Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean...
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Пономаренку та Олександру Скоробогатьку, веде переговори з українським інвестфондом Dragon Capital про продаж торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві, повідомило видання "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з переговорним процесом.
vasia_fin написав:Это что получаеться пока идет война на востоке Украины, ошен плаза зарабатывает деньги для страны агрессара???? ЧТО СКАЖЕТ СНБО по этому поводу, или им тоже отлистали ????
Какие санкции? У нас в Украине после конфискации всех крымских активов госбанков ощадбанка и укрэксимбанка 2 госбанка рф деятельность свою ведут и в ус не дуют. Даже никакой обеспечительный арест не наложили.
Как говорил всем известный персонаж: - мухи отдельно, котлеты из них - отдельно. Не задавайте глупых вопросов и не получите глупых ответов. Все там в теме.
Востаннє редагувалось EKO в Пон 04 чер, 2018 13:01, всього редагувалось 3 разів.