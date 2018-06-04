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фондовый рынок 04.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:50 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.06.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне сильной статистики по рынку труда и деловой активности в стране.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, до 24635,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,51%, до 7554,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2734,62 пункта.



Безработица в США в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила $26,92. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.

«Рынок хотел трудовой отчет в стиле Златовласки, и это именно то, что он получил. Экономика все еще дает рабочие места, однако рост зарплаты и инфляция не на экстремальном уровне», - таково мнение отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон.



Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 58,7% с 57,3% в апреле. Эксперты ожидали роста показателя только до 58,2%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,90%, до 24 635,21 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,08%, до 2 734,62 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,51%, до 7 554,33 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос. Фондовые торги в Европе завершились в пятницу положительным изменением ключевых индикаторов.



Итальянские и испанские акции лидировали и общее широком европейском рынке, так как страны получили новые правительства после недели, когда политическая неопределенность в Италии давила на мировые рынки.



Акции удержали рост после выхода данных по занятости в США, которые были лучше ожиданий.



Доходность двухлетних облигаций Италии снизилась на 27 базисных пунктов до 0,933%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,01%, сократив снижение за неделю на 1,1%.



Пара евро-доллар развернулась и снизилась на 0,2% до $1,1670 с $1,1693 в конце четверга.



В конце четверга в Италии движение «5 звезд» и «Лига» достигли соглашения по образованию коалиционного правительства во главе с Джузеппе Конте. Конте был приведён к присяге как премьер-министр в пятницу, что завершило почти три месяца политического тупика.



Ранее президент Италии Маттареллы отклонил кандидата евроскептиков на должность министра экономики Паоло Савону. Савона согласился на роль министра по европейским делам.



Испанские законодатели при голосовании о доверии премьер-министру Мариано Рахою с распределением голосов 180 против 169 отказали ему в доверии. Педро Санчес, лидер Социалистической партии, заменит Рахоя.



Акции сохранили рост после выхода данных по занятости в США в мае: число занятых вне сельского хозяйства выросло на 223.000, что выше ожиданий экономистов. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 3,9% ранее.



Экономические данные:

Индекс деловой активности в промышленности еврозоны от IHS Markit в мае по окончательным данным был 55,5, как и по предварительной оценке, но ниже с 56,2 в апреле.



Индекс деловой активности в промышленности Италии, по окончательным данным был 52,7, при предварительном значении 52,8 и 53,5 в апреле.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,01%, сократив снижение за неделю на 1,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,31% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 701,77 пункта.



Немецкий DAX увеличился на 0,95%, до 12 724,27 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,24% — на отметке 5 465,53 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3091,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 1747,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,7%, до 30997,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2447,76 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,37%, до 22475,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 6025,5 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что FOMC Федрезерва США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках с Японией приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках.



В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в пятницу изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,33% - до 2295,34 пункта, РТС подрос на 0,12%, до 1164,37 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,5%, до 62,1 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 72,48 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,47% - до $76,44 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,77%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 1,13%, Московской биржи — на 1,5%.

Российский рынок закрывает пятницу легким подъемом. Индекс РТС отошел от рубежа 1150/1155 пунктов, торгуется выше, но и здесь сохраняются сомнения в том, что рост далее будет продолжен. У рынка сейчас нет веского повода покупать, и в этом проблема.



В начале первой полноценной деловой недели лета нервозность на мировых рынках может сохраниться, актуальный коридор для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2295-2315 пунктов, для индекса РТС - 1160-1175 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 01 июня, повысился на 0,73 пункта или на 0,16% до уровня 451,86 пунктов.



Объем торгов за день составил 297,2 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 31 мая, ПФТС-индекс понизился на 2,32 пункта или на 0,51% до уровня 451,13 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 136,80 пунктов или на 43,42% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно в «минусе».



Инвесторы опасаются глобальной торговой войны после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из ЕС и ряда других стран.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3079,16 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 1751,7 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,17% - до 30417,36 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,55%, до 2436,45 пункта.



Сингапурский Straits Times Index был в «минусе» на 0,07% — на отметке 3 425,61 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% - до 5983,9 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,11%, до 22225,75 пункта.



Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.



Ряд стран уже отреагировали на решение США.



Так, ЕС сообщил, что 01 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Мексика объявила о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.



Дополнительное давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в мае сохранился на уровне показателя апреля в 51,1 пункта. Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного в четверг Государственным статистическим бюро Китая. По данным властей, индикатор в мае вырос до максимума с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



При этом ослабление иены к доллару несколько поддерживает японский индекс Nikkei 225. Ослабление иены выгодно японским экспортерам, т.к. повышает их доходы в местной валюте. В ходе торгов доллар дорожает к иене на 0,3% - до ¥109,15 за доллар.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно закрылись в «красной зоне»



Инвесторы опасались глобальной торговой войны после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из ЕС и ряда других стран.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 171,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index подрос на 0,08% до 30 492,91, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,66% до 3 075,14 пункта.



Сингапурский Straits Times Index сократился на 0,02% до 3 427,51.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,66% и завершил торговую сессию на отметке 2 438,96 пункта.



Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.



Ряд стран уже отреагировали на решение США.



Так, ЕС сообщил, что 01 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Мексика объявила о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.



Дополнительное давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в мае сохранился на уровне показателя апреля в 51,1 пункта. Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного в четверг Государственным статистическим бюро Китая. По данным властей, индикатор в мае вырос до максимума с октября 2017 года - 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы растут на торгах в пятницу.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,84% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 741,80 пункта.



Немецкий DAX подрос на 1,07% до 12 739,23 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 1,39% — на отметке 5 473,58 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,72% - до 1676,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,16% - до 451,86 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,1 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 297,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Донбассэнерго (-7,4%) и Укрнафты (-3,82%).

В «зеленой зоне» завершили торги акции Турбоатома (+3,49%) и Центрэнерго (+0,01%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,54%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,19% - до 483,39 пункта при объеме торгов 7,8 тыс. злотых (57,3 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Агротона» (-3,34%), «Астарты» (-0,97%) и агрохолдинга ИМК (-0,4%).

Подорожали акции KSG Agro (+4,21%) и «Кернела» (+0,38%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей короткой недели, 29 мая – 01 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 447,55 к отметке 451,86 пунктов, прибавив 4,31 пункта или 0,96%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,38 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 21 – 25 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 471,41 к отметке 447,55 пунктов, потеряв 23,86 пункта или 5,06%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,00 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за американскими биржами, которые закрыли торги пятницы в плюсе на фоне позитивных статданных, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,22% - до 3081,77 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1746,83 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,3%, до 30889,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2445,52 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,5%, до 6020,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 1,36%, достигая отметки в 22473,27 пункта.



Азиатские инвесторы отыгрывают позитивную динамику бирж США, вызванную данными рынка занятости в стране.



Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Вместе с тем участники рынка продолжают следить за геополитической ситуацией. В субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.



В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд государств уже отреагировал на это решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. А Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3091,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 1747,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,7%, до 30997,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2447,76 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,37%, до 22475,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 6025,5 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что FOMC Федрезерва США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках с Японией приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках.



В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне сильной статистики по рынку труда и деловой активности в стране.Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, до 24635,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,51%, до 7554,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2734,62 пункта.Безработица в США в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.Почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила $26,92. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.«Рынок хотел трудовой отчет в стиле Златовласки, и это именно то, что он получил. Экономика все еще дает рабочие места, однако рост зарплаты и инфляция не на экстремальном уровне», - таково мнение отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон.Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 58,7% с 57,3% в апреле. Эксперты ожидали роста показателя только до 58,2%.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос. Фондовые торги в Европе завершились в пятницу положительным изменением ключевых индикаторов.Итальянские и испанские акции лидировали и общее широком европейском рынке, так как страны получили новые правительства после недели, когда политическая неопределенность в Италии давила на мировые рынки.Акции удержали рост после выхода данных по занятости в США, которые были лучше ожиданий.Доходность двухлетних облигаций Италии снизилась на 27 базисных пунктов до 0,933%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,01%, сократив снижение за неделю на 1,1%.Пара евро-доллар развернулась и снизилась на 0,2% до $1,1670 с $1,1693 в конце четверга.В конце четверга в Италии движение «5 звезд» и «Лига» достигли соглашения по образованию коалиционного правительства во главе с Джузеппе Конте. Конте был приведён к присяге как премьер-министр в пятницу, что завершило почти три месяца политического тупика.Ранее президент Италии Маттареллы отклонил кандидата евроскептиков на должность министра экономики Паоло Савону. Савона согласился на роль министра по европейским делам.Испанские законодатели при голосовании о доверии премьер-министру Мариано Рахою с распределением голосов 180 против 169 отказали ему в доверии. Педро Санчес, лидер Социалистической партии, заменит Рахоя.Акции сохранили рост после выхода данных по занятости в США в мае: число занятых вне сельского хозяйства выросло на 223.000, что выше ожиданий экономистов. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 3,9% ранее.Экономические данные:Индекс деловой активности в промышленности еврозоны от IHS Markit в мае по окончательным данным был 55,5, как и по предварительной оценке, но ниже с 56,2 в апреле.Индекс деловой активности в промышленности Италии, по окончательным данным был 52,7, при предварительном значении 52,8 и 53,5 в апреле.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу.С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что FOMC Федрезерва США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках с Японией приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках.В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.РоссияИтоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в пятницу изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,33% - до 2295,34 пункта, РТС подрос на 0,12%, до 1164,37 пункта.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,5%, до 62,1 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 72,48 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,47% - до $76,44 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,77%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 1,13%, Московской биржи — на 1,5%.Российский рынок закрывает пятницу легким подъемом. Индекс РТС отошел от рубежа 1150/1155 пунктов, торгуется выше, но и здесь сохраняются сомнения в том, что рост далее будет продолжен. У рынка сейчас нет веского повода покупать, и в этом проблема.В начале первой полноценной деловой недели лета нервозность на мировых рынках может сохраниться, актуальный коридор для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2295-2315 пунктов, для индекса РТС - 1160-1175 пунктов.Как сообщалось в четверг 31 мая, ПФТС-индекс понизился на 2,32 пункта или на 0,51% до уровня 451,13 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 136,80 пунктов или на 43,42% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 июня, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64426 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3895 раз. Подякували: 7295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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