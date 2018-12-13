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запрошують на фестиваль KyivWin Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin + Додати

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на тему Акційні пропозиції. кращі пропозиції

Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36 Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

В перший день найбільшого в Україні фестивалю вина в центрі уваги будуть 70 виноробів з усього світу, більшість з яких відвідають Україну вперше. Італія, Франція, Німеччина, Австрія, Грузія, Австралія, ПАР, США, Іспанія, Португалія, Нова Зеландія та Австралія представлять близько 500 тихих, ігристих та кріплених вин. Зона дегустації буде відкритою тільки в перший день фестивалю.

Food Market на Kyiv Wine буде діяти впродовж двох днів. На відвідувачів чекають 20 точок зі смачною й корисною їжею. Тут можна буде знайти все те ж саме, що і на вуляцях Берліна, Барселони, Лондона чи Нью-Йорка: тар-тар ббар, лосось з Аляски, тунатека, вегетаріанські точки з авокадо і фреш-продуктами, португальський восьминіг та сардини під келих білого вина.

Приходьте, смакуйте, здійснюйте розрахунки карткою Mastercard від Індустріалбанку та отримайте кешбек впродовж 2 банківських днів. Місце проведення - територія колишнього заводу тетра-пак, який знаходиться в центральній частині Києва на вул. Межигірській, 82.

https://industrialbank.ua/ua/?id=745 Організатори Kyiv Wine запрошують на безлімітну дегустацію величезного асортименту вин, а також на новий формат FoodMarket зі спеціально розробленим меню від кращих українських шефів та гостей з Європи.В перший день найбільшого в Україні фестивалю вина в центрі уваги будуть 70 виноробів з усього світу, більшість з яких відвідають Україну вперше. Італія, Франція, Німеччина, Австрія, Грузія, Австралія, ПАР, США, Іспанія, Португалія, Нова Зеландія та Австралія представлять близько 500 тихих, ігристих та кріплених вин. Зона дегустації буде відкритою тільки в перший день фестивалю.Food Market на Kyiv Wine буде діяти впродовж двох днів. На відвідувачів чекають 20 точок зі смачною й корисною їжею. Тут можна буде знайти все те ж саме, що і на вуляцях Берліна, Барселони, Лондона чи Нью-Йорка: тар-тар ббар, лосось з Аляски, тунатека, вегетаріанські точки з авокадо і фреш-продуктами, португальський восьминіг та сардини під келих білого вина.Приходьте, смакуйте, здійснюйте розрахунки карткою Mastercard від Індустріалбанку та отримайте кешбек впродовж 2 банківських днів. Місце проведення - територія колишнього заводу тетра-пак, який знаходиться в центральній частині Києва на вул. Межигірській, 82. Assistant_Portal

Повідомлень: 674 З нами з: 01.09.17 Подякував: 64 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:06 Винагороджуємо за щоденні витрати!

Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно:

розраховуватись карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет

щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку

Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів:

2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок

3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок

4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунок

Впродовж акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн, загалом — 80 000 грн. Окремо в три етапи буде розіграно головний приз акції — 45 000 грн. Розіграші головного призу відбудуться 2 липня, 1 червня, а також 14 вересня 2018 року.

«Індустріалбанк підтримує курс Національного банку України на перехід до cashless-економіки та за разом з Visa стимулює своїх клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки. Це наша перша подібна активність з ряду запланованих», — прокоментував Євген Яхній, Директор Департаменту транзакційного бізнесу Індустріалбанку.

«В Україні багато людей досі надають перевагу готівці і часто знімають з картки всі гроші, як тільки зарплата надійде на рахунок. Цією акцією разом з нашим партнером Visa ми не просто закликаємо не знімати кошти, а залишити їх попрацювати, а й надаємо винагороду тим, хто регулярно розраховується картками у магазинах та інтернеті. Переконана, що завдяки таким акціям довіра до cashless-платежів значно зросте. Якщо у вас досі немає картки VISA від Індустріалбанку, ви можете її оформити у відділенні та взяти участь у Акції. Я би додала: «Зачекай, не знімай, і мерщій замовляй картку VISA», — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора Департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку.

Розіграші відбуватимуться за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Детальніше про умови акції дізнавайтеся тут.



https://industrialbank.ua/ua/news-ua/75 ... ni-vytraty З 15 червня по 15 вересня 2018 року Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить акцію "Зачекай не знімай". За умовами акції кожен, хто розраховується карткою Visa у магазинах чи інтернеті, має шанс отримати грошову винагороду.Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно:розраховуватись карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернетщоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чекуЯкщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів:2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунокВпродовж акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн, загалом — 80 000 грн. Окремо в три етапи буде розіграно головний приз акції — 45 000 грн. Розіграші головного призу відбудуться 2 липня, 1 червня, а також 14 вересня 2018 року.«Індустріалбанк підтримує курс Національного банку України на перехід до cashless-економіки та за разом з Visa стимулює своїх клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки. Це наша перша подібна активність з ряду запланованих», — прокоментував Євген Яхній, Директор Департаменту транзакційного бізнесу Індустріалбанку.«В Україні багато людей досі надають перевагу готівці і часто знімають з картки всі гроші, як тільки зарплата надійде на рахунок. Цією акцією разом з нашим партнером Visa ми не просто закликаємо не знімати кошти, а залишити їх попрацювати, а й надаємо винагороду тим, хто регулярно розраховується картками у магазинах та інтернеті. Переконана, що завдяки таким акціям довіра до cashless-платежів значно зросте. Якщо у вас досі немає картки VISA від Індустріалбанку, ви можете її оформити у відділенні та взяти участь у Акції. Я би додала: «Зачекай, не знімай, і мерщій замовляй картку VISA», — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора Департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку.Розіграші відбуватимуться за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Детальніше про умови акції дізнавайтеся тут. Assistant_Portal

Повідомлень: 674 З нами з: 01.09.17 Подякував: 64 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 15:03 Переможцями акції "Зачекай не знімай»

Загалом до закінчення акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн. Окремо в три етапи розігрується головний приз акції — 15 000 грн. Чергові розіграші головного призу відбудуться 1 серпня та 14 вересня 2018 року.

Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно:

сплачувати карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет,

щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку.

Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів:

- 2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок

- 3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок

- 4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунок

Щотижневі розіграші відбуваються за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Імена переможців чергового розіграшу, а також детальні умови акції дивіться тут.



https://industrialbank.ua/ua/news-ua/16 ... trialbanku Щотижня Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить розіграші серед учасників акції "Зачекай не знімай". З моменту старту акції, а саме з 15 червня 2018 року, відбулося 5 розіграшів, а їх переможцями стали 341 клієнт Індустріалбанку. Також був розіграний один з трьох головних призів — 15 000 грн.Загалом до закінчення акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн. Окремо в три етапи розігрується головний приз акції — 15 000 грн. Чергові розіграші головного призу відбудуться 1 серпня та 14 вересня 2018 року.Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно:сплачувати карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет,щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку.Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів:- 2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок- 3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок- 4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунокЩотижневі розіграші відбуваються за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Імена переможців чергового розіграшу, а також детальні умови акції дивіться тут. Assistant_Portal

Повідомлень: 674 З нами з: 01.09.17 Подякував: 64 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:14 Новорічні акції



ZUM nov18Держателі преміальних карток Visa від Індустріалбанку мають можливість до 16 грудня 2018 року отримати додаткові -10% на товари більш ніж 100 світових брендів у київському ЦУМі. Щоб взяти участь у преміум-шопінгу з Visa та ЦУМ’ом, потрібно показати повідомлення про акцію касиру та оплатити покупку карткою Visa Platinum або Visa Infinite. Перелік брендів, які беруть участь у акції представлено на сайті www.tsum.ua



Держателям карток Mastercard від Індустріалбанку потрібно зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua та накопичувати бали за покупки. На тому ж сайті їх можна обміняти на оберти Колеса Сюрпризів та отримати гарантовані подарунки — подорожі, смартфони iPhone XS та багато іншого. Акція «Колесо сюрпризів» діє до 20 грудня 2018 року.



Нагоду отримати квитки до Німеччини та відвідати найгучнішу кіноподію зими, а саме Берлінський міжнародний кінофестиваль має кожен, хто розраховується карткою Mastercard від Індустріалбанку через POS-термінали або в мережі інтернет. Акція діє до 15 січня 2019 року. Детальні умови — на bilshe.mastercard.ua



https://industrialbank.ua/ua/news/novor ... trialbanku Напередодні зимових свят Індустріалбанк разом з міжнародними платіжними системами MasterCard та Visa запропонували держателям карток банку кілька акцій зі знижками та гарантованими подарунками.ZUM nov18Держателі преміальних карток Visa від Індустріалбанку мають можливість до 16 грудня 2018 року отримати додаткові -10% на товари більш ніж 100 світових брендів у київському ЦУМі. Щоб взяти участь у преміум-шопінгу з Visa та ЦУМ’ом, потрібно показати повідомлення про акцію касиру та оплатити покупку карткою Visa Platinum або Visa Infinite. Перелік брендів, які беруть участь у акції представлено на сайтіДержателям карток Mastercard від Індустріалбанку потрібно зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua та накопичувати бали за покупки. На тому ж сайті їх можна обміняти на оберти Колеса Сюрпризів та отримати гарантовані подарунки — подорожі, смартфони iPhone XS та багато іншого. Акція «Колесо сюрпризів» діє до 20 грудня 2018 року.Нагоду отримати квитки до Німеччини та відвідати найгучнішу кіноподію зими, а саме Берлінський міжнародний кінофестиваль має кожен, хто розраховується карткою Mastercard від Індустріалбанку через POS-термінали або в мережі інтернет. Акція діє до 15 січня 2019 року. Детальні умови — на bilshe.mastercard.ua Assistant_Portal

Повідомлень: 674 З нами з: 01.09.17 Подякував: 64 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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