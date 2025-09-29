НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...

Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:23

Faceless написав: moveton написав: А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно. А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно.

Відчуйте різницю:

- магазин варіює ціну в залежності від способу оплати, додаючи від себе (це важливо) "коміссію".

- податкова ніяк не змінює суму для сплати податків. Пропонує в кабінеті оплату через сторонній сервіс, який додає свою комісію. Можете сплатити по реквізитах, знову ж таки, тільки суму податків, і комісія, якщо буде, залежатиме від вашого тарифу

Faceless написав: Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс

Т.е. всё дело в форме оглашения цены? Хорошо, рассмотрим даже не интернет, а оффлайновую оплату в каком-нить сервисном центре МВД за паспорт или сдачу экзамена или ещё чего. Они оглашают что это стоит N денег. Можно именно столько СЭПнуть по реквизитам и принести им квитанцию от банка. Можно всунуть карту в терминал, который там же стоит, и дать им квитанцию об оплате из этого терминала. Вот только терминал с карты спишет уже на несколько процентов больше, чем N ибо комиссия сервиса оплаты картой (если дословно, как они это поясняют: "комиссия терминала, мы не виноваты, что она такая"). Мне слабо верится, что сервисный центр МВД работает незаконно. Значит всё хорошо, никакой дискриминации покупателя.Мыслится, что магазин условных продуктов тоже законно может организовать оплату по такой схеме. Может её дополнить ещё и способом оплаты наличкой в объёме того, что нарисовано на ценнике (а может и организовать отдельный сервис оплаты наличкой со своим комисом). А цена формально одинаковая и никакой дискриминации. Я бы даже сказал, что именно так и логично организовывать: хочет покупатель удобства карты, оплачивает картой по ценнику плюс комис за сервис оплаты картой. Может даже порадоваться за то, что часть этого комиса ему банк вернёт в виде кэшбека. Хочет СЭПать - пусть СЭПает по ценнику и платит комис за СЭП своего банка. Всё справедливо. Тут как раз моментальный СЭП и удобный способ его произвести ко двору и придётся.Это финкомпания, где в приложении со своего счёта можно, например, её же облигации покупать. Или кредитку свою завести. Так вот, СЭПом этот счёт пополняется без комисов. А когда я попробовал через P2P тянучку из приложения, с меня молча сняли ещё 0.5% или может немного больше. Это точно был не мой банк - я специально брал ту карту, которая точно для тянучки без комиса. И всё законно, наверное.