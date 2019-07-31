Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Становится очень жарко! И не только из-за аномальной жары, но и среди участников Летней Акции от TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка! На этот раз в акции участвует огромное количество клиентов, а это значит, что конкуренция за главный приз растет с каждым днем. Возможно даже продление Акции и еще один главный приз для вас! Впечатляет, не так ли?
Если вы еще не участвовали - скорее наверстывайте упущенное и станьте победителем главного розыгрыша этого лета! Напоминаем условия акции:
С 15 мая 2019 по 15 июля 2019 клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 EURO для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии. Из всех участников, которые выполнят условия Акции, будет выбран победитель с помощью сервиса случайных чисел random.org!
Кто может участвовать в акции? - Клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса. Приложение доступно на Android и iOS платформах.
Как участвовать в акции? - Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении по промокодом «INDUSTRIAL" по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=INDUSTRIAL - Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019. - И вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.
Условия акции очень просты! Почему бы не попробовать удачу? Победитель будет определен 19 июля 2019.
Пакуйте чемоданы, устанавливайте мобильное приложение TaxFree4U и с прекрасным настроением отправляйтесь в отпуск! Вам обязательно повезет
З 1 серпня 2019 року держателі платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку мають змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами з преміальними картками Visa.
Якщо Ви часто подорожуєте та цінуєте комфорт у подорожі, то саме привілеї преміальних платіжних карток стануть надійною підтримкою у будь-яких подорожах!
З платіжними картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку вже з 1 серпня можна скористатися:
безкоштовними проходами FastLine (з картками Visa Infinite) безкоштовними візитами до понад 1 000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key знижкою — 50 % на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва послугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» Для цього протягом місяця до запланованої подорожі необхідно розраховуватися картками:
Visa Platinum на cуму 5 000 грн Visa Infinite на 20 000 грн
Для держателів платіжних карток Mastercard від Індустріалбанку, які здійснюють сплату за паливо на мережі заправок Amic Energy з AmicPay, є можливість отримати знижку на кожен літр будь-якого палива!
Держателі карт Mastercard можуть заправляти своє авто ще вигідніше, зручніше і швидше. Отримати знижку за кожен літр будь-якого виду палива на АЗК Amic Energy, можна сплативши заправку авто картою Mastercard від Індустріалбанку через мобільний додаток AmicPAY.
Для того, щоб отримати знижку до -5 грн / л, необхідно:
завантажити і встановити мобільний додаток AmicPAY авторизуватися в своєму гаманці Masterpass за номером телефону бути власником пластикової або он-лайн карти лояльності MyAMIC, з прив'язкою до свого номеру телефону (якщо карти немає, її можна придбати на касі в будь-якому АЗК мережі AMIC Energy оплатити заправку картою Mastercard, використовуючи мобільний додаток AmicPay
Для держателів платіжних карток Mastercard від Індустріалбанку, які здійснюють покупки на Rozetka за допомогою карток цієї платіжної системи, є можливість отримати безкоштовну доставку придбаного товару!
Умови Акції дуже зручні, для участі необхідно:
обрати товар на суму від 500 гривень на сайті або в мобільному додатку інтернет--супермаркету Rozetka за посиланням* https://rozetka.com.ua/mastercard/https ... astercard/ обрати бажаний спосіб доставки; оплатити замовлення онлайн, карткою Mastercard від Індустріалбанку використовуючи Спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 гривень»
Період проведення Акції з 1 липня по 14 липня 2019 року, але акція може закінчитися достроково, тож для тих, хто чекав на підказку для покупки, ось вона!
*Товар, що бере участь в Акції, позначений спеціальною позначкою «Безкоштовна доставка» та розміщений на сайті www.rozetka.com.ua за посиланням https://rozetka.com.ua/mastercard/ Товар без позначки або не розміщений за вказаним посиланням не бере участі в Акції.
Для держателів платіжних карток Mastercard Platinum від Індустріалбанку, які зареєстровані на Mastercard Більше Black, є можливість виграти розкішний відпочинок, обмінявши 10 балів на участь у розіграші! Обмінюйте преміальні бали та беріть участь у розіграші ваучерів на відпочинок у найбільш ексклюзивних SPA-центрах України та Балтії.
З 1 липня по 31 липня розігруються ваучери на 3 ночі в готелі Esperanza Resort&SPA (в Литві) та в Mirotel Resort&SPA (в Трускавці) на Mastercard Більше Black. Поєднайте вишуканий відпочинок та оздоровлення під фаховим наглядом у кращих готелях!
Крім того, в каталозі для всіх учасників Mastercard Більше Black доступні інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:
Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року. Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року. Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року. Деталі — за посиланням: bilshe.mastercard.ua
Компанія Visa стала головним партнером третього сезону міжнародного фестивалю LvivMozArt, який відбудеться у Львові впродовж 3-11 серпня. Спеціальні пропозиції від Visa на фестивалі - 15% знижки на квитки при оплаті преміальними картами Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку.
Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt — мистецький проект, який об'єднуватиме найкращих музикантів України та світу. Львів — унікальне місто на перехресті східної та західної музичних культур, яке гідне приймати один із найпотужніших фестивалів класичної музики в Європі. Франц Ксавер Моцарт - син геніального Вольфганга Амадея Моцарта, знаний педагог, піаніст, диригент, композитор. У 1808–1838 рр. жив у Львові й активно творив музичне середовище міста. Він заснував хорове Товариство святої Цецилії, яке стало, по суті, першою музичною спілкою міста, так долучивши Львів до грона важливих європейських музичних центрів.
Нагадаємо також, що для держателів преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку з 1 серпня 2019 року є можливість збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами з преміальними картками Visa. Докладніше тут.
Для участі в акції необхідно: купити квитки в кіно карткою Mastercard від Індустріалбанку через мобільний додаток Multiplex. Акція діє до 11 серпня 2019, включно в усіх кінотеатрах мережі «Мультиплекс», за винятком міст Луцьк та Черкаси, а також території проведення ООС і тимчасово окупованій території.
Серед всіх учасників акції буде розіграно 2 поїздки в Disneyland® Paris для всієї родини (не більше 4-х чоловік), яка включає:
квитки на літак до Парижа (Франція); трансфер 3 дня \ 2 ночі в готелі Disney's Newport Bay Club (один сімейний номер для чотирьох осіб); 4 квитки на 3 дні в парк розваг Disneyland® Paris; спеціальний доступ до шоу, парадів і інших розваг; знайомство і зустріч з персонажами Disneyland® Paris; карта Mastercard для витрат на продукцію з символікою Disneyland®, товари, продукти харчування, напої (150 € на добу на сім'ю) Дата поїздки: 13-15 вересня 2019
Незважаючи на те, що вже минуло 65% літа, попереду ще цілий серпень та оксамитовий сезон! Для тих, хто ще не визначився з відпусткою, ми пропонуємо відвідати Грузію. Адже окрім природного, культурного та гастрономічного розмаїття, що пропонує Грузія, для держателів карток Visa Infinite, Platinum та Gold від Індустріалбанку існує ціла низка привабливих пропозицій у готелях, ресторанах та локальних крамницях:
до - 15 % комфортабельне розміщення в готелі Borjomi Likani до - 10 % страви національної кухні в ресторані Mandarini до - 10 % розваги в центрі Kopala до - 15 % дизайнерський одяг в Matériel до - 10 % автентичні образи в Samoseli Pirveli до - 5 % ювелірні прикраси в Zarapxana. Пропозиція актуальна з 24 липня 2019 по 31 грудня 2019 року.
Неймовірна Грузія чекає на Вас - адже тут є все, що потрібно: гори, море, унікальна культура, чудова кухня та гостинні люди.