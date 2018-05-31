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Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Пономаренку та Олександру Скоробогатьку, веде переговори з українським інвестфондом Dragon Capital про продаж торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві, повідомило видання "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з переговорним процесом.
Дивися повний текст Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean Plaza - ЗМІ
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:58
Это что получаеться пока идет война на востоке Украины, ошен плаза зарабатывает деньги для страны агрессара???? ЧТО СКАЖЕТ СНБО по этому поводу, или им тоже отлистали ????
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vasia_fin
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:56
vasia_fin написав:
Это что получаеться пока идет война на востоке Украины, ошен плаза зарабатывает деньги для страны агрессара???? ЧТО СКАЖЕТ СНБО по этому поводу, или им тоже отлистали ????
Какие санкции? У нас в Украине после конфискации всех крымских активов гос
банков ощадбанка и укрэксимбанка 2 гос
банка рф деятельность свою ведут и в ус не дуют. Даже никакой обеспечительный арест не наложили.
Как говорил всем известный персонаж: - мухи отдельно, котлеты из них - отдельно.
Не задавайте глупых вопросов и не получите глупых ответов.
Все там в теме.
Востаннє редагувалось EKO
в Пон 04 чер, 2018 13:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:57
куплю за 1 грн. и раздам помещения бомжам
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:01
Tamagoch написав:
1 грн. и раздам помещения бомжам
А у бомжей спрашивали?) оно им надо
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sal
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:03
sal написав: Tamagoch написав:
1 грн. и раздам помещения бомжам
А у бомжей спрашивали?) оно им надо
Это будут не просто бомжи. Родственники Сифона и Бороды
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EKO
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