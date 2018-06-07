Итоги: Энергетика 07.06.18

По состоянию на 08.00 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77%, до $75,94 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,71%, до $65,19 за баррель.
Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 436,6 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали, напротив, снижения запасов - на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.
По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира, статистика Минэнерго действительно стала неожиданностью для рынка, поскольку для этой поры года более свойственно сокращение запасов в США.
«Полагаю, цены на нефть и дальше будут испытывать давление из-за неожиданного роста запасов в США, а также продолжающегося роста добычи и буровой активности в стране», - считает аналитик.
Кроме того, Захир подчеркивает, что данные из США могут стать еще одним поводом для ОПЕК+ увеличить уровни добычи. «Неожиданное увеличение добычи сырья в США может побудить членов ОПЕК+ принять решение о наращивании нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки», - сказал эксперт.
Во вторник СМИ сообщали, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день.
Нефть в среду была под давлением.
Цены на нефть упали в среду после того, как отчет показал неожиданный недельный подъем запасов нефти в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская West Texas Intermediate упала на 79 центов, или на 1,2%, до $64,73 за баррель - самого низкого уровня с 9 апреля. Цены отыграли рост на 1,2%, который был показан во вторник.
На ICE Futures Europe августовская нефть Brent снизилась на 2 цента до $75,36 за баррель, что намного выше минимума сессии $74,46.
Рост запасов нефти «был неожиданным», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors LLC. - «В это время года мы должны видеть их снижение».
Цены торговались с ростом в начале сессии, поддерживаемые сообщениями, что Венесуэла не может поставлять часть своих контрактов по экспорту нефти после политических потрясений.
Администрация США по энергетической информации сообщила в среду, что запасы нефти выросли на 2,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 июня
повышение запасов «может стать поводом для обсуждения ОПЕК» и побудить ее членов принять решение о «увеличении на миллион баррелей» добычи, - сказал Захир. - Это говорит о том, что «нефть продолжает быть под давлением неожиданного увеличения запасов и, конечно же, продолжающегося увеличения добычи в США и роста числа буровых установок в США за последние несколько недель».
Июльский бензин потерял 1,7% до $2,07 за галлон, в то время как топочный мазут за тот же месяц потерял 0,7% до $2,127 за галлон.
Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.
Цены на нефть снижаются после выхода медвежьих данных по запасам сырья. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 Киева упала на $0.48 (0.64%) - до $74,90 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,78 (1,19%) - до $64,74 за баррель.
Данные
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2.1 миллиона баррелей, или на 0.5% - до 436.6 миллиона баррелей, сообщило управление энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 1.8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 1 июня, на 1,3 миллиона баррелей, бензина - на 600 тысяч баррелей, а также увеличения запасов дистиллятов на 700 тысяч баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2 миллиона баррелей до 432,8 миллиона.
Запасы нефти в Кушинге (Cushing), откуда нефть поставляется на NYMEX, упали на 0.9 миллиона баррелей - до 34.6 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 31 тысячу баррелей в сутки - до 10,8 миллиона баррелей в сутки.
Запасы бензина в США взлетели на 4,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 239 миллионов баррелей.
Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 1,9%, достигнув 116,8 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 660,2 миллиона баррелей.
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