеет голосование.Экономические данные: инфляция во Франции выросла в мае до 2,3%, впервые с 2012 г. Это выше цели ЕЦБ по инфляции 2%.В еврозоне в целом инфляция в апреле выросла до 1,9%, что ближе к цели, согласно предварительным данным Eurostat. Это выше средней оценки аналитиков 1,6%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,49%, до 62,38 RUB/USD, евро - на 0,62%, до 72,82 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне слабо изменяется в течении дня и торгуется на уровне в $77,75 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,75%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,21%, «АЛРОСы» — на 0,41%, Московской биржи — на 0,26%.В четверг российский фондовый рынок торговался довольно вяло. На площадке нет новых торговых идей, отдельные корпоративные истории были отыграны еще в среду, и сейчас по ним уже прошла техническая коррекция. Инвесторы скучают в ожидании новых драйверов для движения и в таких условиях не хотят ни продавать, ни покупать.В пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в «боковике», торги пройдут в районе отметки 2300 пунктов. Индекс РТС находится под давлением, и возможно 01-го будет снижаться, торги пройдут в районе 1150 пунктов.Как сообщалось в среду 30 мая, ПФТС-индекс понизился на 2,35 пункта или на 0,51% до уровня 453,45 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 136,07 пунктов или на 43,18% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 мая, сессия в ПФТС.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за май 2018 года.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64385 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3891 раз. Подякували: 7295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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