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Итоги: Энергетика 05.06.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:36

Итоги: Энергетика 05.06.18

Цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются в ходе торгов во вторник утром, рынок стабилизировался после резкого падения накануне, связанного с ожиданиями постепенного наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.20 Киева увеличилась на $0,07 (0,09%) - до $75,36 за баррель. В понедельник контракты упали в цене на $1,50 (1,95%) - до $75,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,30 (0,46%) - до $65,05 за баррель. Накануне WTI с поставкой в июле подешевела на $1,06 (1,61%) - до $64,75 за баррель.

Меж тем цены на канадскую нефть выросли в понедельник рекордными темпами - на $12,20 за баррель, поскольку компания Enbridge отказалась от планов ужесточить правила отгрузки нефти. Спред цены с WTI сократился до минимума с 16 мая, теперь марка Western Canadian Select стоит на $13,80 меньше, чем WTI.
Аналитики ожидают повышенной волатильности на нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.

«Похоже, вероятность повышения текущих лимитов добычи нефти, особенно Саудовской Аравией и Россией, повышается», - отметил один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

С конца мая нефть Brent подешевела примерно на 5% на этих ожиданиях.

Нефтяные фьючерсы упали в понедельник, нефть на торгах в США опустилась примерно на двухмесячный минимум, что было вызвано растущими ожиданиями того, что ОПЕК решит ограничить сокращение добычи нефти на встрече в конце этого месяца.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI упала на $1,06, или 1,6%, до $64,75 за баррель. По данным «Итогов», это обозначило снижение третью сессию подряд и самое низкое закрытие контракта с 9 апреля.

Августовская нефть Brent снизилась на $1,50, или около 2%, до $75,29 за баррель на ICE Futures Europe, что является самым низким с 8 мая.

«Катализатором этого недавнего отказа от нефти было упоминание о пересмотре текущей политики добычи членами и некоторыми не членами Организации стран-экспортеров нефти», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Подъем нынешних производственных пределов, особенно в Саудовской Аравии и России, в этом месяце становится все более вероятным».

С конца мая нефть Brent потеряла примерно 5% от новостей о том, что Саудовская Аравия - де-факто глава ОПЕК - и Россия обсуждают план повышения уровня добычи нефти.

Цены также оказались под давлением после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе Управлением по энергетической информации США, показали, что добыча нефти в США выросли до рекордного недельного максимума в 10,47 миллиона баррелей в день. В то же время количество буровых установок выросло на две недели на прошлой неделе, до 861, - по данным Baker Hughes.

Июльский бензин упал на 1% до $2,122 за галлон, а июльский топочный мазут потерял 1,1% до $2,153 за галлон.

«Газпром» начал массовое сокращение сотрудников в Европе.

«Газпром» запустил программу массового сокращения численности персонала в своих зарубежных подразделениях, прежде всего в Европе.
В течение ближайшего года компания уволит половину сотрудников в немецкой Wingas - торгового дома, который изначально создавался в качестве совместного предприятия с концерном BASF, а в 2015-м году стал 100-процентной «дочкой» «Газпрома».

Всего в Wingas занято 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть сокращены 200-250, сообщил источник в отрасли. В прошлом году «Газпром» уволил треть сотрудников Gazprom Germania GmbH - около 100 человек из 264. В этом году группе Gazprom Germania будут сокращены еще 40-70 человек.

По данным Reuters, в общей сложности под сокращение попадут больше половины из 2 тысяч сотрудников трейдинговых и экспортных подразделений «Газпрома», расположенных в Лондоне, Париже, Сингапуре, а также в Германии и США.

Решение связано с общим для российских компаний трендом на сокращение своего присутствия на Западе, который был инициирован Путиным, объяснил «Итогам» источник в «Газпроме».
«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», - добавил он.

Попадающим под сокращение предложат либо уволиться, либо переехать в Санкт-Петербург, рассказывал ранее источник, близкий к российской газовой монополии.
Цель программы, которая была принята в начале, - максимально возможное сокращение численного состава в Европе - от Германии до Нидерландов, рассказал представитель «Газпром экспорта». Азиатские дочки, по его словам, реформа не затронет.

Самый крупный по численности зарубежный офис «Газпрома» работает в Лондоне. Он открылся в 2005 году, а некоторые его сотрудники пришли из французской Total и швейцарского трейдера Gunvor.

«Газпром», напомним, остается единственной крупной сырьевой госкорпорацией в РФ, на которую не распространяется санкционный режим - ни США, ни Евросоюза. В «черные списки» внесены многочисленные дочки «Газпрома», тогда как головной офис имеет возможность привлекать кредиты на Западе и размещать долговые ценные бумаги.

От этого финансирования зависит масштабная инвестпрограмма «Газпрома», включающая строительство трубопроводов - в обход Украины, в Турцию и Китай.
В 2018 году стройки будут стоить «Газпрому» 1,4 триллиона рублей - такую сумму правление компании заложило в бюджет, одобренный в ноябре прошлого года.
Из нее 412 млрд. рублей - приходится на долг. Объем внешних займов «Газпрома» за год должен составить $7 млрд. и стать рекордным в истории компании.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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