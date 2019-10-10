Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

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Нагадуємо також, що всі держателі преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку можуть скористатися розширеними можливостями від платіжної системи. Якщо Ви часто подорожуєте та цінуєте комфорт у подорожі, то саме привілеї преміальних платіжних карток стануть надійною підтримкою у будь-яких подорожах! З платіжними картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку вже з 1 серпня 2019 року можна скористатися:
- безкоштовними проходами FastLine (для держателів карток Visa Infinite)
- безкоштовними візитами до понад 1 000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)
- знижкою — 50 % на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва
- послугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)