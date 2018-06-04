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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:46 Итоги: Энергетика 04.06.18



По состоянию на 8.15 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до $76,47 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,17%, до $65,7 за баррель.



Инвесторы отыгрывают статистику числу буровых установок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) в пятницу сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% - до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.



Аналитики при этом отмечают, что прогнозы американского нефтяного рынка на ближайшее время неоднозначны.

«Начинается летний сезон, когда спрос обычно высок, и я думаю, что мы будем наблюдать сокращение запасов нефти в США. Однако при этом добыча сланцевой нефти растет. Вопрос заключается в том, какой фактор окажется весомее», - таково мнение риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана.



Трейдеры также продолжают ожидать новостей о перспективах соглашения ОПЕК+. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить «венскую сделку» - до конца 2018 года.



«Цена нефти остается под давлением, поскольку рынок по-прежнему сосредоточен на обсуждении членами ОПЕК+ вопроса о том, следует ли им увеличить производство в этом году», - считают аналитики ANZ Bank. Цены на нефть уже резко снижались на прошлой неделе на новостях о том, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.



Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, по WTI достигнут наиболее низкий уровень закрытия с апреля, на фоне роста добычи в США и возможности решения ОПЕК и её партнеров повысить добычу.



Трейдеры также ожидали встречи министров энергетики трёх стран-экспортёров в субботу, перед заседанием ОПЕК 22 июня.



Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,23, или на 1,8%, до $65,81 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 10 апреля. В мае цена WTI снизилась на 2,2%. За неделю цена снизилась на 3,1 после снижения на 4,9% на предыдущей неделе.



Августовский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 77 центов, или на 1%, до $76,79 за баррель. По наиболее активному контракту в мае цена Brent выросла на 3,2%. За неделю она выросла на 0,4%.



Цена Brent получила поддержку в середине неделе от комментариев официальных лиц Саудовской Аравии, которые дали понять, что страна хочет повысить добычу только постепенно в качестве реакции на сокращение добычи в Венесуэле и, возможно, в Иране, в тоже время сохраняя соглашение ОПЕК и других экспортёров по ограничению добычи до конца года, отмечают аналитики из Commerzbank.



В то время как цена WTI первоначально росла вслед за Brent, из-за давления со стороны роста добычи в сланцевых районах США и ограничения на трубопроводах. В результате разница в цене между Brent и WTI увеличилась до примерно $11 за баррель, что стало максимумом с марта 2015 г.



Данные от EIA, вышедшие в четверг, показали, что объём добычи нефти в США в марте вырос на 2,1% до 10,474 млн. баррелей в день, по сравнению с февралём. Это на 14,6% выше, чем в марте 2017 г.



Что сланцевику хорошо, то для ОПЕК смерть.



Различные технологические инновации, внедряемые сланцевиками США, способствуют повышению производительности — и снижению цен до уровней, которые могут ударить по таким экспортерам, как Саудовская Аравия.



Два года назад казалось, что Саудовская Аравия выигрывает битву против американской сланцевой индустрии благодаря избранной ею стратегии, в рамках которой саудиты агрессивно заливали мировой рынок нефтью, добиваясь снижения цен. Многие буровики в США обанкротились, еще большее их число балансировало на грани банкротства, а добыча нефти в таких регионах, как Западный Техас и Северная Дакота, катастрофически обвалилась.

Однако вместо того, чтобы умереть, сланцевая отрасль начала проявлять техническую смекалку, разработав и внедрив целый ряд инноваций, которые существенно повысили эффективность процессов бурения, резко понизили себестоимость добычи и повысили ее объемы. Теперь поводы для беспокойства появятся уже у саудитов.



«Периоды высоких цен на нефть склонны способствовать возникновению атмосферы беспечности среди представителей индустрии, поскольку все сосредоточены лишь на показателях роста. В моменты же спадов им приходится задумываться о затратах и издержках, поскольку только этот аспект остается под их контролем, в то время как динамика нефтяных котировок им неподвластна», — комментирует Даг Саттлс, глава Encana.



А между тем происходит что-то весьма интересное. США, где показатели производства, как считалось, достигли пиковых значений почти 50 лет назад, теперь обещают стать к следующему году крупнейшим мировым производителем нефти. В одном только Пермском бассейне, богатейшем месторождении страны, показатель добычи недавно перевалил отметку 3,1 млн баррелей в сутки. В скором времени Штаты могут обогнать по объему производства Иран, занимающий 3-ю строчку среди стран-участниц ОПЕК.



ОПЕК стоит на месте, а технологии – нет.



Однако министров энергетики в Эр-Рияде, Тегеране и Москве должны тревожить не столько объемы нефти, добываемой в США, сколько те способы и технологии, с помощью которых она добывается. Так, число активных буровых установок в Пермском бассейне сейчас находится на уровнях октября 2011 года, однако при этом в регионе выкачивается в 3 раза больше «черного золота».

Всего лишь несколько лет назад буровая установка после бурения скважины разбиралась и перевозилась в другое место, что являлось время- и трудоемкой процедурой. Теперь же установки, как правило, располагаются на огромных площадках куста скважин, обслуживая множество скважин и располагая всей необходимой инфраструктурой. Подобные установки могут охватывать более обширные площади, а также все чаще бывают снабжены инструментами, разработанными для шельфового бурения и эффективно проникающими на глубину десятков метров горной породы. Также они закачивают под землю больше песка для разрыва пласта, что обуславливает рост объема добычи.



Все это приносит свои плоды. Так, согласно данным McKinsey Energy Insights, за период с 2010 по 2016 год в секторе Мидланд Пермского бассейна среднее число рабочих дней на одну установку с учетом времени транспортировки снижалось примерно на 8% в год, в то время как показатель начального дебита скважины всего за 2 года вырос на 33%.



Наглядной иллюстрацией высокой эффективности бурения может послужить одна из площадок в Пермском бассейне, принадлежащая компании Encana. Она начинала с обслуживания 14 скважин, затем это число было увеличено еще на 19 единиц, а в потенциале оно может быть расширено до 60 скважин, что является немыслимой ранее концентрацией.

Дешевая нефть уже не проблема.



Подобные тенденции означают, что даже эпичный обвал цен на нефть не сможет вызвать остановку производства на лучших месторождениях и площадках. Более того, текущий промышленный масштаб в отрасли показывает, что тон на американском рынке задают компании, способные позволить себе крупные расходы и управлять сложной логистической базой. Соответственно, в фазу следующего спада они вряд ли станут жертвами критических финансовых потрясений.

По оценкам производителей, основная часть Пермского бассейна способна продолжать приносить прибыль при ценах на нефть сорта WTI в диапазоне от $30,50 до $40,50 за баррель. Тем временем, как считают в МВФ, ни одна ближневосточная страна-член ОПЕК не будет в состоянии финансировать свой бюджет, если цены на нефть Brent опустятся под отметку $40.



Сейчас ОПЕК много говорит о восстановлении баланса на рынке черного золота. Однако, возможно, что технологический прорыв, который они нечаянно спровоцировали своими прежними усилиями, вывел эту точку равновесия на такой уровень, который придется не по вкусу самому картелю.



США готовят санкции против европейских компаний за Nord Stream 2.



Над проектом Nord Stream 2 - третьей попыткой России построить трубу в ЕС в обход Украины - снова сгущаются тучи.

Администрация Дональда Трампа близка к тому, чтобы ввести санкции против пяти европейских компаний, которые участвуют в строительстве вместе с «Газпромом», сообщает Foreign Policy со ссылкой на три источника, знакомых с планами Вашингтона.

Под санкции могут попасть немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV.

Изначально планировалось, что они станут акционерами зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream 2 AG вместе с «Газпромом», но эти планы летом 2016 года сорвал запрет антимонопольного регулятора Польши.

Выход, впрочем, удалось найти: в апреле 2017-го было заключено соглашение о финансировании, в рамках которого за год «Газпром» получил от европейцев Є 2 млрд., или пятую часть стоимости трубопровода, который за это время подорожал с Є9 до Є10,5 млрд.



Поскольку убедить европейцев отказаться от проекта с помощью переговоров не удалось, ключевые фигуры в администрации Трампа склоняются к тому, чтобы перейти к более радикальным мерам, утверждает источник Foreign Policy, добавляя: «Они не остановятся не перед чем, чтобы заблокировать Nord Stream 2».



По сведениям издания, санкции лоббирует замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсс Митчел. Непримиримую позицию занимает также советник по национальной безопасности Джон Болтон, а также ряд других высокопоставленных чиновников.



Базой для ограничительных мер станет закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), принятый конгрессом прошлым летом. Он дает президенту США полномочия вводить санкции против любых компаний, которые инвестируют больше $5 млн. в строительство Россией трубопроводов для экспорта нефти и газа.



«Мы всегда достаточно ясно давали понять, что компании, работающие с российскими трубопроводными проектами, находятся под риском санкций», - прокомментировала ситуацию FP официальный представитель Госдепа. Она добавила, что в блокировке Nord Stream 2 «задействованы усилия всего правительства» Штатов.

В совете нацбезопасности США в свою очередь напомнили, что Nord Stream 2, который вдвое увеличит поставки российского газа в ЕС через Германию, поставит Европу в еще более зависимое положение от РФ в то время, когда «российская политика становится все более опасной и непредсказуемой».

Напомним, начало работы трубопровода мощностью 38 млрд. кубометров в год запланировано на 2019 год. Nord Stream 2 уже получил все необходимые разрешения в Германии, Швеции и Финляндии.

Против строительства выступил парламент Дании, однако его возможности ограничены: власти могут запретить прокладку трубы лишь в своих территориальных водах. Это потребует изменения маршрута и повысит стоимость строительства. Но остановить проект полностью могут теперь лишь санкции США, сказал FP высокопоставленный европейский дипломат.

О возможном выходе из Nord Stream 2 еще летом прошлом года объявила французская Engie.

«В случае, если санкции будут применены, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций», - заявил Bloomberg заместитель генерального директора корпорации Пьер Шарейр.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ , Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на данных о буровой активности в США и сохраняющейся обеспокоенности трейдеров перспективами соглашения о сокращении добычи ОПЕК+.Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, по WTI достигнут наиболее низкий уровень закрытия с апреля, на фоне роста добычи в США и возможности решения ОПЕК и её партнеров повысить добычу.Трейдеры также ожидали встречи министров энергетики трёх стран-экспортёров в субботу, перед заседанием ОПЕК 22 июня.Что сланцевику хорошо, то для ОПЕК смерть.Различные технологические инновации, внедряемые сланцевиками США, способствуют повышению производительности — и снижению цен до уровней, которые могут ударить по таким экспортерам, как Саудовская Аравия.Два года назад казалось, что Саудовская Аравия выигрывает битву против американской сланцевой индустрии благодаря избранной ею стратегии, в рамках которой саудиты агрессивно заливали мировой рынок нефтью, добиваясь снижения цен. Многие буровики в США обанкротились, еще большее их число балансировало на грани банкротства, а добыча нефти в таких регионах, как Западный Техас и Северная Дакота, катастрофически обвалилась.Однако вместо того, чтобы умереть, сланцевая отрасль начала проявлять техническую смекалку, разработав и внедрив целый ряд инноваций, которые существенно повысили эффективность процессов бурения, резко понизили себестоимость добычи и повысили ее объемы. Теперь поводы для беспокойства появятся уже у саудитов.«Периоды высоких цен на нефть склонны способствовать возникновению атмосферы беспечности среди представителей индустрии, поскольку все сосредоточены лишь на показателях роста. В моменты же спадов им приходится задумываться о затратах и издержках, поскольку только этот аспект остается под их контролем, в то время как динамика нефтяных котировок им неподвластна», — комментирует Даг Саттлс, глава Encana.А между тем происходит что-то весьма интересное. США, где показатели производства, как считалось, достигли пиковых значений почти 50 лет назад, теперь обещают стать к следующему году крупнейшим мировым производителем нефти. В одном только Пермском бассейне, богатейшем месторождении страны, показатель добычи недавно перевалил отметку 3,1 млн баррелей в сутки. В скором времени Штаты могут обогнать по объему производства Иран, занимающий 3-ю строчку среди стран-участниц ОПЕК.ОПЕК стоит на месте, а технологии – нет.Однако министров энергетики в Эр-Рияде, Тегеране и Москве должны тревожить не столько объемы нефти, добываемой в США, сколько те способы и технологии, с помощью которых она добывается. Так, число активных буровых установок в Пермском бассейне сейчас находится на уровнях октября 2011 года, однако при этом в регионе выкачивается в 3 раза больше «черного золота».Всего лишь несколько лет назад буровая установка после бурения скважины разбиралась и перевозилась в другое место, что являлось время- и трудоемкой процедурой. Теперь же установки, как правило, располагаются на огромных площадках куста скважин, обслуживая множество скважин и располагая всей необходимой инфраструктурой. Подобные установки могут охватывать более обширные площади, а также все чаще бывают снабжены инструментами, разработанными для шельфового бурения и эффективно проникающими на глубину десятков метров горной породы. Также они закачивают под землю больше песка для разрыва пласта, что обуславливает рост объема добычи.Все это приносит свои плоды. Так, согласно данным McKinsey Energy Insights, за период с 2010 по 2016 год в секторе Мидланд Пермского бассейна среднее число рабочих дней на одну установку с учетом времени транспортировки снижалось примерно на 8% в год, в то время как показатель начального дебита скважины всего за 2 года вырос на 33%.Наглядной иллюстрацией высокой эффективности бурения может послужить одна из площадок в Пермском бассейне, принадлежащая компании Encana. Она начинала с обслуживания 14 скважин, затем это число было увеличено еще на 19 единиц, а в потенциале оно может быть расширено до 60 скважин, что является немыслимой ранее концентрацией.Дешевая нефть уже не проблема.Подобные тенденции означают, что даже эпичный обвал цен на нефть не сможет вызвать остановку производства на лучших месторождениях и площадках. Более того, текущий промышленный масштаб в отрасли показывает, что тон на американском рынке задают компании, способные позволить себе крупные расходы и управлять сложной логистической базой. Соответственно, в фазу следующего спада они вряд ли станут жертвами критических финансовых потрясений.По оценкам производителей, основная часть Пермского бассейна способна продолжать приносить прибыль при ценах на нефть сорта WTI в диапазоне от $30,50 до $40,50 за баррель. Тем временем, как считают в МВФ, ни одна ближневосточная страна-член ОПЕК не будет в состоянии финансировать свой бюджет, если цены на нефть Brent опустятся под отметку $40.Сейчас ОПЕК много говорит о восстановлении баланса на рынке черного золота. Однако, возможно, что технологический прорыв, который они нечаянно спровоцировали своими прежними усилиями, вывел эту точку равновесия на такой уровень, который придется не по вкусу самому картелю.США готовят санкции против европейских компаний за Nord Stream 2.Над проектом Nord Stream 2 - третьей попыткой России построить трубу в ЕС в обход Украины - снова сгущаются тучи.Администрация Дональда Трампа близка к тому, чтобы ввести санкции против пяти европейских компаний, которые участвуют в строительстве вместе с «Газпромом», сообщает Foreign Policy со ссылкой на три источника, знакомых с планами Вашингтона.Под санкции могут попасть немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV.Изначально планировалось, что они станут акционерами зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream 2 AG вместе с «Газпромом», но эти планы летом 2016 года сорвал запрет антимонопольного регулятора Польши.Выход, впрочем, удалось найти: в апреле 2017-го было заключено соглашение о финансировании, в рамках которого за год «Газпром» получил от европейцев Є 2 млрд., или пятую часть стоимости трубопровода, который за это время подорожал с Є9 до Є10,5 млрд.Поскольку убедить европейцев отказаться от проекта с помощью переговоров не удалось, ключевые фигуры в администрации Трампа склоняются к тому, чтобы перейти к более радикальным мерам, утверждает источник Foreign Policy, добавляя: «Они не остановятся не перед чем, чтобы заблокировать Nord Stream 2».По сведениям издания, санкции лоббирует замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсс Митчел. Непримиримую позицию занимает также советник по национальной безопасности Джон Болтон, а также ряд других высокопоставленных чиновников.Базой для ограничительных мер станет закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), принятый конгрессом прошлым летом. Он дает президенту США полномочия вводить санкции против любых компаний, которые инвестируют больше $5 млн. в строительство Россией трубопроводов для экспорта нефти и газа.«Мы всегда достаточно ясно давали понять, что компании, работающие с российскими трубопроводными проектами, находятся под риском санкций», - прокомментировала ситуацию FP официальный представитель Госдепа. Она добавила, что в блокировке Nord Stream 2 «задействованы усилия всего правительства» Штатов.В совете нацбезопасности США в свою очередь напомнили, что Nord Stream 2, который вдвое увеличит поставки российского газа в ЕС через Германию, поставит Европу в еще более зависимое положение от РФ в то время, когда «российская политика становится все более опасной и непредсказуемой».Напомним, начало работы трубопровода мощностью 38 млрд. кубометров в год запланировано на 2019 год. Nord Stream 2 уже получил все необходимые разрешения в Германии, Швеции и Финляндии.Против строительства выступил парламент Дании, однако его возможности ограничены: власти могут запретить прокладку трубы лишь в своих территориальных водах. Это потребует изменения маршрута и повысит стоимость строительства. Но остановить проект полностью могут теперь лишь санкции США, сказал FP высокопоставленный европейский дипломат.О возможном выходе из Nord Stream 2 еще летом прошлом года объявила французская Engie.«В случае, если санкции будут применены, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций», - заявил Bloomberg заместитель генерального директора корпорации Пьер Шарейр.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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