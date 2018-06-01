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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:37 Итоги: Прогнозы 01.06.18



потребительские доходы в США, как и ожидалось, в апреле выросли на $49,5 миллиарда, или на 0,3% по сравнению с мартом. При этом расходы увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, или на $79,8 миллиарда, в то время как эксперты ждали роста лишь на 0,4%.



Личные расходы американцев в апреле выросли на 0,6% м/м, сообщило в четверг Министерство торговли США.



Личные доходы до вычета налогов увеличились на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и рост доходов на 0,3%.



Индикатор инфляции - индекс цен расходов на личное потребление в апреле показал рост на 0,2% м/м и 2% г/г.



Базовый индекс цен расходов на личное потребление, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, укрепился на 0,2% м/м и 1,8% г/г. Доля сбережений относительно доходов в апреле составляла 2,8% против 3% в марте.



Расходы увеличились из-за необходимости восстанавливать имущество, утраченное во время стихийных бедствий в прошлом году и рост трат американцев во время праздников.



Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 мая, снизилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 234 тысячи.



Высказывания управляющей ФРС Лаэль Брейнард.



- Политические изменения в Италии вызвали некоторые риски для мирового синхронизированного роста;

- Постепенное повышение процентных ставок в США уместно;

- Предупреждают о возникающих рисках и будет корректировать (политику) если необходимо;

- Финансовые условия в еврозоне ухудшились из-за политической неопределённости в Италии;

- Ожидает, что политика в США постепенно сместится к «немного выше нейтральной»;

- Налогово-бюджетное стимулирование и годы ниже цели по инфляции означают, что постепенные повышения ставки оправданны;

- Мировые риски в сторону снижения включают разворот потоков капитала развивающихся рынков, торговую политику США;

- Уменьшила отрицательный сигнал от возможного переворота кривой доходности;

- FOMC, вероятно, нуждается в корректировке устаревшего языка в отношении стимулирующей политики в заявлении.



Прощай, рубль! Иностранцы вывели рекордную сумму из российского госдолга.



Иностранные инвесторы продолжают стремительно уходить с российского долгового и валютного рынка, демонтируя пирамиду carry-trade, в которую вложили более $20 млрд. за последние 2,5 года.



Распродажа облигаций федерального займа нерезидентами, стартовавшая в апреле после введения санкций США против «Русала», продолжилась в мае с неизменной скоростью, даже несмотря на то, что американский Минфин подтвердил свое нежелание вводить ограничения на инвестиции в российский госдолг.



Сбросив ОФЗ на 100 млрд. рублей в апреле, зарубежные фонды продали такой же объем в мае, сообщила зампред ЦБ Ксения Юдаева. Суммарный отток иностранных инвесторов, которые два года выполняли функцию крупнейшего кредитора российского правительства, стал беспрецедентным. За два месяца вложения сократились почти на 10%, или 200 млрд. рублей.



Продаж такого объема рынок не видел ни разу с 2012 года, когда нерезиденты впервые получили доступ к прямым покупкам ОФЗ.



Их доля на рынке, достигавшая рекордных 34,5% на 1 апреля, к концу мая опустилась до 31%, сообщила Юдаева: это значение стало минимальным с августа прошлого года.



Первый удар по рынку нанесли санкции, рассказала она: 9 и 10 апреля из ОФЗ было выведено почти 60 млрд. рублей.

В мае же распродажу спровоцировала «общая тенденция выхода из активов развивающихся рынков»,- сказала Юдаева.

Причиной бегства инвесторов стал рост доходностей госдолга США, отмечает глава аналитики банка «Зенит» Владимир Евстифеев: 10-летние казначейские облигации, которые всего два года назад давали около 1,5% годовых, превысили отметку в 3%, что спровоцировало масштабный переток капитала в Штаты.

В результате полноценный валютный кризис разразился в Турции и Аргентине, а центробанки Индонезии и Филиппин были вынуждены повышать процентные ставки, чтобы удержать свои валюты.

Сам рынок ОФЗ пострадал не сильно, констатировала Юдаева: доходности подскакивали на 60 б.п., но затем отыграли половину этого движения.

Провал рынка был выкуплен за счет пенсионных накоплений населения: бумаги приобретали крупнейшие банки, затем перепродавшие их пенсионным фондам, сообщила она.

Пострадал в первую очередь рубль: нерезиденты закрыли длинные позиции на рынке свопов на $3 млрд., а скупка валюты вздернула курс доллара на 9% за три дня.



Минфину в свою очередь пришлось умерить долговые аппетиты и снизить объемы размещения ОФЗ, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: в апреле он привлек на рынке 63 млрд. рублей, а мае - 82 млрд., хотя в начале года продавал бумаг в среднем на 150 млрд. рублей в месяц.



Чтобы выполнить бюджетный план правительству, возможно, придется залезть в «кубышку» в виде свободных остатков, размещенных на банковских счетах - их объем на май достигал 800 млрд. рублей, добавляет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастырщины.



Падение интереса к российскому госдолгу рискует стать хроническим: в ценах ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки ЦБ, тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится - курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов, отмечает Райффайзенбанк.



«В ближайшее время в центре внимания останется риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в США, - говорит главный валютный стратег NatWest Markets в Сингапуре Мансур Мохи-уддин. - Члены ФРС пока продолжают выступать за дальнейшее повышение ставки вопреки спаду развивающихся рынков».



Дождавшись, пока котировки безналичного доллара на украинском валютном межбанке надежно обоснуются на ситуативном минимуме, на рынке появились осторожные покупатели СКВ, действовавшие настолько аккуратно, что до самого обеденного перерыва текущие цены не почувствовали бидов, не трогаясь с места.



Пятничная сессия валютного межбанка стала местом реализации классической «двухходовки», на первом этапе которой цена была понижена, обретя необходимую привлекательность для покупок.

Реализации планов покупателей, значительная часть которых 01-го входила в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье, способствовало снижение гривневой ликвидности, произошедшее, главным образом, благодаря состоявшемуся накануне размещению регулятором своих «коротких» депозитных сертификатов на 14,856 млрд. грн., деньги за которые ужение следовало перечислить в пятницу.



Меж тем наличный рынок, «поделившись» своей относительной стабильностью с «зеленым» безналом, 01 июня продемонстрировал некоторое стремление к снижению действующих цен. Дилеры действовали предельно аккуратно, стараясь чрезмерным дисконтированием бидов не нарушить поступление клиентской валюты.



Полагаю, очевидное замедление курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала в комплекте уже «состоявшейся» стабилизации на наличном рынке, будет пролонгировано на ближайших торгах валютного межбанка, сохраняясь до начала очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который сменит текущую аккумуляцию гривневых средств на выплату жалованья сотрудникам корпораций.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Личные расходы американцев в апреле выросли на 0,6% м/м.потребительские доходы в США, как и ожидалось, в апреле выросли на $49,5 миллиарда, или на 0,3% по сравнению с мартом. При этом расходы увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, или на $79,8 миллиарда, в то время как эксперты ждали роста лишь на 0,4%.Личные расходы американцев в апреле выросли на 0,6% м/м, сообщило в четверг Министерство торговли США.Личные доходы до вычета налогов увеличились на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и рост доходов на 0,3%.Индикатор инфляции - индекс цен расходов на личное потребление в апреле показал рост на 0,2% м/м и 2% г/г.Базовый индекс цен расходов на личное потребление, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, укрепился на 0,2% м/м и 1,8% г/г. Доля сбережений относительно доходов в апреле составляла 2,8% против 3% в марте.Расходы увеличились из-за необходимости восстанавливать имущество, утраченное во время стихийных бедствий в прошлом году и рост трат американцев во время праздников.Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 мая, снизилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 234 тысячи.Высказывания управляющей ФРС Лаэль Брейнард.- Политические изменения в Италии вызвали некоторые риски для мирового синхронизированного роста;- Постепенное повышение процентных ставок в США уместно;- Предупреждают о возникающих рисках и будет корректировать (политику) если необходимо;- Финансовые условия в еврозоне ухудшились из-за политической неопределённости в Италии;- Ожидает, что политика в США постепенно сместится к «немного выше нейтральной»;- Налогово-бюджетное стимулирование и годы ниже цели по инфляции означают, что постепенные повышения ставки оправданны;- Мировые риски в сторону снижения включают разворот потоков капитала развивающихся рынков, торговую политику США;- Уменьшила отрицательный сигнал от возможного переворота кривой доходности;- FOMC, вероятно, нуждается в корректировке устаревшего языка в отношении стимулирующей политики в заявлении.Прощай, рубль! Иностранцы вывели рекордную сумму из российского госдолга.Иностранные инвесторы продолжают стремительно уходить с российского долгового и валютного рынка, демонтируя пирамиду carry-trade, в которую вложили более $20 млрд. за последние 2,5 года.Распродажа облигаций федерального займа нерезидентами, стартовавшая в апреле после введения санкций США против «Русала», продолжилась в мае с неизменной скоростью, даже несмотря на то, что американский Минфин подтвердил свое нежелание вводить ограничения на инвестиции в российский госдолг.Сбросив ОФЗ на 100 млрд. рублей в апреле, зарубежные фонды продали такой же объем в мае, сообщила зампред ЦБ Ксения Юдаева. Суммарный отток иностранных инвесторов, которые два года выполняли функцию крупнейшего кредитора российского правительства, стал беспрецедентным. За два месяца вложения сократились почти на 10%, или 200 млрд. рублей.Продаж такого объема рынок не видел ни разу с 2012 года, когда нерезиденты впервые получили доступ к прямым покупкам ОФЗ.Их доля на рынке, достигавшая рекордных 34,5% на 1 апреля, к концу мая опустилась до 31%, сообщила Юдаева: это значение стало минимальным с августа прошлого года.Первый удар по рынку нанесли санкции, рассказала она: 9 и 10 апреля из ОФЗ было выведено почти 60 млрд. рублей.В мае же распродажу спровоцировала «общая тенденция выхода из активов развивающихся рынков»,- сказала Юдаева.Причиной бегства инвесторов стал рост доходностей госдолга США, отмечает глава аналитики банка «Зенит» Владимир Евстифеев: 10-летние казначейские облигации, которые всего два года назад давали около 1,5% годовых, превысили отметку в 3%, что спровоцировало масштабный переток капитала в Штаты.В результате полноценный валютный кризис разразился в Турции и Аргентине, а центробанки Индонезии и Филиппин были вынуждены повышать процентные ставки, чтобы удержать свои валюты.Сам рынок ОФЗ пострадал не сильно, констатировала Юдаева: доходности подскакивали на 60 б.п., но затем отыграли половину этого движения.Провал рынка был выкуплен за счет пенсионных накоплений населения: бумаги приобретали крупнейшие банки, затем перепродавшие их пенсионным фондам, сообщила она.Пострадал в первую очередь рубль: нерезиденты закрыли длинные позиции на рынке свопов на $3 млрд., а скупка валюты вздернула курс доллара на 9% за три дня.Минфину в свою очередь пришлось умерить долговые аппетиты и снизить объемы размещения ОФЗ, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: в апреле он привлек на рынке 63 млрд. рублей, а мае - 82 млрд., хотя в начале года продавал бумаг в среднем на 150 млрд. рублей в месяц.Чтобы выполнить бюджетный план правительству, возможно, придется залезть в «кубышку» в виде свободных остатков, размещенных на банковских счетах - их объем на май достигал 800 млрд. рублей, добавляет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастырщины.Падение интереса к российскому госдолгу рискует стать хроническим: в ценах ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки ЦБ, тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится - курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов, отмечает Райффайзенбанк.«В ближайшее время в центре внимания останется риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в США, - говорит главный валютный стратег NatWest Markets в Сингапуре Мансур Мохи-уддин. - Члены ФРС пока продолжают выступать за дальнейшее повышение ставки вопреки спаду развивающихся рынков».Дождавшись, пока котировки безналичного доллара на украинском валютном межбанке надежно обоснуются на ситуативном минимуме, на рынке появились осторожные покупатели СКВ, действовавшие настолько аккуратно, что до самого обеденного перерыва текущие цены не почувствовали бидов, не трогаясь с места.Пятничная сессия валютного межбанка стала местом реализации классической «двухходовки», на первом этапе которой цена была понижена, обретя необходимую привлекательность для покупок.Реализации планов покупателей, значительная часть которых 01-го входила в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье, способствовало снижение гривневой ликвидности, произошедшее, главным образом, благодаря состоявшемуся накануне размещению регулятором своих «коротких» депозитных сертификатов на 14,856 млрд. грн., деньги за которые ужение следовало перечислить в пятницу.Меж тем наличный рынок, «поделившись» своей относительной стабильностью с «зеленым» безналом, 01 июня продемонстрировал некоторое стремление к снижению действующих цен. Дилеры действовали предельно аккуратно, стараясь чрезмерным дисконтированием бидов не нарушить поступление клиентской валюты.Полагаю, очевидное замедление курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала в комплекте уже «состоявшейся» стабилизации на наличном рынке, будет пролонгировано на ближайших торгах валютного межбанка, сохраняясь до начала очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который сменит текущую аккумуляцию гривневых средств на выплату жалованья сотрудникам корпораций.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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