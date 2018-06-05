Итоги: Энергетика 05.06.18

Додано: Вів 05 чер, 2018 12:36

Меж тем цены на канадскую нефть выросли в понедельник рекордными темпами - на $12,20 за баррель, поскольку компания Enbridge отказалась от планов ужесточить правила отгрузки нефти. Спред цены с WTI сократился до минимума с 16 мая, теперь марка Western Canadian Select стоит на $13,80 меньше, чем WTI.

Аналитики ожидают повышенной волатильности на нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.



«Похоже, вероятность повышения текущих лимитов добычи нефти, особенно Саудовской Аравией и Россией, повышается», - отметил один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.



С конца мая нефть Brent подешевела примерно на 5% на этих ожиданиях.

«Катализатором этого недавнего отказа от нефти было упоминание о пересмотре текущей политики добычи членами и некоторыми не членами Организации стран-экспортеров нефти», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Подъем нынешних производственных пределов, особенно в Саудовской Аравии и России, в этом месяце становится все более вероятным».



С конца мая нефть Brent потеряла примерно 5% от новостей о том, что Саудовская Аравия - де-факто глава ОПЕК - и Россия обсуждают план повышения уровня добычи нефти.



Цены также оказались под давлением после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе Управлением по энергетической информации США, показали, что добыча нефти в США выросли до рекордного недельного максимума в 10,47 миллиона баррелей в день. В то же время количество буровых установок выросло на две недели на прошлой неделе, до 861, - по данным Baker Hughes.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются в ходе торгов во вторник утром, рынок стабилизировался после резкого падения накануне, связанного с ожиданиями постепенного наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией.Нефтяные фьючерсы упали в понедельник, нефть на торгах в США опустилась примерно на двухмесячный минимум, что было вызвано растущими ожиданиями того, что ОПЕК решит ограничить сокращение добычи нефти на встрече в конце этого месяца.«Газпром» начал массовое сокращение сотрудников в Европе.«Газпром» запустил программу массового сокращения численности персонала в своих зарубежных подразделениях, прежде всего в Европе.В течение ближайшего года компания уволит половину сотрудников в немецкой Wingas - торгового дома, который изначально создавался в качестве совместного предприятия с концерном BASF, а в 2015-м году стал 100-процентной «дочкой» «Газпрома».Всего в Wingas занято 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть сокращены 200-250, сообщил источник в отрасли. В прошлом году «Газпром» уволил треть сотрудников Gazprom Germania GmbH - около 100 человек из 264. В этом году группе Gazprom Germania будут сокращены еще 40-70 человек.По данным Reuters, в общей сложности под сокращение попадут больше половины из 2 тысяч сотрудников трейдинговых и экспортных подразделений «Газпрома», расположенных в Лондоне, Париже, Сингапуре, а также в Германии и США.Решение связано с общим для российских компаний трендом на сокращение своего присутствия на Западе, который был инициирован Путиным, объяснил «Итогам» источник в «Газпроме».«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», - добавил он.Попадающим под сокращение предложат либо уволиться, либо переехать в Санкт-Петербург, рассказывал ранее источник, близкий к российской газовой монополии.Цель программы, которая была принята в начале, - максимально возможное сокращение численного состава в Европе - от Германии до Нидерландов, рассказал представитель «Газпром экспорта». Азиатские дочки, по его словам, реформа не затронет.Самый крупный по численности зарубежный офис «Газпрома» работает в Лондоне. Он открылся в 2005 году, а некоторые его сотрудники пришли из французской Total и швейцарского трейдера Gunvor.«Газпром», напомним, остается единственной крупной сырьевой госкорпорацией в РФ, на которую не распространяется санкционный режим - ни США, ни Евросоюза. В «черные списки» внесены многочисленные дочки «Газпрома», тогда как головной офис имеет возможность привлекать кредиты на Западе и размещать долговые ценные бумаги.От этого финансирования зависит масштабная инвестпрограмма «Газпрома», включающая строительство трубопроводов - в обход Украины, в Турцию и Китай.В 2018 году стройки будут стоить «Газпрому» 1,4 триллиона рублей - такую сумму правление компании заложило в бюджет, одобренный в ноябре прошлого года.Из нее 412 млрд. рублей - приходится на долг. Объем внешних займов «Газпрома» за год должен составить $7 млрд. и стать рекордным в истории компании.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: