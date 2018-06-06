Итоги: Энергетика 06.06.18

Додано: Сер 06 чер, 2018 12:45

По данным API, за неделю, завершившуюся 1 июня, запасы нефти в США сократились на 2,028 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали меньшего снижения - на 1,824 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о росте запасов в стране на 1,001 миллиона баррелей.



Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг возможного наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне потенциального снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.



Вместе с тем, как отмечают аналитики, решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи не приведет к обвалу нефтяных котировок.



Маловероятно, что сотрудничество ОПЕК+ закончится на этом заседании. Страны ОПЕК+ обеспечат достаточно ограниченный уровень добычи, чтобы избежать падения цен, которое случилось 2014 году. В долгосрочной перспективе это должно оказывать поддержку ценам, даже если добыча в США продолжит расти.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня и встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.



На рынке в целом ожидают, что на заседании ОПЕК 22 июня ограничения добычи будут смягчены.



Министр энергетики РФ Новак во вторник заявил, что страны ОПЕК и страны вне ОПЕК должны принят решение о возможной коррекции соглашения по ограничению добычи, ориентируясь на спрос на нефть, согласно сообщению Reuters.

Перед заседанием ОПЕК инвесторы уже настроены на снижение цен. Аналитики из JBC Energy отмечают, что чистые длинные позиции по фьючерсам на Brent на ICE снизились на 29 мая до минимума за 8 месяцев.



В то время как Brent поддерживается ограниченностью мирового предложения, цена WTI находила поддержку в узких местах доставки в регионе Пермиан, что ограничивает поставки.



Согласно официальным данным на прошлой неделе, производители в США добывали на неделе 10,47 млн. баррелей в день.



В среду выходят официальные данные по предложению нефти на прошлой неделе.

Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозируют снижение запасов нефти на неделе, закончившейся 1 июня, на 1,3 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, рост запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

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