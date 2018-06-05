Итоги: Мировой фондовый рынок 05.06.18

Индексы США продемонстрировали солидный рост в понедельник, во главе с ралли в технологическом и потребительском секторах, поскольку трейдеры, как представляется, отмахиваются от глобальной торговой напряженности и сосредоточены на благоприятной экономической среде.
Индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном уровне впервые с 12 марта, поднявшись на 52,13 пункта, или 0,7%, до 7 606,46 пункта. Абсолютный внутридневной максимум на 7 637,27 пункта был достигнут 13 марта.
Индекс S&P500 закончил торги на 12,25 пункта, или 0,5%, до 2746,87 пункта, при этом семь из его 11 секторов закрылись с ростом. Технологический, потребительский сектора возглавили рост, прибавив примерно 1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 178.48 пунктов, или 0.7%, до 24813,69 пункта.
Индекс малой капитализации Russel 2000 также закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 5,39 пункта, или на 0,3%, до 1653,37 пункта.
«Сегодня розничные продавцы преуспевают из-за сигнала от Evercore, который сказал о том, что худшее для сектора позади» - сказала Дайан Джаффи, старший портфельный менеджер в TCW Group. - «Последние экономические отчеты показывают, что у потребителей, наконец, есть уверенность и дополнительный доход, чтобы тратить на большие покупки.
Действительно низкий уровень безработицы и неполной занятости предвещает хорошие результаты для сектора розничной торговли и рынка в целом».
Меж тем, акции Apple Inc. закрылись на рекордном уровне $191,83, доведя рыночную капитализацию компании до $943 миллиардов.
В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.
Между тем, в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.
«Последняя экономическая статистика свидетельствует о том, что у потребителей, наконец, есть больше доверия и средств, чтобы тратиться на дорогостоящие вещи. Низкий уровень безработицы и неполной занятости является хорошим знаком для рынка в целом», - сказала старший портфельный менеджер TCW Group Дайан Джеффи.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,90%, до 24 813,691 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,45%, до 2 746,87 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,51%, до 7 606,46 пункта.
Европа
Европейские фондовый рынок в понедельник вырос со стабилизацией положения в Испании и Италии, и оценкой инвесторами новостей о потенциальных слияниях и поглощениях (в отношении Societe Generale r Air France-KLM).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%. Рост возглавили акции энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый сектор и здравоохранение снизились. В пятницу индекс вырос на 1%, сократив снижение прошлой недели до 1,1%.
Доходность 2-летних облигаций Италии снизилась на 32 базисных пункта до 0,67%.
Инвесторы могут вновь обратить преимущественное внимание на торговые противоречия, после того как переговоры между США и Китаем на выходных закончились без существенного видимого прогресса.
Экономические данные:
Ожидания по экономике еврозоны в июне снизились до минимального уровня с октября 2016 г., по данным Sentix, индекс для еврозоны в целом снизился с 19,2 в мае до 9,3, что стало пятым снижением подряд.
«Кажется, что инвесторы по-прежнему надеются, что спор по мировой торговле с США не выйдет из-под контроля. Инвесторы, с другой стороны, намного менее снисходительны к событиям в еврозоны. Новое правительство в Риме очень скептично. Это (положение) настолько сильное, что экономические ожидания в еврозоне смещаются вниз», - отмечается в заявлении Sentix.
Индекс цен производителей в еврозоне в апреле был устойчив в апреле, после роста в мае на 0,1%, согласно Eurostat. Аналитики в среднем ожидали значения 0,3%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%. Рост возглавили акции энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый сектор и здравоохранение снизились. В пятницу индекс вырос на 1%, сократив снижение прошлой недели до 1,1%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,51% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 741,29 пункта.
Немецкий DAX увеличился на 0,37%, до 12 770,75 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,14% — на отметке 5 472,91 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в понедельник.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3114,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1777,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 31093,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2453,76 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 22539,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5994,9 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых индексов США в понедельник на фоне пятничной статистики, которая свидетельствует о снижении безработицы в стране до минимума за 18 лет.
Кроме того, рынки во вторник отыгрывали статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в мае 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin сохранился на уровне апреля, составив 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Инвесторы также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, СМИ сообщили, что компания Sharp Corp. ведет переговоры о покупке у Toshiba Corp. ее бизнеса по производству персональных компьютеров за ¥5 миллиардов ($45,7 миллиона). Предположительно, сделка будет заключена на текущей неделе. Цена акций Sharp Corp. по итогам торгов упала на 4,06%, а Toshiba - выросла на 1%.
В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,23% - до 2323,64 пункта, РТС - на 1,32%, до 1179,78 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,3%, до 62,03 RUB/USD, курс евро - на 0,03%, до 72,55 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - до $75,73 за баррель.
Стоимость котировок Сбербанка не изменилась по итогам торгов. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,69%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 2,22%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 1,34%, акции Московской биржи — на 1,01%.
Индекс Мосбиржи в понедельник вырос. Более того, рублевый индикатор вплотную подошел к верхней границе бокового торгового канала 2 275—2 320 пунктов и готов ее пробивать. Основной оптимизм заключается в определенной смене мировых настроений в отношении России с подачи Жан-Клода Юнкера.
Если индекс Мосбиржи закрепится выше 2 320 пунктов и пройдет через промежуточное сопротивление 2 325 пунктов, «быки» снова поверят в рост и попробуют продолжать покупки даже на «тонком» летнем основании.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 04 июня, повысился на 0,29 пункта или на 0,06% до уровня 452,15 пунктов.
Объем торгов за день составил 475,89 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.
Как сообщалось в пятницу 01 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,73 пункта или на 0,16% до уровня 451,86 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 137,09 пунктов или на 43,51% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за американскими биржами, которые закрыли торги пятницы в плюсе на фоне позитивных статданных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,22% - до 3081,77 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1746,83 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,3%, до 30889,91 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2445,52 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,5%, до 6020,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 1,36%, достигая отметки в 22473,27 пункта.
Азиатские инвесторы отыгрывают позитивную динамику бирж США, вызванную данными рынка занятости в стране.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.
Вместе с тем участники рынка продолжают следить за геополитической ситуацией. В субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.
В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд государств уже отреагировал на это решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. А Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в минувшую пятницу.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3091,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,09%, до 1747,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,7%, до 30997,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2447,76 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,37%, до 22475,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 6025,5 пункта.
С оптимизмом восприняли инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу выросли в среднем на 1-1,5% на фоне статистики рынка труда, согласно которой безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Аналитики ждали сохранения безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.
Учитывая хорошее состояние американской экономики, можно предположить, что FOMC Федрезерва США наверняка будет повышать базовую ставку. Повышение ставки - это палка о двух концах, поскольку увеличение разницы в процентных ставках с Японией приведет к удешевлению иены, но в то же время это окажет давление на стоимость акций на мировых фондовых рынках.
В то же время инвесторы обратили внимание на новости о том, что в субботу и воскресенье в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. А в воскресенье министерство коммерции Китая сообщило, что достигнутые ранее договоренности между странами не будут иметь силы, если США введут ограничительные меры, в том числе пошлины.
В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы растут на торгах в понедельник.
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.00 Киева вырос на 0,80% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 763,17 пункта.
Немецкий DAX подрос на 0,10% до 12 736,74 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,33% — на отметке 5 483,46 пункта.
Отечественные биржевые индексы в понедельник пролонгировали наметившуюся со второй половины прошлой недели разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,41% - до 1669,82 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 452,15 пункта.
Объем торгов на УБ составил 210 тыс. грн., в том числе акциями - 202 тыс. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 475,89 млн. грн, в том числе акциями - 0,32 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-4,95%), Центрэнерго (-2,08%) и Укрнафты (-0,66%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+3,03%) и Центрэнерго (-1,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,13% - до 482,76 пункта при объеме торгов 15,6 млн. злотых (114,7 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели акции «Астарты» (-0,49%) и «Кернела» (-0,38%).
Выросли в цене акции KSG Agro (+4,04%), «Агротона» (+2,96%) и агрохолдинга ИМК (+1,2%).
К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», реагируя на позитивную динамику американских бирж.
По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% - до 3098,34 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1762,12 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,16% - до 31046,54 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,32% - до 6006,3 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался при этом на 0,11%, до 22500,26 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,11%, до 2444,97 пункта.
Американские индексы закрыли торги понедельника ростом на данных пятничной статистики по рынку труда, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в США минимума за 18 лет, а также за счет увеличения стоимости акций компаний технологического сектора.
В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля и рост числа рабочих мест на 189 тысяч.
Данные по рынку труда США за май помогли вернуть оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики мира и отвлечь их внимание от глобальной торговой напряженности.
В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой, поддержав оптимизм на американских площадках в понедельник.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3114,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1777,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 31093,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2453,76 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 22539,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5994,9 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых индексов США в понедельник на фоне пятничной статистики, которая свидетельствует о снижении безработицы в стране до минимума за 18 лет.
Кроме того, рынки во вторник отыгрывали статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в мае 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin сохранился на уровне апреля, составив 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Инвесторы также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, СМИ сообщили, что компания Sharp Corp. ведет переговоры о покупке у Toshiba Corp. ее бизнеса по производству персональных компьютеров за ¥5 миллиардов ($45,7 миллиона). Предположительно, сделка будет заключена на текущей неделе. Цена акций Sharp Corp. по итогам торгов упала на 4,06%, а Toshiba - выросла на 1%.
В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,