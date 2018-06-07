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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 07 чер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 07.06.18



Аналитики из Wells Fargo отмечают, что положительный импульс для мировой экономики в последнее время ослаб, а риски повысились.



«В начале года глобальная экономика росла с достаточно высокой динамикой; однако это совсем недавно исчезло. Для подтверждения этого утраченного импульса рассмотрим годовой темп мирового промышленного производства, который в начале этого года был самым быстрым темпом с 2011 года, но замедлился в последнее время. Эта по-прежнему свидетельствует о росте объема мирового производства, но темпы роста замедлились. Глобальное промышленное производство замедлялось в каждом из последних двух месяцев, темпы роста в годовом исчислении снизились с 4,2% в январе до 3,6%в марте. Глобальная торговля стремительно росла в Новый год, но также резко замедлилась. Темпы роста экспорта в годовом исчислении снизились с 5,8% в январе, до 1,1% в марте».



«Хотя наш прогноз по США был повышен с прошлого месяца, наш глобальный прогноз роста ВВП не изменился, и мы с некоторой степенью осторожности следим за развитием событий».



«Глобальный ВВП по-прежнему прогнозируется в этом году на уровне примерно 3,5%, а затем будет соответствовать среднему долгосрочному показателю».



США: Дефицит внешней торговли сократился на 2,1% м/м до $46,20 млрд.



Дефицит внешне торговли США в апреле сократился, так как снизились покупки иностранных товаров, экспорт вырос благодаря увеличению объемы нефти. Дефицит внешней торговли сократился на 2,1% м/м до $46,20 млрд., сообщило Министерство торговли.



Импорт снизился до 0,2%, экспорт поднялся на 0,3%. Прогноз экономистов был: дефицит в размере $48,7 млрд. Импорт сократился после того как президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импорт стали и алюминия. С января торговый дефицит вырос на 11,5% г/г. Экспорт вырос на 8,1% г/г с января по апрель, импорт увеличился на 8,7%. Импорт потребительских товаров сократился почти на $3 млрд. Импорт промышленных товаров вырос.



Сворачивание программы количественного смягчения ЕЦБ возможно в ближайшее время.



Член ЕЦБ Нот отметил, что сворачивание программы количественного смягчения возможно в ближайшее время, так как инфляция останется стабильной и менее зависимой от стимулов. Позитивные комментарии дали Прет, Ханссон и Вайдманн и теперь рынки ждут, что на своем следующем заседании 14 июня ЕЦБ сделает заявление о сворачивании программы количественного смягчения. Текущий уровень инфляции приближается к целевому уровню «чуть ниже 2%».



Аналитики ING Research обсуждают свое ожидание итогов заседания ЕЦБ на следующей неделе 14 июня и ожидают, что это станет прелюдией к объявлению ЕЦБ на июльском совещании о завершении программы QE к декабрю.



«На следующей неделе заседание ЕЦБ будет захватывающим. Несмотря на то, что некоторые участники рынка воспримут сегодняшние комментарии Праета как прелюдию к решению на следующей неделе, мы все еще не думаем, что ЕЦБ легко отдаст гибкость и место для маневра на QE в ситуации, когда риски снижения экономической перспективы увеличились, и политические риски (будь то из Италии или позднее в этом году от Brexit) могут легко проявиться. На этом фоне ясные намеки на конец QE, сохраняя при этом полную гибкость, на следующем заседании по-прежнему кажутся наиболее вероятным результатом.

Затем июльское заседание может привести к объявлению о снижении темпов QE, по крайней мере, до декабря. Если базовая инфляция действительно подрастет во второй половине года, программа QE может быть остановлена в декабре. Несмотря на то, что, похоже, существует общее понимание конца QE, дьявол определенно находится в деталях», - отмечают в ING.



«Нефть в обмен на бусы»: Доля энергетического экспорта России достигла максимума за 4 года.



Российская экономика продолжает погружаться в зависимость от экспорта простейшего минерального сырья, на доходы от которого покупаются технологии и потребительские товары.

Доля топливно-энергетических товаров в общей структуре экспорта, падавшая вместе с ценами на нефть, вернулась на уровни 2014 года, следует из опубликованной в среду статистики ФТС.

Из $140 млрд., заработанных российской экономикой за январь-апрель, углеводороды принесли почти две трети (64,2%).

Керосина удалось продать на 18,1% больше, каменного угля - на 17% больше; экспорт газа увеличился на 5,3%, а нефти - остался практически неизменным.



На продукцию высоких переделов - машины и оборудование - пришлось лишь 5,6% экспорта; долю продовольствия в продажах на внешние рынки нарастить не удалось (5,3%), доля химической продукции упала с 6,6% до 6%.



Благодаря росту цен на нефть и привязанным к ним контрактным ценам на российский газ, страна получила на 26,8% больше валюты и нарастила закупки импортных технологий и потребительских товаров.

Общий импорт вырос на 18,6% - до $75 млрд., из которых 46% было потрачено на машины и оборудование.



Ввоз электрического оборудования вырос на 28%, механического оборудования - на 17,3%, инструментов и оптических аппаратов - на 16,6%. Импорт легковых автомобилей подскочил почти в 1,5 раза.

Закупки продовольствия за рубежом выросли как в денежном выражении (на 10,3%), так и в физическом объеме (на 9,6%). Поставки подсолнечного масла увеличились в 2,3 раза, молока и сливок - на 19,6%, сыров и творога - на 9,7%, рыбы свежей и мороженной - на 7,8%. Импорт одежды и обуви подскочил на 16,8%.



«Мы создали идеальную модель обмена сырья на бусы», - отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: в результате экономика очень сильно зависит от внешних факторов - от спроса на сырье и, соответственно, от курса евро и доллара, от внешних инвесторов, от спекулянтов carry trade.

От импортного оборудования мы зависим на 70-90%, по ширпотребу и непродовольственным товаром - более чем на 50-60%», - перечисляет Миркин, приводя пример: в России в месяц производится порядка 300-350 металлорежущих станков в месяц, или лишь 6-7% от количества, которое выбывает в результате износа.



Чтобы выйти из порочного круга, нужна приватизация, демонополизация, создание рыночной среды, налоговые стимулы и снижение налогового бремени, считает Миркин, в противном случае «замороженная экономика» гарантирует стагнацию, темпы роста около нуля, критическую зависимость от импорта и кризисы раз в 15-20 лет.



Последняя или предпоследняя гастроль нерезидентов приподняла в четверг средневзвешенный курс безналичного доллара на копейку, сопровождаясь заметным отставанием в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущей сессии. Не исключено, последнее связано с очередным изъятием с рынка порции гривневой ликвидности, а также «ползучего» подорожания «американца», к которому еще не адаптировались потенциальные его покупатели.



На наличном рынке тем временем прежняя картина: реагируя на «зеленых быков» межбанка, безотносительно очевидной сезонности их тамошнего доминирования, держатели «зеленого» кэша начали его придерживать, что в свою очередь стало главной причиной заметного роста более значимых бидов доллара, вослед за которым вверх полезли о офера.



Не исключено, этот, став более заметным рост, поддерживал «бычьи» настроения на валютном межбанке.



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на рынке безналичного доллара на ближайших торгах межбанка, которое наверняка будет поддержано «пятничным синдромом».



Рост цен на наличном рынке, по всей видимости, прекратится из-за спорадически возникавших проблем с ликвидностью. «Первые звоночки» в этой теме прозвучали на рынке Запорожья, а их соседи в Днепре к полудню четверга были вынуждены потихоньку дисконтировать офера наличного «американца».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Мировая экономика замедляется - Wells Fargo.Аналитики из Wells Fargo отмечают, что положительный импульс для мировой экономики в последнее время ослаб, а риски повысились.«В начале года глобальная экономика росла с достаточно высокой динамикой; однако это совсем недавно исчезло. Для подтверждения этого утраченного импульса рассмотрим годовой темп мирового промышленного производства, который в начале этого года был самым быстрым темпом с 2011 года, но замедлился в последнее время. Эта по-прежнему свидетельствует о росте объема мирового производства, но темпы роста замедлились. Глобальное промышленное производство замедлялось в каждом из последних двух месяцев, темпы роста в годовом исчислении снизились с 4,2% в январе до 3,6%в марте. Глобальная торговля стремительно росла в Новый год, но также резко замедлилась. Темпы роста экспорта в годовом исчислении снизились с 5,8% в январе, до 1,1% в марте».«Хотя наш прогноз по США был повышен с прошлого месяца, наш глобальный прогноз роста ВВП не изменился, и мы с некоторой степенью осторожности следим за развитием событий».«Глобальный ВВП по-прежнему прогнозируется в этом году на уровне примерно 3,5%, а затем будет соответствовать среднему долгосрочному показателю».США: Дефицит внешней торговли сократился на 2,1% м/м до $46,20 млрд.Дефицит внешне торговли США в апреле сократился, так как снизились покупки иностранных товаров, экспорт вырос благодаря увеличению объемы нефти. Дефицит внешней торговли сократился на 2,1% м/м до $46,20 млрд., сообщило Министерство торговли.Импорт снизился до 0,2%, экспорт поднялся на 0,3%. Прогноз экономистов был: дефицит в размере $48,7 млрд. Импорт сократился после того как президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импорт стали и алюминия. С января торговый дефицит вырос на 11,5% г/г. Экспорт вырос на 8,1% г/г с января по апрель, импорт увеличился на 8,7%. Импорт потребительских товаров сократился почти на $3 млрд. Импорт промышленных товаров вырос.Сворачивание программы количественного смягчения ЕЦБ возможно в ближайшее время.Член ЕЦБ Нот отметил, что сворачивание программы количественного смягчения возможно в ближайшее время, так как инфляция останется стабильной и менее зависимой от стимулов. Позитивные комментарии дали Прет, Ханссон и Вайдманн и теперь рынки ждут, что на своем следующем заседании 14 июня ЕЦБ сделает заявление о сворачивании программы количественного смягчения. Текущий уровень инфляции приближается к целевому уровню «чуть ниже 2%».Аналитики ING Research обсуждают свое ожидание итогов заседания ЕЦБ на следующей неделе 14 июня и ожидают, что это станет прелюдией к объявлению ЕЦБ на июльском совещании о завершении программы QE к декабрю.«На следующей неделе заседание ЕЦБ будет захватывающим. Несмотря на то, что некоторые участники рынка воспримут сегодняшние комментарии Праета как прелюдию к решению на следующей неделе, мы все еще не думаем, что ЕЦБ легко отдаст гибкость и место для маневра на QE в ситуации, когда риски снижения экономической перспективы увеличились, и политические риски (будь то из Италии или позднее в этом году от Brexit) могут легко проявиться. На этом фоне ясные намеки на конец QE, сохраняя при этом полную гибкость, на следующем заседании по-прежнему кажутся наиболее вероятным результатом.Затем июльское заседание может привести к объявлению о снижении темпов QE, по крайней мере, до декабря. Если базовая инфляция действительно подрастет во второй половине года, программа QE может быть остановлена в декабре. Несмотря на то, что, похоже, существует общее понимание конца QE, дьявол определенно находится в деталях», - отмечают в ING.«Нефть в обмен на бусы»: Доля энергетического экспорта России достигла максимума за 4 года.Российская экономика продолжает погружаться в зависимость от экспорта простейшего минерального сырья, на доходы от которого покупаются технологии и потребительские товары.Доля топливно-энергетических товаров в общей структуре экспорта, падавшая вместе с ценами на нефть, вернулась на уровни 2014 года, следует из опубликованной в среду статистики ФТС.Из $140 млрд., заработанных российской экономикой за январь-апрель, углеводороды принесли почти две трети (64,2%).Керосина удалось продать на 18,1% больше, каменного угля - на 17% больше; экспорт газа увеличился на 5,3%, а нефти - остался практически неизменным.На продукцию высоких переделов - машины и оборудование - пришлось лишь 5,6% экспорта; долю продовольствия в продажах на внешние рынки нарастить не удалось (5,3%), доля химической продукции упала с 6,6% до 6%.Благодаря росту цен на нефть и привязанным к ним контрактным ценам на российский газ, страна получила на 26,8% больше валюты и нарастила закупки импортных технологий и потребительских товаров.Общий импорт вырос на 18,6% - до $75 млрд., из которых 46% было потрачено на машины и оборудование.Ввоз электрического оборудования вырос на 28%, механического оборудования - на 17,3%, инструментов и оптических аппаратов - на 16,6%. Импорт легковых автомобилей подскочил почти в 1,5 раза.Закупки продовольствия за рубежом выросли как в денежном выражении (на 10,3%), так и в физическом объеме (на 9,6%). Поставки подсолнечного масла увеличились в 2,3 раза, молока и сливок - на 19,6%, сыров и творога - на 9,7%, рыбы свежей и мороженной - на 7,8%. Импорт одежды и обуви подскочил на 16,8%.«Мы создали идеальную модель обмена сырья на бусы», - отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: в результате экономика очень сильно зависит от внешних факторов - от спроса на сырье и, соответственно, от курса евро и доллара, от внешних инвесторов, от спекулянтов carry trade.От импортного оборудования мы зависим на 70-90%, по ширпотребу и непродовольственным товаром - более чем на 50-60%», - перечисляет Миркин, приводя пример: в России в месяц производится порядка 300-350 металлорежущих станков в месяц, или лишь 6-7% от количества, которое выбывает в результате износа.Чтобы выйти из порочного круга, нужна приватизация, демонополизация, создание рыночной среды, налоговые стимулы и снижение налогового бремени, считает Миркин, в противном случае «замороженная экономика» гарантирует стагнацию, темпы роста около нуля, критическую зависимость от импорта и кризисы раз в 15-20 лет.Последняя или предпоследняя гастроль нерезидентов приподняла в четверг средневзвешенный курс безналичного доллара на копейку, сопровождаясь заметным отставанием в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущей сессии. Не исключено, последнее связано с очередным изъятием с рынка порции гривневой ликвидности, а также «ползучего» подорожания «американца», к которому еще не адаптировались потенциальные его покупатели.На наличном рынке тем временем прежняя картина: реагируя на «зеленых быков» межбанка, безотносительно очевидной сезонности их тамошнего доминирования, держатели «зеленого» кэша начали его придерживать, что в свою очередь стало главной причиной заметного роста более значимых бидов доллара, вослед за которым вверх полезли о офера.Не исключено, этот, став более заметным рост, поддерживал «бычьи» настроения на валютном межбанке.Рискнем предположить сохранение текущего настроения на рынке безналичного доллара на ближайших торгах межбанка, которое наверняка будет поддержано «пятничным синдромом».Рост цен на наличном рынке, по всей видимости, прекратится из-за спорадически возникавших проблем с ликвидностью. «Первые звоночки» в этой теме прозвучали на рынке Запорожья, а их соседи в Днепре к полудню четверга были вынуждены потихоньку дисконтировать офера наличного «американца».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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