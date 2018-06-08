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фондовый рынок 08.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.06.18 США



Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно.

S&P и Nasdaq в четверг снизились, DOW вырос, так как технологический сектор откатился после ралли, также инвесторы увеличили спрос на более безопасные активы перед заседаниями ФРС и ЕЦБ, при сохранении торговых противоречий.



Казначейские облигации США в четверг выросли. Торговые противоречия между США и другими странами были в центре внимания перед саммитом G7. Исторические саммиты G7 были нейтральны для рынка. Эта встреча нехарактерна, так как на ней будет подниматься важный для рынка вопрос тарифов. Канада и Мексика обещали ввести ответные меры против экспорта США, как и ЕС.



ФРС, как ожидается, в среду анонсирует повышение процентной ставки, но инвесторы будут следить за указаниями, повысил ли ФРС процентные ставки в четвертый раз в 2018 г.



Индекс акций технологического сектора S&P снизился на 1,1%.



Индекс акций энергетического сектора S&P 500 показал наибольший рост из 11 основных секторов, на 1,6%. Этому помог рост цен на нефть.



Индекс NASDAQ ранее три дня подряд достигал исторического максимума, и эксперты объясняют снижение коррекционным фактором: в четверг лидерами падения стали технологические компании. Так, бумаги Facebook потеряли 1,65%, Microsoft - 1,57%, Alphabet - 1,09%, Intel - 2,02%.



Ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 июня снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики ожидали роста до 223 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 221 тысячу.



Кроме того, инвесторы ждут итогов саммита G7. Встреча «Большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий.

Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.



В целом осторожность рынка связана с рядом важных предстоящих событий. Встреча G7, на которую обычно рынки реагируют нейтрально, похоже, сейчас вызовет более сильную реакцию.



Цена на нефть Brent выросла почти на 2% на опасениях снижения экспорта и Венесуэлы и возможности того, что ОПЕК не примет решение по повышению объёма добычи на заседании в этом месяце.

«Защитные» сектора — такие как потребительские товары широкого спроса, энергетика и коммунальное хозяйство, связь — также выросли на росте спроса на «безопасные» активы. Ранее эти сектора были менее привлекательны при росте ставок.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,14 к 1, на Nasdaq 1,26 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,38%, до 25 241,41 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,07%, до 2 770,37 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,70%, до 7 635,07 пункта после закрытия три раза подряд на рекордных максимумах в предыдущие сессии. Вероятно, это была фиксация прибыли.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг в целом снизился.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,24%, при этом акции финансовых компаний выросли.



Евро вырос на 0,25% по паре евро-доллар. Евро укреплялся после того, как официальные лица ЕЦБ дали понять, что на заседании по денежной политике 14 июня будет обсуждаться завершение программы «количественного смягчения» ЕЦБ.



Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Bank вырос на 0,30%.



В среду рост доходности 10-летних казначейских облигаций США привёл к ралли в финансовом секторе. Более высокие доходности облигаций могут повысить прибыль банков, так как они увеличивают разницу в доходности более долгосрочных активов и менее долгосрочных обязательств.



Экономические данные:

Заказы в промышленности в Германии в апреле неожиданно резко снизились на 2,5% м/м, что стало четвертым месяцев снижения подряд. Экономисты в среднем ожидали роста на 0,6%.

Замедление экономического роста в еврозоне было подтверждено Евростатом, который оставил предыдущую оценку экономического роста без изменений — ВВП еврозоне в I квартале вырос на 0,4%, к уровню прошлого года роста ВВП составил 2,5%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,24%, при этом акции финансовых компаний выросли.



Британский FTSE 100 просел на 0,10% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 704,40 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,15%, до 12 811,05 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,17% — на отметке 5 448,36 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением после публикации слабой статистики по ВВП Японии и на фоне осторожных торгов перед стартом саммита G7.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,36%, до 3067,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1751,4 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,76%, до 30958,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2451,58 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,56%, опустившись до 22694,5 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, до 6045,2 пункта.



По данным правительства Японии, ВВП страны в первом квартале 2018 года, по второй оценке, сократился на 0,2% к предыдущему кварталу. При этом аналитики ожидали сокращения только на 0,1%. В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте показал снижение на 0,6% против прогнозов уменьшения показателя на 0,4%.



Кроме того, снижение бирж отражает безрисковые настроения на рынке в связи с предстоящим саммитом «Большой семерки». Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Московской биржи и РТС к завершению торгов в четверг не показали единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,03% - до 2316,07 пункта, РТС опустился на 0,55% - до 1171,22 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева вырос до недельного максимума до 62,6550 RUB/USD, курс евро - на 1,15%, до 73,92 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% - до $76,86 за баррель.



Стоимость акций Сбербанка снизилась за торговую сессию на 0,68%. Обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,58%, бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 0,34%, обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 2,17%, акции Московской биржи подешевели на 1,86%.



Российский фондовый рынок закрывает торги четверга спокойно. Индекс Мосбиржи остался невозмутим ввиду внешних перепадов настроения и сохранил позиции в диапазоне 2 210—2 225 пунктов. В пятницу рынок еще попробует подвигаться, но в рабочую субботу от него вряд ли стоит ждать производственных подвигов. Индекс РТС удерживается выше промежуточной поддержки на отметке 1 170 пунктов, что позволяет рассчитывать на возвращение покупателей локальным образом.



Украина



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на безрисковых настроениях инвесторов из-за геополитической напряженности перед саммитом G7.



По состоянию на 7.30 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,25% - до 3070,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1748,95 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,23%, до 31126,4 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2455,87 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,05%, до 6054,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, достигая отметки в 22732,43 пункта.



По мнению аналитика Rakuten Securities Australia Ника Твидейла, инвесторы менее склонны к риску на фоне некоторой геополитической напряженности перед саммитом «большой семерки», который пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.



В четверг президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров за день до встречи с ними в рамках саммита.



Кроме того, по данным СМИ, Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры из-за неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге.



На прошлой неделе Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением после публикации слабой статистики по ВВП Японии и на фоне осторожных торгов перед стартом саммита G7.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,36%, до 3067,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1751,4 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,76%, до 30958,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2451,58 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,56%, опустившись до 22694,5 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, до 6045,2 пункта.



По данным правительства Японии, ВВП страны в первом квартале 2018 года, по второй оценке, сократился на 0,2% к предыдущему кварталу. При этом аналитики ожидали сокращения только на 0,1%. В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте показал снижение на 0,6% против прогнозов уменьшения показателя на 0,4%.



Кроме того, снижение бирж отражает безрисковые настроения на рынке в связи с предстоящим саммитом «Большой семерки». Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно.S&P и Nasdaq в четверг снизились, DOW вырос, так как технологический сектор откатился после ралли, также инвесторы увеличили спрос на более безопасные активы перед заседаниями ФРС и ЕЦБ, при сохранении торговых противоречий.Казначейские облигации США в четверг выросли. Торговые противоречия между США и другими странами были в центре внимания перед саммитом G7. Исторические саммиты G7 были нейтральны для рынка. Эта встреча нехарактерна, так как на ней будет подниматься важный для рынка вопрос тарифов. Канада и Мексика обещали ввести ответные меры против экспорта США, как и ЕС.ФРС, как ожидается, в среду анонсирует повышение процентной ставки, но инвесторы будут следить за указаниями, повысил ли ФРС процентные ставки в четвертый раз в 2018 г.Индекс акций технологического сектора S&P снизился на 1,1%.Индекс акций энергетического сектора S&P 500 показал наибольший рост из 11 основных секторов, на 1,6%. Этому помог рост цен на нефть.Индекс NASDAQ ранее три дня подряд достигал исторического максимума, и эксперты объясняют снижение коррекционным фактором: в четверг лидерами падения стали технологические компании. Так, бумаги Facebook потеряли 1,65%, Microsoft - 1,57%, Alphabet - 1,09%, Intel - 2,02%.Ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 июня снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики ожидали роста до 223 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 221 тысячу.Кроме того, инвесторы ждут итогов саммита G7. Встреча «Большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий.Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.В целом осторожность рынка связана с рядом важных предстоящих событий. Встреча G7, на которую обычно рынки реагируют нейтрально, похоже, сейчас вызовет более сильную реакцию.Цена на нефть Brent выросла почти на 2% на опасениях снижения экспорта и Венесуэлы и возможности того, что ОПЕК не примет решение по повышению объёма добычи на заседании в этом месяце.«Защитные» сектора — такие как потребительские товары широкого спроса, энергетика и коммунальное хозяйство, связь — также выросли на росте спроса на «безопасные» активы. Ранее эти сектора были менее привлекательны при росте ставок.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,14 к 1, на Nasdaq 1,26 к 1.Европейский фондовый рынок в четверг в целом снизился.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,24%, при этом акции финансовых компаний выросли.Евро вырос на 0,25% по паре евро-доллар. Евро укреплялся после того, как официальные лица ЕЦБ дали понять, что на заседании по денежной политике 14 июня будет обсуждаться завершение программы «количественного смягчения» ЕЦБ.Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Bank вырос на 0,30%.В среду рост доходности 10-летних казначейских облигаций США привёл к ралли в финансовом секторе. Более высокие доходности облигаций могут повысить прибыль банков, так как они увеличивают разницу в доходности более долгосрочных активов и менее долгосрочных обязательств.Экономические данные:Заказы в промышленности в Германии в апреле неожиданно резко снизились на 2,5% м/м, что стало четвертым месяцев снижения подряд. Экономисты в среднем ожидали роста на 0,6%.Замедление экономического роста в еврозоне было подтверждено Евростатом, который оставил предыдущую оценку экономического роста без изменений — ВВП еврозоне в I квартале вырос на 0,4%, к уровню прошлого года роста ВВП составил 2,5%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением после публикации слабой статистики по ВВП Японии и на фоне осторожных торгов перед стартом саммита G7.По данным правительства Японии, ВВП страны в первом квартале 2018 года, по второй оценке, сократился на 0,2% к предыдущему кварталу. При этом аналитики ожидали сокращения только на 0,1%. В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте показал снижение на 0,6% против прогнозов уменьшения показателя на 0,4%.Кроме того, снижение бирж отражает безрисковые настроения на рынке в связи с предстоящим саммитом «Большой семерки». Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.Стоимость акций Сбербанка снизилась за торговую сессию на 0,68%. Обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,58%, бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 0,34%, обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 2,17%, акции Московской биржи подешевели на 1,86%.Российский фондовый рынок закрывает торги четверга спокойно. Индекс Мосбиржи остался невозмутим ввиду внешних перепадов настроения и сохранил позиции в диапазоне 2 210—2 225 пунктов. В пятницу рынок еще попробует подвигаться, но в рабочую субботу от него вряд ли стоит ждать производственных подвигов. Индекс РТС удерживается выше промежуточной поддержки на отметке 1 170 пунктов, что позволяет рассчитывать на возвращение покупателей локальным образом.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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