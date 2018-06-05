Компанія Microsoft створила підводний датацентр з 864 серверами, який використовує морську воду для ефективного охолодження
Дивися повний текст Microsoft встановив дата-центр на дні моря.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03
Microsoft встановив дата-центр на дні моря
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Дивися повний текст Microsoft встановив дата-центр на дні моря.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03
..чем кипятить воду в океане, не рациональнее ли обогревать населенные пункты за Полярным кругом?!...
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:14
maestro71
Значить економічно недоцільно. Доставка туди електроенергії і прокладка дата-кабелів теж немало коштує.
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