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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:45 Итоги: Валюта 08.06.18



По состоянию на 08.40 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $4,2, или на 0,32% - до $1298,8 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,74% - до $16,69 за унцию.



«Стоимость золота, скорее всего, будет изменяться в узких пределах. Рынки будут очень внимательно следить за ходом саммита G7», - таково мнение аналитика банка OCBC Барнабаса Гана.



Саммит пройдет G7 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.



Кроме того, по мнению опрошенных агентством Reuters экспертов, давление на золото оказали вчерашние данные по рынку труда США, которые подкрепили надежды на активное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).



Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 223 тысяч с первоначального значения прошлой недели в 221 тысячу.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара колеблется по отношению к мировым валютам в пятницу утром перед началом встречи «Большой семерки», а также в ожидании заседания ФРС и исторического саммита США-КНДР.



По состоянию на 08.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1808 с $1,1799 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,67 за доллар со ¥109,7 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,42 пункта.



Американская валюта находится в ожидании новых политических импульсов. Уже в пятницу начнется саммит «Большой семерки» в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.



Есть также опасения по поводу монетарной политики ФРС США и геополитической ситуации, связанные с предстоящим заседанием комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) и саммитом США и Северной Кореи на следующей неделе.



Встреча FOMC ФРС пройдет 12-13 июня. Эксперты прогнозируют, что регулятор во второй раз в этом году повысит процентную ставку, которая сейчас находится на уровне в 1,5-1,75%. Особое внимание трейдеры обратят на сигналы о том, будет ли Федрезерв повышать ставку четыре раза в 2018 году вместо ранее запланированных трех.



Кроме того, в настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР, который состоится в Сингапуре 12 июня. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, однако в прошлую пятницу после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем президент США объявил, что встреча все же состоится.



Курс пары евро-доллар в четверг продолжил повышение и достиг максимального уровня с 16 мая. Рост наблюдается четыре торговые сессии подряд. Доходность 10-летних облигаций в Германии выросла 07-го на 5 базисных пунктов до уровня 0,517%, максимального за две недели. В то же время необходимо отметить низкое значение индекса производственных заказов в Германии.



Согласно данным опроса агентства Reuters, курс фунт/доллар в этом году и к моменту выхода Великобритании из ЕС в марте вероятнее всего вырастет. Однако курс вряд ли достигнет уровня $1,4300, который наблюдался в начале года.



В понедельник член Комитета по денежной политике Банка Англии Тернейро заявила, что снижение темпов роста в Великобритании вероятнее всего временное. В то же время момент повышения ставки остается открытым вопросом.



Профильные гуру наперебой комментируют последнее ралли пары евро-доллар и считают, что ост пары будет встречен продавцами в зоне $1,18-1,20.



Аналитики комментируют перспективу для пары евро-доллар и сохраняют мнение на сохранение боковика около текущих уровней, ожидая, что тактический рост пары будет встречен продавцами в зоне $1,18-1,20: «Нам кажется обоснованным, что валютная волатильность евро снизились настолько, особенно до трех месяцев, и что короткие позиции по евро сократились. Поэтому мы согласны, что может быть медленный рост перед тем, как итальянский риск приведет к новой волне снижения евро, и мы не добавляли бы к коротким позициям по евро на этих уровнях и или в текущий момент.

Вопрос в том, насколько большим может быть ралли евро с текущего уровня при том, что риски Италии по-прежнему присутствует, в четырёхмесячном горизонте, даже если два их них будут спокойными, и какие уровне могут иметь смысл с точки зрения увеличения коротких позиций? Мы подозреваем, что ралли к $1,18-20 будет, вероятно, встречать продавцов пары евро-доллар, последний уровень, вероятно, будет очень жестким сопротивлением даже если всё будет идти хорошо, учитывая, что он около 200-дневной средней, не говоря уже о ключевом психологическом уровне.»



Ожидается, темпы роста в США в первом квартале вероятнее всего будут пересмотрены вниз с уровня +2,2%. Банк JPMorgan прогнозирует снижение до 2.0%.



Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,040 пункта до уровня 2,930%. Фондовый индекс Nasdaq после достижения рекордно высоких уровней впервые за пять сессий снизился. Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,9% выше отметки $65,90 за баррель.



Министр экономики США Росс заявил, что правительство достигло соглашения со второй по величине китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corp о поставках оборудования из США.



08-го внимание инвесторов будет направлено на важные данные в Японии, Китае, Германии, Франции, Великобритании и Канаде. В Канаде начнется встреча глав государств стран Большой семерки.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 июня повысился на 85,55 коп. и составил 62,6680 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 0,62 коп., на торгах четверга понизился на 0,93 коп., оказавшись на уровне 26,1717 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 июня с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар ограничился расширением спреда до 26,13/26,17, словно сомневаясь в правильности выбора дальнейшего маршрута движения, а уже спустя 20 минут определился, повысившись к 26,17/26,18 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими в сопровождении активных покупок СКВ нерезидентами, у которых 07-го продолжался сезон репатриации дивидендов, до 11.05 Киева.

Подобно сценарию предыдущей сессии, с указанного часа на рынке появились продажи доллара системными игроками на фоне спада активности покупок СКВ «варягами», что дало старт коррекции курса СКВ, начавшейся с цифры 26,16/26,17 UAH/USD. В отлитие от торгов среды, нынешний откат «американца» шел трудно, и до 12.30 цена его не покидала отметку 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

На обеденный перерыв рынок ушел на фоне немного выросших цен доллара (26,165/26,175 UAH/USD) около 12.55. Эта цена оставалась действующей до 13.35, немного приподнявшись в указанный час (26,165/26,185 UAH/USD).

С 16.05 на опустевшем рынке единичные продажи СКВ дали начало поэтапному снижению ее курса до 26,145/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,145/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 07 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1717 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, на межбанке 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии.

Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на межбанке в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на межбанке , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».



О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 июня заметно, на $59,1 млн. понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.



Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 06 июня, в четверг, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $174,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $191,3 млн. к $132,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 07 июня продемонстрировал дообеденный рост действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, который после полудня сменился коррекцией, в целом повторяя динамика рынка «зеленого» безнала на межбанке в этот четверг.



Кроме того, полагаю, заставили дилеров наличного рынка немного умерить свой аппетит к роста риски снижения оборотов.

В целом можно считать, что в течение четверга наличная пара доллар-гривня сузила спреда за счет коррекции менее значимых оферов. Дилеры наличного «неформального» рынка не хотели терять покупателей СКВ, снижая позицию «предложение», а также не стали отказываться от клиентского «приноса», сохранив в течение 07-го уровни бидов в «приподнятом» с утра состоянии.



Большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию четверга в равновесии покупок и продаж, которое, как и накануне, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности. В целом, обороты наличного рынка 07-го повторили показатели предыдущей сессии. Это же касается и рынка Запорожья, который, похоже, никак не отыщет баланс, констатировав по итогам четверга незначительное преобладание клиентского «приноса».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила копейку (рынок Харькова), офера «зеленой» СКВ 07-го либо не изменились (рынок Киева), либо потеряли 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-3,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 1,0-2,0 коп.



Итак, начав сессию 07 июня с приподнятых предварительно цен в расчете на углубление «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке , дилеры «неформального» наличного рынка в дальнейшем занимались постепенным снижением менее значимых оферов, не трогая «приподнятые» биды, стараясь подобным манером сохранить в должном объеме клиентский «принос» валюты, а также стимулировать клиентские же покупки СКВ. «Попутно» дилеры-«неформалы» такими ценовыми ревизиями обеспечивали сбалансированность рынка.



Полагаю, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD, евро – 30,85/31,05 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.



По мере снижения активности «зеленых быков» на межбанке «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку» и повторившей показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копеек.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,07/26,12 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь некоторой волатильностью. По мере поступления сводок с торгов «зеленым» безналом, оптовый сегмент успокаивался и «позволил себе» начать дисконтировать менее значимые офера в паре доллар-гривня.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня символически изменились с уровней открытия: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалась пролонгация снижения оферов.



По итогам четверга дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не привело обороты к росту – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 07 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копейки.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 июня уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 25,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 07 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на «нервничающих» клиентов в паре доллар-гривня, пытаясь оперативно подстраиваться к настроениям в «зеленом» секторе межбанка, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и столь же привлекательными уровнями оферов.



Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое сумело «забросить» евро на европейской сессии заметно выше концептуальнозначимой отметки $1,180.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение четверга обе позиции наличной пары евро-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1775 пара евро-доллар до 09.00 Киева очень медленно росла в цене, оказавшись в указанный час на цифре $1,1800. С открытием европейской сессии рынка forex пара евро-доллар, как водился, «занервничала» и упала к $1,1794, инициировав с этой локальной «ямы» динамичное ралли, которое уже около 10.30 Киева забросило» пару в диапазон $1,1812-1,1836, который она не покидала до 20.10 Киева, показав с этого часа некоторое стремление к коррекции…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США к евро снижается в четверг на растущих ожиданиях скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE) Евроцентробанком.



Курс евро по состоянию на 15.36 Киева находится на уровне $1,1832 по сравнению с $1,1776 на закрытие предыдущей сессии.



Трейдеры продолжают активно покупать евро на фоне ожиданий, что ЕЦБ объявит о планах сворачивания QE уже на ближайшем заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Ранее ожидалось, что это произойдет лишь на июльском заседании, однако в среду представители Европейского ЦБ дали понять, что это может произойти раньше.

Так, главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил, что предстоящее заседание Центробанка, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания им программы выкупа активов объемом Є 2,5 трлн.



Меж тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду дал понять, что был бы рад, если бы ЕЦБ полностью завершил выкуп активов в рамках QE до конца 2018 года.

Заявления представителей ЕЦБ привели к изменению ожиданий трейдеров в отношении даты первого за долгое время повышения ставки Евроцентробанком.



Если ранее инвесторы считали наиболее вероятным моментом подъема ставки октябрь 2019 года, то теперь они оценивают в 90% шансы на повышение ставки в июле 2019 года.



Евро является наиболее динамичной валютой на этой неделе благодаря растущим ожиданиям изменения настроя ЕЦБ в сторону более «ястребиного».

Комментарии представителей ЕЦБ указывают на усиление экономики и инфляции, и мы все больше рассчитываем на то, что Евроцентробанк объявит о завершении QE на предстоящем заседании.



Доллар также теряет позиции и относительно ряда других мировых валют, включая японскую иену, в ожидании встречи лидеров государств G7 в Канаде.

Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,3%.



Курс американской валюты относительно иены уменьшился до ¥110,05 против ¥110,18 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥130,2 по сравнению со ¥129,73 по итогам сессии в среду.



Саммит G7 начнется в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) в пятницу. Как ожидается, одной из основных его тем будут торговые разногласия шести участников «большой семерки» с США из-за американских пошлин на сталь и алюминий.



Не распыляя внимание на вербальные интервенции топ-менеджмента ЕЦБ, так взволновавшее forex в среду, мы, возвращаясь назад, полагаем, что разворот к росту доллара в последние полтора месяца был вызван во многом опасениями относительно глобальной торговой войны и общим сворачиванием аппетитов к риску в связи с этим.

В начале мая риски торговой войны США и Китая в значительной степени снизились, американские фондовые рынки пошли вверх. Также в мае доллар приостановил рост или даже начал падение к другим основным валютам forex, кроме евро и фунта стерлингов. Кажется, что из-за итальянской истории евро оказался слабее других пар и отстал от общих тенденций. Однако нельзя не отметить, что в последний месяц пара евро-доллар демонстрирует высокую корреляцию с индексом фондовых рынков развивающихся стран (Emerging markets) MSCI EM.



Как мы неоднократно подчеркивали, «сильный» доллар объясняется слабостью аппетита к риску на рынке. Для уверенного роста евро нужен мощный рост аппетитов к риску и рост рынков, например такой, как в декабре 2017 - январе 2018 года. Тогда наблюдалось общее падение доллара ко всем типам активов.



Как мы указывали в предыдущем «вечернем обзоре» (



Новый бум оптимизма на рынках возможен, если США и Китай придут соглашению по торговле и риск глобальной торговой войны будет снят окончательно. Существенные подвижки в этом направлении уже есть – Китай предложил покупать у США товары на 70 млрд. долл. в год (продовольствие и энергоносители) в обмен на отказ США от ранее анонсированных тарифов.



Конечно, есть другой, не менее важный фактор, влияющий на курс валют – монетарная политика.



Перманентные повышения ставки ФРС на фоне ультрамягкой политики ЕЦБ парадоксально сопровождались падением доллара в 2017 году. Взаимосвязь между курсом пары евро-доллар и дифференциалом ставок между США и Европой сломалась.



Разница в доходностях 2-летних облигаций Германии и США достигла рекорда в апреле 2018 года. Но коррекция по паре от $1,25 до $1,15 несколько уменьшила это расхождение.



Постепенное ужесточение монетарной политики ФРС в долгосрочной перспективе должно привести к укреплению позиций доллара на forex, но мы все же полагаем, что до сентября у пары евро-доллар еще есть возможность подняться поближе к отметке $1,20 на росте аппетитов к риску.



При этом рискнем предположить, что новостные формальные поводы, которыми профильные аналитики будут «оправдывать» рост евро, вероятнее всего, как раз будут основаны именно с монетарной политикой.



Большое внимание, явно несоразмерное реальному его воздействию на рынок, уделяется теме возможной нормализации монетарной политики ЕЦБ.



В частности, публикация агентством Bloomberg 05 июня ((



При этом давно озвучено, что ЕЦБ до конца года так или иначе свернет покупки активов на свой баланс.

Следующим подобным формальным поводом может быть итог заседания FOMC ФРС 13 июня. Если риторика FOMC ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро. Если же ФРС даст больше оснований ждать четыре повышения ставки в 2018 году, доллар может сильно вырасти по итогам заседания ФРС.



На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне же рынок заложил повышение ставки на 100%, это будет второе повышение в этом году). Поэтому 13 и 14 июня на паре евро-доллар могут быть большие движения. Но какой бы не была эта динамика, мы полагаем, что пара евро-доллар сумеет вырасти до осени на росте аппетитов к риску. После чего падение доллара может сдерживаться новым осенним циклом агрессивного наращивания долга со стороны Казначейства США. В июне мы ждем касания отметки $1,190 парой евро-доллар. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1793 к отметке $1,1825 констатировав внутридневное его повышение на скромные 32 пункта.Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 07 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1775 пара евро-доллар до 09.00 Киева очень медленно росла в цене, оказавшись в указанный час на цифре $1,1800. С открытием европейской сессии рынка forex пара евро-доллар, как водился, «занервничала» и упала к $1,1794, инициировав с этой локальной «ямы» динамичное ралли, которое уже около 10.30 Киева забросило» пару в диапазон $1,1812-1,1836, который она не покидала до 20.10 Киева, показав с этого часа некоторое стремление к коррекции…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США к евро снижается в четверг на растущих ожиданиях скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE) Евроцентробанком.Курс евро по состоянию на 15.36 Киева находится на уровне $1,1832 по сравнению с $1,1776 на закрытие предыдущей сессии.Трейдеры продолжают активно покупать евро на фоне ожиданий, что ЕЦБ объявит о планах сворачивания QE уже на ближайшем заседании, которое пройдет на следующей неделе.Ранее ожидалось, что это произойдет лишь на июльском заседании, однако в среду представители Европейского ЦБ дали понять, что это может произойти раньше.Так, главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил, что предстоящее заседание Центробанка, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания им программы выкупа активов объемом Є 2,5 трлн.Меж тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду дал понять, что был бы рад, если бы ЕЦБ полностью завершил выкуп активов в рамках QE до конца 2018 года.Заявления представителей ЕЦБ привели к изменению ожиданий трейдеров в отношении даты первого за долгое время повышения ставки Евроцентробанком.Если ранее инвесторы считали наиболее вероятным моментом подъема ставки октябрь 2019 года, то теперь они оценивают в 90% шансы на повышение ставки в июле 2019 года.Евро является наиболее динамичной валютой на этой неделе благодаря растущим ожиданиям изменения настроя ЕЦБ в сторону более «ястребиного».Комментарии представителей ЕЦБ указывают на усиление экономики и инфляции, и мы все больше рассчитываем на то, что Евроцентробанк объявит о завершении QE на предстоящем заседании.Доллар также теряет позиции и относительно ряда других мировых валют, включая японскую иену, в ожидании встречи лидеров государств G7 в Канаде.Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,3%.Курс американской валюты относительно иены уменьшился до ¥110,05 против ¥110,18 накануне.Пара евро-иена торгуется на уровне ¥130,2 по сравнению со ¥129,73 по итогам сессии в среду.Саммит G7 начнется в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) в пятницу. Как ожидается, одной из основных его тем будут торговые разногласия шести участников «большой семерки» с США из-за американских пошлин на сталь и алюминий.Не распыляя внимание на вербальные интервенции топ-менеджмента ЕЦБ, так взволновавшее forex в среду, мы, возвращаясь назад, полагаем, что разворот к росту доллара в последние полтора месяца был вызван во многом опасениями относительно глобальной торговой войны и общим сворачиванием аппетитов к риску в связи с этим.В начале мая риски торговой войны США и Китая в значительной степени снизились, американские фондовые рынки пошли вверх. Также в мае доллар приостановил рост или даже начал падение к другим основным валютам forex, кроме евро и фунта стерлингов. Кажется, что из-за итальянской истории евро оказался слабее других пар и отстал от общих тенденций. Однако нельзя не отметить, что в последний месяц пара евро-доллар демонстрирует высокую корреляцию с индексом фондовых рынков развивающихся стран (Emerging markets) MSCI EM.Как мы неоднократно подчеркивали, «сильный» доллар объясняется слабостью аппетита к риску на рынке. Для уверенного роста евро нужен мощный рост аппетитов к риску и рост рынков, например такой, как в декабре 2017 - январе 2018 года. Тогда наблюдалось общее падение доллара ко всем типам активов.Как мы указывали в предыдущем «вечернем обзоре» ( Валютный рынок в контексте ) , шансы на повтор такого сценария еще сохраняются. Пока что экономики США и еврозоны находятся в изрядной форме, несмотря на некоторое замедление в I-ом квартале.Новый бум оптимизма на рынках возможен, если США и Китай придут соглашению по торговле и риск глобальной торговой войны будет снят окончательно. Существенные подвижки в этом направлении уже есть – Китай предложил покупать у США товары на 70 млрд. долл. в год (продовольствие и энергоносители) в обмен на отказ США от ранее анонсированных тарифов.Конечно, есть другой, не менее важный фактор, влияющий на курс валют – монетарная политика.Перманентные повышения ставки ФРС на фоне ультрамягкой политики ЕЦБ парадоксально сопровождались падением доллара в 2017 году. Взаимосвязь между курсом пары евро-доллар и дифференциалом ставок между США и Европой сломалась.Разница в доходностях 2-летних облигаций Германии и США достигла рекорда в апреле 2018 года. Но коррекция по паре от $1,25 до $1,15 несколько уменьшила это расхождение.Постепенное ужесточение монетарной политики ФРС в долгосрочной перспективе должно привести к укреплению позиций доллара на forex, но мы все же полагаем, что до сентября у пары евро-доллар еще есть возможность подняться поближе к отметке $1,20 на росте аппетитов к риску.При этом рискнем предположить, что новостные формальные поводы, которыми профильные аналитики будут «оправдывать» рост евро, вероятнее всего, как раз будут основаны именно с монетарной политикой.Большое внимание, явно несоразмерное реальному его воздействию на рынок, уделяется теме возможной нормализации монетарной политики ЕЦБ.В частности, публикация агентством Bloomberg 05 июня (( Итоги: Прогнозы 06.06.18 )) сообщения о том, что на заседании ЕЦБ 14 июня будет обсуждаться тема сворачивания количественного смягчения в еврозоне привела к новому восходящему движению от $1,1650 до $1,1800.При этом давно озвучено, что ЕЦБ до конца года так или иначе свернет покупки активов на свой баланс.Следующим подобным формальным поводом может быть итог заседания FOMC ФРС 13 июня. Если риторика FOMC ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро. Если же ФРС даст больше оснований ждать четыре повышения ставки в 2018 году, доллар может сильно вырасти по итогам заседания ФРС.На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне же рынок заложил повышение ставки на 100%, это будет второе повышение в этом году). Поэтому 13 и 14 июня на паре евро-доллар могут быть большие движения. Но какой бы не была эта динамика, мы полагаем, что пара евро-доллар сумеет вырасти до осени на росте аппетитов к риску. После чего падение доллара может сдерживаться новым осенним циклом агрессивного наращивания долга со стороны Казначейства США. В июне мы ждем касания отметки $1,190 парой евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение 07 июня по 20 пунктов по спросу и по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 25,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 июня по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.



Последняя или предпоследняя гастроль нерезидентов приподняла в четверг средневзвешенный курс безналичного доллара на 0,93 копейки, сопровождаясь заметным отставанием в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущей сессии. Не исключено, последнее связано с очередным изъятием с рынка порции гривневой ликвидности, а также «ползучего» подорожания «американца», к которому еще не адаптировались потенциальные его покупатели.



На наличном рынке тем временем прежняя картина: реагируя на «зеленых быков» межбанка, безотносительно очевидной сезонности их тамошнего доминирования, держатели «зеленого» кэша начали его придерживать, что в свою очередь стало главной причиной заметного роста более значимых бидов доллара, вослед за которым вверх полезли о офера.



Не исключено, этот, став более заметным рост, поддерживал «бычьи» настроения на валютном межбанке.



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на рынке безналичного доллара на ближайших торгах межбанка, которое наверняка будет поддержано «пятничным синдромом».



Рост цен на наличном рынке, по всей видимости, прекратится из-за спорадически возникавших проблем с ликвидностью. «Первые звоночки» в этой теме прозвучали на рынке Запорожья, а их соседи в Днепре к полудню четверга были вынуждены потихоньку дисконтировать офера наличного «американца».

А общая заморозка цен на уровнях открытия, произошедшая на всех «неформальных» рынках страны, подтвердила вхождение «налички» в полосу стабильности на несколько приподнявшихся отметках.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая

вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.



По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.



Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.



Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.



Около 13.17 Киева на фоне немного выросших цен (26,13/26,14 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).



На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).



На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,09 UAH/USD, евро (опт) 30,80/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 30,50/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,03/26,09 UAH/USD, розница – 26,00/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,10 UAH/USD; евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото утром демонстрирует отрицательную динамику перед началом в пятницу саммита «Большой семерки».Курс доллара колеблется по отношению к мировым валютам в пятницу утром перед началом встречи «Большой семерки», а также в ожидании заседания ФРС и исторического саммита США-КНДР.Курс пары евро-доллар в четверг продолжил повышение и достиг максимального уровня с 16 мая. Рост наблюдается четыре торговые сессии подряд. Доходность 10-летних облигаций в Германии выросла 07-го на 5 базисных пунктов до уровня 0,517%, максимального за две недели. В то же время необходимо отметить низкое значение индекса производственных заказов в Германии.Согласно данным опроса агентства Reuters, курс фунт/доллар в этом году и к моменту выхода Великобритании из ЕС в марте вероятнее всего вырастет. Однако курс вряд ли достигнет уровня $1,4300, который наблюдался в начале года.В понедельник член Комитета по денежной политике Банка Англии Тернейро заявила, что снижение темпов роста в Великобритании вероятнее всего временное. В то же время момент повышения ставки остается открытым вопросом.Профильные гуру наперебой комментируют последнее ралли пары евро-доллар и считают, что ост пары будет встречен продавцами в зоне $1,18-1,20.Аналитики комментируют перспективу для пары евро-доллар и сохраняют мнение на сохранение боковика около текущих уровней, ожидая, что тактический рост пары будет встречен продавцами в зоне $1,18-1,20: «Нам кажется обоснованным, что валютная волатильность евро снизились настолько, особенно до трех месяцев, и что короткие позиции по евро сократились. Поэтому мы согласны, что может быть медленный рост перед тем, как итальянский риск приведет к новой волне снижения евро, и мы не добавляли бы к коротким позициям по евро на этих уровнях и или в текущий момент.Вопрос в том, насколько большим может быть ралли евро с текущего уровня при том, что риски Италии по-прежнему присутствует, в четырёхмесячном горизонте, даже если два их них будут спокойными, и какие уровне могут иметь смысл с точки зрения увеличения коротких позиций? Мы подозреваем, что ралли к $1,18-20 будет, вероятно, встречать продавцов пары евро-доллар, последний уровень, вероятно, будет очень жестким сопротивлением даже если всё будет идти хорошо, учитывая, что он около 200-дневной средней, не говоря уже о ключевом психологическом уровне.»Ожидается, темпы роста в США в первом квартале вероятнее всего будут пересмотрены вниз с уровня +2,2%. Банк JPMorgan прогнозирует снижение до 2.0%.Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,040 пункта до уровня 2,930%. Фондовый индекс Nasdaq после достижения рекордно высоких уровней впервые за пять сессий снизился. Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,9% выше отметки $65,90 за баррель.Министр экономики США Росс заявил, что правительство достигло соглашения со второй по величине китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corp о поставках оборудования из США.08-го внимание инвесторов будет направлено на важные данные в Японии, Китае, Германии, Франции, Великобритании и Канаде. В Канаде начнется встреча глав государств стран Большой семерки.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, как и накануне, на межбанке 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии.Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности.Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на межбанке в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на межбанке , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 июня заметно, на $59,1 млн. понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 06 июня, в четверг, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $174,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $191,3 млн. к $132,2 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 07 июня продемонстрировал дообеденный рост действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, который после полудня сменился коррекцией, в целом повторяя динамика рынка «зеленого» безнала на межбанке в этот четверг.Кроме того, полагаю, заставили дилеров наличного рынка немного умерить свой аппетит к роста риски снижения оборотов.В целом можно считать, что в течение четверга наличная пара доллар-гривня сузила спреда за счет коррекции менее значимых оферов. Дилеры наличного «неформального» рынка не хотели терять покупателей СКВ, снижая позицию «предложение», а также не стали отказываться от клиентского «приноса», сохранив в течение 07-го уровни бидов в «приподнятом» с утра состоянии.Большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию четверга в равновесии покупок и продаж, которое, как и накануне, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности. В целом, обороты наличного рынка 07-го повторили показатели предыдущей сессии. Это же касается и рынка Запорожья, который, похоже, никак не отыщет баланс, констатировав по итогам четверга незначительное преобладание клиентского «приноса».В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила копейку (рынок Харькова), офера «зеленой» СКВ 07-го либо не изменились (рынок Киева), либо потеряли 1,0-3,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-3,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 1,0-2,0 коп.Итак, начав сессию 07 июня с приподнятых предварительно цен в расчете на углубление «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке , дилеры «неформального» наличного рынка в дальнейшем занимались постепенным снижением менее значимых оферов, не трогая «приподнятые» биды, стараясь подобным манером сохранить в должном объеме клиентский «принос» валюты, а также стимулировать клиентские же покупки СКВ. «Попутно» дилеры-«неформалы» такими ценовыми ревизиями обеспечивали сбалансированность рынка.Полагаю, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.Впрочем, по порядку.Торги 07 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD, евро – 30,85/31,05 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.По мере снижения активности «зеленых быков» на межбанке «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку» и повторившей показатели предыдущей сессии.В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копеек.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,07/26,12 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь некоторой волатильностью. По мере поступления сводок с торгов «зеленым» безналом, оптовый сегмент успокаивался и «позволил себе» начать дисконтировать менее значимые офера в паре доллар-гривня.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня символически изменились с уровней открытия: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалась пролонгация снижения оферов.По итогам четверга дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не привело обороты к росту – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 07 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием 06 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копейки.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 июня уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 25,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 07 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на «нервничающих» клиентов в паре доллар-гривня, пытаясь оперативно подстраиваться к настроениям в «зеленом» секторе межбанка, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и столь же привлекательными уровнями оферов.Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое сумело «забросить» евро на европейской сессии заметно выше концептуальнозначимой отметки $1,180.Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение четверга обе позиции наличной пары евро-гривня.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение 07 июня по 20 пунктов по спросу и по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 25,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 июня по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышаявероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.Около 13.17 Киева на фоне немного выросших цен (26,13/26,14 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,09 UAH/USD, евро (опт) 30,80/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 30,50/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,03/26,09 UAH/USD, розница – 26,00/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,10 UAH/USD; евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64689 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3926 раз. Подякували: 7319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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