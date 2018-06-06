Итоги: Мировой фондовый рынок 06.06.18

Додано: Сер 06 чер, 2018 12:43

Основные фондовые индексы США завершили вторник преимущественно в плюсе, NASDAQ достиг рекордного уровня.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,06%, до 24799,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,41%, до 7637,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,07%, до 2748,80 пункта.Лидером роста во вторник стал технологический сектор: бумаги Apple подорожали на 0,77%, до 193,31 доллара на фоне презентации новой версии iOS 12 на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).Акции Twitter подскочили на 5,04% - до $39,79 на фоне новостей о включении бумаг в торги индекса S&P 500.«Правда в том, что инвесторы понимают: технологический сектор - это та область, где можно рассчитывать на устойчивый рост прибыли», - таково мнение инвестстратега CFRA Линдси Белл.Между тем сдерживали рост индексов сообщения о введении Мексикой пошлины в размере 15-25% на сталь, сельхозпродукцию и виски из США в ответ на американские заградительные пошлины.Европейский фондовый рынок во вторник в целом снизился, снижение итальянских акций и облигаций негативно повлияло на более широкий рынок. Фоном было выступление премьер-министра, высказавшего взгляды правящей коалиции.Акции технологических компаний, однако, выросли, вслед за ростом сектора на рынке США.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3%. Сильнее остальных снизился финансовый сектор.Пара евро-доллар выросла на 0,2%.Инвесторы начали оценивать нового премьер-министра Джузеппе Конти, который обрисовал «радикальные изменения» от нового коалиционного правительства. Конте, в выступлении в сенате, хотел снижения большой долговой нагрузки страны путём ускорения экономического роста. Отношении долг/ВВП в Италии немного превышает 130%. Конте сказал, что экономия внесла вклад в рост долга.Итальянский рынок рос большую часть сессии, но снизился после выступления Конте.Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла на 23 базисных пункта до 2,77%.Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology вырос на 1,45% и достиг максимального уровня с 2001 г. Это движение последовало за ралли в США, где Nasdaq Composite вырос до максимального уровня закрытия с 12 марта.Индекс сектора туризма и развлечений Stoxx Europe 600 Travel & Leisure снизился на 0,66%.Экономические данные:Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае от IHS Markit был на 53,8 (53,9 в апреле).Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании был на 54,0, что выше консенсус-прогноза аналитиков 53,1 и выше апрельского значения 52,8.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «зеленой зоне» после роста на американских площадках во вторник.Участники торгов с оптимизмом восприняли тот факт, что основные фондовые индексы США завершили вторник преимущественно в плюсе, при этом индекс NASDAQ достиг рекордного уровня на фоне роста стоимости акций компаний технологического сектора.Кроме того, в центре внимания инвесторов остаются несколько предстоящих геополитических событий. В частности, рынки ждут встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 июня, а также саммита США и КНДР, намеченного на 12 июня.Внимание рынков приковано к этим событиям, и возможно, поэтому брокеры стараются сейчас не открывать длинных позиций.Остается добавить, что инвесторы хотят получить больше информации о состоянии мировой экономики. Есть признаки, что американская экономика находится в хорошей форме, чего нельзя с уверенностью сказать про другие страны.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева вырос на 0,4%, до 62,29 RUB/USD, курс евро - на 0,1%, до 72,7 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,22% - до $74,37 за баррель.Стоимость акций Сбербанка упала за торговую сессию на 2,02%. Обыкновенные акции «Газпрома» потеряли в цене 0,3%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — 0,49%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,42%, акции Московской биржи — 1%.Российский фондовый рынок спустился во вторник в «минус» вслед за сильными движениями в сырье и валютах. У индекса Мосбиржи, впрочем, пока есть запас прочности из-за набранного накануне веса. Пока рублевый индикатор остается в границах 2 300—2 330 пунктов, индекс РТС сползает к 1 170 пунктам.В среду индекс Мосбиржи продолжит торги в районе отметки 2320 пунктов, индекс РТС останется под давлением из-за слабого рубля и продолжит снижение.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: