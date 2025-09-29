RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ визначив ключові ознаки
еквайрингу та встановив нові...

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:54

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

moveton написав:
  Faceless написав:Ви не маєте права ставити різну ціну

Разную цену может и не имею, а вот разную комиссию - запросто. Ну вот типовой магазин с хотлайна:
- Оплата готівкою (без доплат): при отриманні.
- Переказ на ФОП (+2%): Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження
- Безготівкова без ПДВ (+5%): з ТОВ, ПП, ФОП (без ПДВ).

А на самом хотлайне ещё написано, что есть ещё вариант P2P переводом за те же +2%. Я встречал и варианты, когда оплата картой объявлялась, как с комиссией в 3+%, а через СЭП - без. Собсно, что далеко ходить: заплатить налоги картой в кабинете налоговой. Кстати, в последнем случае про эту комиссию даже не узнаешь, пока не заплатишь - подтверждение даёшь на чистую сумму налога и только после него обнаруживаешь проводку на сумму заметно побольше.

И мне почему-то кажется, что покупателю важнее сколько он в конечном итоге денег заплатит, а не то, что цена формально одинаковая и всего лишь за оплату картой будет "несущественная" комиссия.
Так то те саме. Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт.
Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36709
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:07

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

  Faceless написав:Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт.
Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"

Ну вот не знаю, как у них с правами, но ставят в открытом виде, так работают не и никого за это не наказывают. А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно. Для магазина эквайрер - это такой же "третий сервис". До счёта магазина его комис даже не дойдёт. Почему этот комис вдруг должен считаться наценкой магазина?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:44

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

  moveton написав:А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно.

Відчуйте різницю:
- магазин варіює ціну в залежності від способу оплати, додаючи від себе (це важливо) "коміссію".
- податкова ніяк не змінює суму для сплати податків. Пропонує в кабінеті оплату через сторонній сервіс, який додає свою комісію. Можете сплатити по реквізитах, знову ж таки, тільки суму податків, і комісія, якщо буде, залежатиме від вашого тарифу
Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс
  moveton написав:Для магазина эквайрер - это такой же "третий сервис".

Чхати що там у магазина. Закон регулює те, як воно для покупця, і спосіб оплати не має дискримінувати покупця, от і все
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36709
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:23

  Faceless написав:
  moveton написав:А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно.

Відчуйте різницю:
- магазин варіює ціну в залежності від способу оплати, додаючи від себе (це важливо) "коміссію".
- податкова ніяк не змінює суму для сплати податків. Пропонує в кабінеті оплату через сторонній сервіс, який додає свою комісію. Можете сплатити по реквізитах, знову ж таки, тільки суму податків, і комісія, якщо буде, залежатиме від вашого тарифу

Т.е. всё дело в форме оглашения цены? Хорошо, рассмотрим даже не интернет, а оффлайновую оплату в каком-нить сервисном центре МВД за паспорт или сдачу экзамена или ещё чего. Они оглашают что это стоит N денег. Можно именно столько СЭПнуть по реквизитам и принести им квитанцию от банка. Можно всунуть карту в терминал, который там же стоит, и дать им квитанцию об оплате из этого терминала. Вот только терминал с карты спишет уже на несколько процентов больше, чем N ибо комиссия сервиса оплаты картой (если дословно, как они это поясняют: "комиссия терминала, мы не виноваты, что она такая"). Мне слабо верится, что сервисный центр МВД работает незаконно. Значит всё хорошо, никакой дискриминации покупателя.

Мыслится, что магазин условных продуктов тоже законно может организовать оплату по такой схеме. Может её дополнить ещё и способом оплаты наличкой в объёме того, что нарисовано на ценнике (а может и организовать отдельный сервис оплаты наличкой со своим комисом). А цена формально одинаковая и никакой дискриминации. Я бы даже сказал, что именно так и логично организовывать: хочет покупатель удобства карты, оплачивает картой по ценнику плюс комис за сервис оплаты картой. Может даже порадоваться за то, что часть этого комиса ему банк вернёт в виде кэшбека. Хочет СЭПать - пусть СЭПает по ценнику и платит комис за СЭП своего банка. Всё справедливо. Тут как раз моментальный СЭП и удобный способ его произвести ко двору и придётся.

  Faceless написав:Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс

Это финкомпания, где в приложении со своего счёта можно, например, её же облигации покупать. Или кредитку свою завести. Так вот, СЭПом этот счёт пополняется без комисов. А когда я попробовал через P2P тянучку из приложения, с меня молча сняли ещё 0.5% или может немного больше. Это точно был не мой банк - я специально брал ту карту, которая точно для тянучки без комиса. И всё законно, наверное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:49

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

А ещё как-то так (к сожалению, при вставке спецтегом не проигрывается) выкручиваться можно :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
YouTube Premium отримав нові функції на всіх пристроях
R2 » Пон 06 жов, 2025 03:25
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 03:26
mihail_rozshko
Нові правила карткових переказів: що треба знати українцям
R2 » Пон 29 вер, 2025 17:40
4 871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 вер, 2025 21:54
Faceless
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові...
R2 » П'ят 15 сер, 2025 07:27
1 512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 сер, 2025 07:27
kolodka_eduard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6787)
10.10.2025 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.