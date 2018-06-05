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фондовый рынок 05.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 05 чер, 2018 12:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.06.18 США



Индексы США продемонстрировали солидный рост в понедельник, во главе с ралли в технологическом и потребительском секторах, поскольку трейдеры, как представляется, отмахиваются от глобальной торговой напряженности и сосредоточены на благоприятной экономической среде.



Индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном уровне впервые с 12 марта, поднявшись на 52,13 пункта, или 0,7%, до 7 606,46 пункта. Абсолютный внутридневной максимум на 7 637,27 пункта был достигнут 13 марта.



Индекс S&P500 закончил торги на 12,25 пункта, или 0,5%, до 2746,87 пункта, при этом семь из его 11 секторов закрылись с ростом. Технологический, потребительский сектора возглавили рост, прибавив примерно 1%.



Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 178.48 пунктов, или 0.7%, до 24813,69 пункта.



Индекс малой капитализации Russel 2000 также закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 5,39 пункта, или на 0,3%, до 1653,37 пункта.



«Сегодня розничные продавцы преуспевают из-за сигнала от Evercore, который сказал о том, что худшее для сектора позади» - сказала Дайан Джаффи, старший портфельный менеджер в TCW Group. - «Последние экономические отчеты показывают, что у потребителей, наконец, есть уверенность и дополнительный доход, чтобы тратить на большие покупки.



Действительно низкий уровень безработицы и неполной занятости предвещает хорошие результаты для сектора розничной торговли и рынка в целом».



Меж тем, акции Apple Inc. закрылись на рекордном уровне $191,83, доведя рыночную капитализацию компании до $943 миллиардов.



В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.

Между тем, в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.



«Последняя экономическая статистика свидетельствует о том, что у потребителей, наконец, есть больше доверия и средств, чтобы тратиться на дорогостоящие вещи. Низкий уровень безработицы и неполной занятости является хорошим знаком для рынка в целом», - сказала старший портфельный менеджер TCW Group Дайан Джеффи.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,90%, до 24 813,691 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,45%, до 2 746,87 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,51%, до 7 606,46 пункта.



Европа



Европейские фондовый рынок в понедельник вырос со стабилизацией положения в Испании и Италии, и оценкой инвесторами новостей о потенциальных слияниях и поглощениях (в отношении Societe Generale r Air France-KLM).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%. Рост возглавили акции энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый сектор и здравоохранение снизились. В пятницу индекс вырос на 1%, сократив снижение прошлой недели до 1,1%.



Доходность 2-летних облигаций Италии снизилась на 32 базисных пункта до 0,67%.

Инвесторы могут вновь обратить преимущественное внимание на торговые противоречия, после того как переговоры между США и Китаем на выходных закончились без существенного видимого прогресса.



Экономические данные:

Ожидания по экономике еврозоны в июне снизились до минимального уровня с октября 2016 г., по данным Sentix, индекс для еврозоны в целом снизился с 19,2 в мае до 9,3, что стало пятым снижением подряд.



«Кажется, что инвесторы по-прежнему надеются, что спор по мировой торговле с США не выйдет из-под контроля. Инвесторы, с другой стороны, намного менее снисходительны к событиям в еврозоны. Новое правительство в Риме очень скептично. Это (положение) настолько сильное, что экономические ожидания в еврозоне смещаются вниз», - отмечается в заявлении Sentix.

Индекс цен производителей в еврозоне в апреле был устойчив в апреле, после роста в мае на 0,1%, согласно Eurostat. Аналитики в среднем ожидали значения 0,3%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%. Рост возглавили акции энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый сектор и здравоохранение снизились. В пятницу индекс вырос на 1%, сократив снижение прошлой недели до 1,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,51% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 741,29 пункта.



Немецкий DAX увеличился на 0,37%, до 12 770,75 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,14% — на отметке 5 472,91 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в понедельник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3114,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1777,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 31093,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2453,76 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 22539,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5994,9 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых индексов США в понедельник на фоне пятничной статистики, которая свидетельствует о снижении безработицы в стране до минимума за 18 лет.



Кроме того, рынки во вторник отыгрывали статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в мае 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin сохранился на уровне апреля, составив 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.



Инвесторы также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, СМИ сообщили, что компания Sharp Corp. ведет переговоры о покупке у Toshiba Corp. ее бизнеса по производству персональных компьютеров за ¥5 миллиардов ($45,7 миллиона). Предположительно, сделка будет заключена на текущей неделе. Цена акций Sharp Corp. по итогам торгов упала на 4,06%, а Toshiba - выросла на 1%.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,23% - до 2323,64 пункта, РТС - на 1,32%, до 1179,78 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,3%, до 62,03 RUB/USD, курс евро - на 0,03%, до 72,55 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - до $75,73 за баррель.



Стоимость котировок Сбербанка не изменилась по итогам торгов. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,69%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 2,22%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 1,34%, акции Московской биржи — на 1,01%.



Индекс Мосбиржи в понедельник вырос. Более того, рублевый индикатор вплотную подошел к верхней границе бокового торгового канала 2 275—2 320 пунктов и готов ее пробивать. Основной оптимизм заключается в определенной смене мировых настроений в отношении России с подачи Жан-Клода Юнкера.



Если индекс Мосбиржи закрепится выше 2 320 пунктов и пройдет через промежуточное сопротивление 2 325 пунктов, «быки» снова поверят в рост и попробуют продолжать покупки даже на «тонком» летнем основании.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 04 июня, повысился на 0,29 пункта или на 0,06% до уровня 452,15 пунктов.



Объем торгов за день составил 475,89 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 01 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,73 пункта или на 0,16% до уровня 451,86 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 137,09 пунктов или на 43,51% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за американскими биржами, которые закрыли торги пятницы в плюсе на фоне позитивных статданных, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,22% - до 3081,77 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1746,83 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,3%, до 30889,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2445,52 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,5%, до 6020,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 1,36%, достигая отметки в 22473,27 пункта.



Азиатские инвесторы отыгрывают позитивную динамику бирж США, вызванную данными рынка занятости в стране.



Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Вместе с тем участники рынка продолжают следить за геополитической ситуацией. В субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.



В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд государств уже отреагировал на это решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. А Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3091,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 1747,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,7%, до 30997,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2447,76 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,37%, до 22475,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 6025,5 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.



Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что FOMC Федрезерва США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках с Японией приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках.



В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы растут на торгах в понедельник.



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.00 Киева вырос на 0,80% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 763,17 пункта.



Немецкий DAX подрос на 0,10% до 12 736,74 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,33% — на отметке 5 483,46 пункта.



Отечественные биржевые индексы в понедельник пролонгировали наметившуюся со второй половины прошлой недели разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,41% - до 1669,82 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 452,15 пункта.



Объем торгов на УБ составил 210 тыс. грн., в том числе акциями - 202 тыс. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 475,89 млн. грн, в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-4,95%), Центрэнерго (-2,08%) и Укрнафты (-0,66%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,01%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+3,03%) и Центрэнерго (-1,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,13% - до 482,76 пункта при объеме торгов 15,6 млн. злотых (114,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Астарты» (-0,49%) и «Кернела» (-0,38%).

Выросли в цене акции KSG Agro (+4,04%), «Агротона» (+2,96%) и агрохолдинга ИМК (+1,2%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», реагируя на позитивную динамику американских бирж.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% - до 3098,34 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1762,12 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,16% - до 31046,54 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,32% - до 6006,3 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался при этом на 0,11%, до 22500,26 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,11%, до 2444,97 пункта.



Американские индексы закрыли торги понедельника ростом на данных пятничной статистики по рынку труда, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в США минимума за 18 лет, а также за счет увеличения стоимости акций компаний технологического сектора.



В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля и рост числа рабочих мест на 189 тысяч.



Данные по рынку труда США за май помогли вернуть оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики мира и отвлечь их внимание от глобальной торговой напряженности.



В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в понедельник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3114,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1777,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 31093,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2453,76 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 22539,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5994,9 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых индексов США в понедельник на фоне пятничной статистики, которая свидетельствует о снижении безработицы в стране до минимума за 18 лет.



Кроме того, рынки во вторник отыгрывали статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в мае 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin сохранился на уровне апреля, составив 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.



Инвесторы также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, СМИ сообщили, что компания Sharp Corp. ведет переговоры о покупке у Toshiba Corp. ее бизнеса по производству персональных компьютеров за ¥5 миллиардов ($45,7 миллиона). Предположительно, сделка будет заключена на текущей неделе. Цена акций Sharp Corp. по итогам торгов упала на 4,06%, а Toshiba - выросла на 1%.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Индексы США продемонстрировали солидный рост в понедельник, во главе с ралли в технологическом и потребительском секторах, поскольку трейдеры, как представляется, отмахиваются от глобальной торговой напряженности и сосредоточены на благоприятной экономической среде.Индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном уровне впервые с 12 марта, поднявшись на 52,13 пункта, или 0,7%, до 7 606,46 пункта. Абсолютный внутридневной максимум на 7 637,27 пункта был достигнут 13 марта.Индекс S&P500 закончил торги на 12,25 пункта, или 0,5%, до 2746,87 пункта, при этом семь из его 11 секторов закрылись с ростом. Технологический, потребительский сектора возглавили рост, прибавив примерно 1%.Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 178.48 пунктов, или 0.7%, до 24813,69 пункта.Индекс малой капитализации Russel 2000 также закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 5,39 пункта, или на 0,3%, до 1653,37 пункта.«Сегодня розничные продавцы преуспевают из-за сигнала от Evercore, который сказал о том, что худшее для сектора позади» - сказала Дайан Джаффи, старший портфельный менеджер в TCW Group. - «Последние экономические отчеты показывают, что у потребителей, наконец, есть уверенность и дополнительный доход, чтобы тратить на большие покупки.Действительно низкий уровень безработицы и неполной занятости предвещает хорошие результаты для сектора розничной торговли и рынка в целом».Меж тем, акции Apple Inc. закрылись на рекордном уровне $191,83, доведя рыночную капитализацию компании до $943 миллиардов.В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.Между тем, в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.«Последняя экономическая статистика свидетельствует о том, что у потребителей, наконец, есть больше доверия и средств, чтобы тратиться на дорогостоящие вещи. Низкий уровень безработицы и неполной занятости является хорошим знаком для рынка в целом», - сказала старший портфельный менеджер TCW Group Дайан Джеффи.Европейские фондовый рынок в понедельник вырос со стабилизацией положения в Испании и Италии, и оценкой инвесторами новостей о потенциальных слияниях и поглощениях (в отношении Societe Generale r Air France-KLM).Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%. Рост возглавили акции энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый сектор и здравоохранение снизились. В пятницу индекс вырос на 1%, сократив снижение прошлой недели до 1,1%.Доходность 2-летних облигаций Италии снизилась на 32 базисных пункта до 0,67%.Инвесторы могут вновь обратить преимущественное внимание на торговые противоречия, после того как переговоры между США и Китаем на выходных закончились без существенного видимого прогресса.Экономические данные:Ожидания по экономике еврозоны в июне снизились до минимального уровня с октября 2016 г., по данным Sentix, индекс для еврозоны в целом снизился с 19,2 в мае до 9,3, что стало пятым снижением подряд.«Кажется, что инвесторы по-прежнему надеются, что спор по мировой торговле с США не выйдет из-под контроля. Инвесторы, с другой стороны, намного менее снисходительны к событиям в еврозоны. Новое правительство в Риме очень скептично. Это (положение) настолько сильное, что экономические ожидания в еврозоне смещаются вниз», - отмечается в заявлении Sentix.Индекс цен производителей в еврозоне в апреле был устойчив в апреле, после роста в мае на 0,1%, согласно Eurostat. Аналитики в среднем ожидали значения 0,3%.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в понедельник.Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых индексов США в понедельник на фоне пятничной статистики, которая свидетельствует о снижении безработицы в стране до минимума за 18 лет.Кроме того, рынки во вторник отыгрывали статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в мае 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin сохранился на уровне апреля, составив 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.Инвесторы также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, СМИ сообщили, что компания Sharp Corp. ведет переговоры о покупке у Toshiba Corp. ее бизнеса по производству персональных компьютеров за ¥5 миллиардов ($45,7 миллиона). Предположительно, сделка будет заключена на текущей неделе. Цена акций Sharp Corp. по итогам торгов упала на 4,06%, а Toshiba - выросла на 1%.В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,3%, до 62,03 RUB/USD, курс евро - на 0,03%, до 72,55 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - до $75,73 за баррель.Стоимость котировок Сбербанка не изменилась по итогам торгов. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,69%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 2,22%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 1,34%, акции Московской биржи — на 1,01%.Индекс Мосбиржи в понедельник вырос. Более того, рублевый индикатор вплотную подошел к верхней границе бокового торгового канала 2 275—2 320 пунктов и готов ее пробивать. Основной оптимизм заключается в определенной смене мировых настроений в отношении России с подачи Жан-Клода Юнкера.Если индекс Мосбиржи закрепится выше 2 320 пунктов и пройдет через промежуточное сопротивление 2 325 пунктов, «быки» снова поверят в рост и попробуют продолжать покупки даже на «тонком» летнем основании.Как сообщалось в пятницу 01 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,73 пункта или на 0,16% до уровня 451,86 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 137,09 пунктов или на 43,51% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июня, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64464 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3900 раз. Подякували: 7298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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