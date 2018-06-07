Итоги: Энергетика 07.06.18

Додано: Чет 07 чер, 2018 12:49

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 436,6 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали, напротив, снижения запасов - на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.



По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира, статистика Минэнерго действительно стала неожиданностью для рынка, поскольку для этой поры года более свойственно сокращение запасов в США.



«Полагаю, цены на нефть и дальше будут испытывать давление из-за неожиданного роста запасов в США, а также продолжающегося роста добычи и буровой активности в стране», - считает аналитик.



Кроме того, Захир подчеркивает, что данные из США могут стать еще одним поводом для ОПЕК+ увеличить уровни добычи. «Неожиданное увеличение добычи сырья в США может побудить членов ОПЕК+ принять решение о наращивании нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки», - сказал эксперт.



Во вторник СМИ сообщали, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день.

Рост запасов нефти «был неожиданным», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors LLC. - «В это время года мы должны видеть их снижение».

Цены торговались с ростом в начале сессии, поддерживаемые сообщениями, что Венесуэла не может поставлять часть своих контрактов по экспорту нефти после политических потрясений.



Администрация США по энергетической информации сообщила в среду, что запасы нефти выросли на 2,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 июня

повышение запасов «может стать поводом для обсуждения ОПЕК» и побудить ее членов принять решение о «увеличении на миллион баррелей» добычи, - сказал Захир. - Это говорит о том, что «нефть продолжает быть под давлением неожиданного увеличения запасов и, конечно же, продолжающегося увеличения добычи в США и роста числа буровых установок в США за последние несколько недель».

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США.Нефть в среду была под давлением.Цены на нефть упали в среду после того, как отчет показал неожиданный недельный подъем запасов нефти в США.Цены на нефть снижаются после выхода медвежьих данных по запасам сырья. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 Киева упала на $0.48 (0.64%) - до $74,90 за баррель.Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,78 (1,19%) - до $64,74 за баррель.ДанныеКоммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2.1 миллиона баррелей, или на 0.5% - до 436.6 миллиона баррелей, сообщило управление энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 1.8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 1 июня, на 1,3 миллиона баррелей, бензина - на 600 тысяч баррелей, а также увеличения запасов дистиллятов на 700 тысяч баррелей.По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2 миллиона баррелей до 432,8 миллиона.Запасы нефти в Кушинге (Cushing), откуда нефть поставляется на NYMEX, упали на 0.9 миллиона баррелей - до 34.6 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 31 тысячу баррелей в сутки - до 10,8 миллиона баррелей в сутки.Запасы бензина в США взлетели на 4,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 239 миллионов баррелей.Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 1,9%, достигнув 116,8 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 660,2 миллиона баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: