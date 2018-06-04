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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:42 Итоги: Валюта 04.06.18



По состоянию на 09.10 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $4,2, или на 0,32%, до $1295,1 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,31% - до $16,39 за унцию.



Участники рынка продолжают отыгрывать статистику рынка труда США. Минтруд страны в пятницу сообщил, что безработица в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года. А почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила $26,92. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.



Аналитики, как правило, расценивают рост зарплат как индикатор ускорения инфляции, что укрепляет ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, подъема ставки на следующей встрече регулятора ожидает 91,3% аналитиков. При этом до публикации данных рынка труда повышение ставки прогнозировали только 87,5% экспертов.



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Сейчас процентная ставка по кредитам ФРС находится на уровне 1,5-1,75% годовых. Заседание регулятора состоится 12-13 июня.



Доллар дорожает к иене в понедельник утром, трейдеры продолжают оценивать как позитивные для американской валюты данные рынка труда США.



По состоянию на 8.10 Киева курс доллара к иене рос до ¥109,62 за доллар со ¥109,53 на прошлых торгах.



Курс евро к доллару увеличивался до $1,1689 с $1,1658 за евро на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 94,02 пункта.



В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который являлся минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



«Статистика рынка труда была позитивной, но недавние данные макростатистики из США также демонстрируют сильные фундаментальные показатели, помогая доллару восстанавливать потери. Неопределенность в отношении проведения саммита США и Северной Кореи на следующей неделе все еще, вероятно, снизит потенциал доллара», - таково мнение главного валютного стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоту.



В конце мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. Позднее после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем Трамп объявил, что саммит все же состоится, как и было запланировано.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 июня понизился на 27,66 коп. и составил 61,9290 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,35 коп., на торгах пятницы укрепился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,1139 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 июня с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,10/26,11 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 12.55 в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 не оказало на текущие котировка СКВ никакого влияния.



К началу обеденного покупатели доллара на межбанке стали более активными, приподняв действующую цену «американца» по состоянию на 12.58 до 26,11/26,12 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, немного выросшими уровнями 26,12/26,14 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 01 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1139 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.



Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.



Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.

В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 июня повысились на $17,5 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.



Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.



В-третьих, незначительный прогресс на участке ликвидности по мере своих сил и возможностей поддержал регулятор, выкупивший с рынка больше $10,0 млн. в рамках технологии Matching.



Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 31 мая, в пятницу, 01-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $191,5 млн. к отметке $219,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», поднявшись со $169,9 млн. к $187,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 01 июня продемонстрировал едва заметное снижение цен в паре доллар-гривня, за которой потихоньку вниз потянулись и евро с рублем.



Можно предположить, что этой коррекцией наличный доллар «отвечает» на сохранение «медвежьего» тренда у своего безналичного «родственника». Однако, полагаю, речь здесь скорее может идти о текущем обострении хронического дефицита наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). А «винить» в откате замедливший до предела откат безналичный доллар, который, рискнем предположить, на следующих торгах межбанка имеет шанс попытаться отскочить в цене, не стоит.



Все без исключения рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам первой сессии июня констатировали заметный прогресс на участке ликвидности.

Думается, в этот успехе значительная доля повсеместного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое к тому же «мягким» «медвежьим» трендом «американца».



Исключение составил наличный рынок Запорожья, подтверждая свой имидж «белой вороны» - по итогам пятницы запорожские валютчики констатировали сохранение установившегося с понедельника преобладания клиентского предложения, что, впрочем, не помешало запорожской «наличке» продемонстрировать рост ликвидности. Думаю, этот прогресс стал следствием «ассортимента» настроений на местном рынке: утреннее доминирование спроса к полудню трансформировалось в преобладание клиентских оферов.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп. или не претерпела изменений (Днепр). Офера наличного доллара 01-го потеряли 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков, Днепр), позиция «предложение» потеряла 1,0-2,0 коп. или не изменилась (Харьков).



Таким образом, в течение пятницы наличный «неформальный» рынок небезуспешно старался опередить настроение клиентов в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения, мягко дисконтируя цены, что, в конечном счете, обеспечило ему заметный прогресс на участке ликвидности. Как мы указали выше, исключение составил рынок Запорожья, дилеры которого, по всей видимости, не решились более

заметно понизить цену бидов, опасаясь снижения притока клиентской СКВ. Кто знает, может быть, они оказались правы – ведь по сравнению с четвергом обороты у них заметно прибавили.



Кстати, в соседнем Днепре вернувшиеся в более значимых бидах на уровни открытия цены «американца» обеспечили более заметный прогресс на участке обеспечившие ценовыми ревизиями.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на некоторый рост клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,40/30,60 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня для стимулирования «приноса», сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты несколько прибавили, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку» и улучшив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера понизились на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменилась, предложение потеряло 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 25,97/26,02 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовом регулировании.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым снижением обеих позиция в паре доллар-гривня и сужением спреда: 25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая, впрочем, требовала незначительного повышения более значимых бидов в долларе.



Дилеры опта по итогам пятницы констатировали «очень хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 01 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 31 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 июня уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение на 2,0-5,0 коп. бидов на фоне отката оферов на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы 01 июня, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упустили из виду «неубедительное» ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с 13.00 Киева «сдувшееся» уже к 15.00, вернув евро на локальные минимумы.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», понизив в течение пятницы обе позиции наличного евро на 2,0-5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1678 к отметке $1,1662 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, понизив обе позиции в наличной паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1691 пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа незначительную коррекцию к локальным низам ($1,1670) около 09.00 Киева.



С началом европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая сумбурную попытку ралли пары евродоллар. Судя по всему, эта «неорганизованность» стала причиной непродолжительности «успеха» пары, которая около 13.00 сумела приподняться поближе к цифре $1,1708, однако задержаться на этом уровне у нее не хватило сил, и уже около 15.00 Киева евро вернулся к уровню $1,1670. В дальнейшем, уже на американских торгах рынка forex пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1660-1,1680, оставаясь в нем до 20.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США к евро растет в пятницу благодаря сильным данным по американскому рынку труда.



Курс евро по состоянию на 16,05 находится на уровне $1,1667 по сравнению с $1,1691 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до ¥109,68 с ¥108,82 накануне.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,2%.



Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.



Меж тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180-190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.



Сильные данные по американскому рынку труда, которые говорят в пользу дальнейшего ужесточения политики Федрезервом, были ожидаемыми, поскольку президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что «с нетерпением ждет» публикации этих данных.



Трейдеры продолжают следить за ситуацией в торговой сфере, оценивая ответные меры торговых партнеров США на введенные накануне страной заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.



«Торговые споры остаются в центре внимания, однако они не окажут немедленного воздействия ни на экономику США, ни на политику Федрезерва, хотя повлияют на наших торговых партнеров», - таково мнение управляющего директора по валютным рынкам Jefferies Брэда Бештеля.



Кроме того, рынок оценивает ситуацию в Испании, где парламент в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.



Для более полного понимания сдержанности в паре евро-доллар которая после выхода очень хороших показателей с рынка труда США не провалилась к $1,150, а осталась немногим ниже уровня $1,1700.



Все упирается в динамику аппетитов к рисками.



Напомним, сутками ранее, 31-го утром пара евро-доллар продолжила рост и достигала цифры $1,1720, но затем аппетиты к риску были подорваны заявлением министра торговли США Уилбура Росса о том, что США налагают на ЕС, Канаду и Мексику (на эти страны приходится около половины импорта металлов в США) ранее введенные тарифы на сталь и алюминий в связи с окончанием периода отсрочки освобождения от тарифов.

По его словам, переговоры с ЕС продолжаются, но прогресс по ним был недостаточен, чтобы привести к повторной отсрочке по тарифам или полному исключению ЕС из тарифов.



Глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что введение тарифов абсолютно неприемлемо, это «черный день для мировой торговли». Евросоюз подаст жалобу в ВТО и в ближайшие часы ЕС объявит о контрмерах на эквивалентный объем.



Из-за этих событий индекс Dow Jones падает 31-го на 1,02% закрывая четверг на отметке 24 415,84 пункта.



Мы, впрочем, полагаем, что такой исход был давно ожидаемым и не стоит того, чтобы делать из него «далеко идущие» пессимистичные выводы относительно перспектив мировой торговли. Судя по всему, переговоры США с Китаем продвигаются успешно, Китай даже снижает с 01 июля тарифы на 1449 видов товаров, в основном относящихся к продовольственным категориям, перед предстоящим в выходные визитом Уилбура Росса в Китай. Хотя этот шаг скорее символический, поскольку далеко не все товары из списка Китай импортирует из США.



По итогам четверга мы хотим обратить внимание на другое. Вышедшие 31-го данные по инфляции в еврозоне за май по первой оценке показали рост индекса потребительских цен с 1,2% г/г до 1,9% г/г (прогноз 1,6% г/г), стержневой компонент показал рост с 0,7% до 1,1% г/г (прогноз 1,0% г/г).



Резкое ускорение инфляции может стать поводом для ЕЦБ быстрее объявить о сворачивании количественного смягчения. Теперь уже есть все основания ждать, что на заседании 14 июня ЕЦБ раскроет, как он собирается полностью свернуть количественное смягчение до конца года.



Впрочем, главным фактором для возобновления слабости доллара мы считаем хорошее состояние экономики США. Опубликованная 30-го «Бежевая Книга» США констатировала, что промпроизводство показало «сильный рост» на фоне практически полного отсутствия признаков перегрева.



Именно США – локомотив мировой экономики, и если там будет продолжаться сильный рост, то доллар будет слабым. Сильный рост доллара, на наш взгляд, вероятен сейчас только как результат нового мирового финансового кризиса, а пока к этому предпосылок нет.



Подоспели пятничные данные с рынка труда США, подтвердившие хорошее состояние этого сектора. Меж тем, доллар ограничился двумя «белыми свечами» около

15.40 и 17.25 Киева. Индекс доллара в 17.25 подскочив к отметке 94,43 пункта тотчас же вернулся на цифру 94,10 пунктов, словно «огорчившись» цифрами Nonfarm Payrolls. Ларчик сей открывается просто – выросли аппетит к риску, о чем недвусмысленно дало понять текущее состояние фондового рынка США, констатировавшего заметный (на 1,0%) рост индекса Dow Jones (24 653,62 пунктов по состоянию на 20.20 Киева).



Аппетит к риску вернулся, повиснув гирей на ногах доллара, не давая ему расти.



Облигации снова снижаются, а их доходность растет, реагируя на сильные данные о занятости в США. Казначейские облигации увеличили убытки, а доллар вырос, после того как данные о рабочих местах оказались лучше, чем прогнозировалось, подтверждая ожидания того, что Федеральная резервная система может ускорить график ужесточения монетарной политики. Фьючерсы на акции США подрастают. Контракты на S&P 500 растут, поскольку уровень безработицы снизился до 3,8%. Доллар настроен на то, чтобы довести недельную прибыль до семи недель, наиболее продолжительного ралли с 2014 года, а доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла выше 2,90%.



Данные о рабочих местах подчеркнули, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать повышение ставок. Федрезерв соберется в конце этого месяца. Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что угроза введения взаимных тарифов не перерастет в тотальную торговую войну между США и ее ключевыми партнерами.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 3,0-5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение 01 июня по спросу, и потеряв 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились, офера просели на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 июня по спросу не изменились, потеряв 20 пунктов по предложению.



Дождавшись, пока котировки безналичного доллара на украинском валютном межбанке надежно обоснуются на ситуативном минимуме (26,10/26,11 UAH/USD), на рынке появились осторожные покупатели СКВ, действовавшие настолько аккуратно, что до самого обеденного перерыва текущие цены не почувствовали выросшего спроса, не трогаясь с места.



Пятничная сессия валютного межбанка стала местом реализации классической «двухходовки», на первом этапе которой цена была понижена, обретя необходимую привлекательность для покупок.



Реализации планов покупателей, значительная часть которых 01-го входила в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье, способствовало снижение гривневой ликвидности, произошедшее, главным образом, благодаря состоявшемуся накануне размещению регулятором своих «коротких» депозитных сертификатов на 14,856 млрд. грн., деньги за которые ужение следовало перечислить в пятницу.



Меж тем наличный рынок, «поделившись» своей относительной стабильностью с «зеленым» безналом, 01 июня продемонстрировал некоторое стремление к снижению действующих цен. Дилеры действовали предельно аккуратно, стараясь дисконтированием бидов не нарушить поступление клиентской валюты.



Полагаю, очевидное замедление курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала в комплекте с уже «состоявшейся» стабилизацией на наличном рынке, будет пролонгировано на ближайших торгах валютного межбанка, сохраняясь до начала очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который сменит текущую аккумуляцию гривневых средств на выплату жалованья сотрудникам корпораций.



Не исключено, что безналичный доллар, минуя «транзитом» стабильность, попытается 04 июня немного отскочить в цене. Хотя это и необязательно.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.



Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.



Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.



Около 11.08 котировки безналичного доллара все еще оставались на отметке 26,12/26,14 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



С этого момента и до 11.53 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке не покинули цифру 26,12/26,14 UAH/USD. «На рынок вернулась скука», посетовал наш гуру.



Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.



Около 13.13 Киева на фоне немного сузивших спред цен (26,125/26,135 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.



По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,04 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB, Киев опт 25,94/25,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,94/25,96 UAH/USD, евро (опт) 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,10/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/25,98 UAH/USD, розница – 25,90/26,03 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота снижается утром 04-го, так как макростатистика из США усилила ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРC) страны на предстоящем заседании.Доллар дорожает к иене в понедельник утром, трейдеры продолжают оценивать как позитивные для американской валюты данные рынка труда США.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 июня повысились на $17,5 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.В-третьих, незначительный прогресс на участке ликвидности по мере своих сил и возможностей поддержал регулятор, выкупивший с рынка больше $10,0 млн. в рамках технологии Matching.Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 31 мая, в пятницу, 01-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $191,5 млн. к отметке $219,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», поднявшись со $169,9 млн. к $187,4 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 01 июня продемонстрировал едва заметное снижение цен в паре доллар-гривня, за которой потихоньку вниз потянулись и евро с рублем.Можно предположить, что этой коррекцией наличный доллар «отвечает» на сохранение «медвежьего» тренда у своего безналичного «родственника». Однако, полагаю, речь здесь скорее может идти о текущем обострении хронического дефицита наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). А «винить» в откате замедливший до предела откат безналичный доллар, который, рискнем предположить, на следующих торгах межбанка имеет шанс попытаться отскочить в цене, не стоит.Все без исключения рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам первой сессии июня констатировали заметный прогресс на участке ликвидности.Думается, в этот успехе значительная доля повсеместного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое к тому же «мягким» «медвежьим» трендом «американца».Исключение составил наличный рынок Запорожья, подтверждая свой имидж «белой вороны» - по итогам пятницы запорожские валютчики констатировали сохранение установившегося с понедельника преобладания клиентского предложения, что, впрочем, не помешало запорожской «наличке» продемонстрировать рост ликвидности. Думаю, этот прогресс стал следствием «ассортимента» настроений на местном рынке: утреннее доминирование спроса к полудню трансформировалось в преобладание клиентских оферов.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп. или не претерпела изменений (Днепр). Офера наличного доллара 01-го потеряли 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков, Днепр), позиция «предложение» потеряла 1,0-2,0 коп. или не изменилась (Харьков).Таким образом, в течение пятницы наличный «неформальный» рынок небезуспешно старался опередить настроение клиентов в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения, мягко дисконтируя цены, что, в конечном счете, обеспечило ему заметный прогресс на участке ликвидности. Как мы указали выше, исключение составил рынок Запорожья, дилеры которого, по всей видимости, не решились болеезаметно понизить цену бидов, опасаясь снижения притока клиентской СКВ. Кто знает, может быть, они оказались правы – ведь по сравнению с четвергом обороты у них заметно прибавили.Кстати, в соседнем Днепре вернувшиеся в более значимых бидах на уровни открытия цены «американца» обеспечили более заметный прогресс на участке обеспечившие ценовыми ревизиями.Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на некоторый рост клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров объемными валютообменными проектами.Впрочем, по порядку.Торги 01 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,40/30,60 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня для стимулирования «приноса», сохранив неизменными стоимость евро.По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты несколько прибавили, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку» и улучшив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера понизились на 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменилась, предложение потеряло 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 25,97/26,02 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовом регулировании.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым снижением обеих позиция в паре доллар-гривня и сужением спреда: 25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая, впрочем, требовала незначительного повышения более значимых бидов в долларе.Дилеры опта по итогам пятницы констатировали «очень хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 01 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 1,0 коп.По сравнению с закрытием 31 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 июня уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение на 2,0-5,0 коп. бидов на фоне отката оферов на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы 01 июня, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упустили из виду «неубедительное» ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с 13.00 Киева «сдувшееся» уже к 15.00, вернув евро на локальные минимумы.Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», понизив в течение пятницы обе позиции наличного евро на 2,0-5,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 3,0-5,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение 01 июня по спросу, и потеряв 20 пунктов по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились, офера просели на 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 июня по спросу не изменились, потеряв 20 пунктов по предложению.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.Около 11.08 котировки безналичного доллара все еще оставались на отметке 26,12/26,14 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.С этого момента и до 11.53 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке не покинули цифру 26,12/26,14 UAH/USD. «На рынок вернулась скука», посетовал наш гуру.Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.Около 13.13 Киева на фоне немного сузивших спред цен (26,125/26,135 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,04 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB, Киев опт 25,94/25,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,94/25,96 UAH/USD, евро (опт) 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,10/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/25,98 UAH/USD, розница – 25,90/26,03 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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