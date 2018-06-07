Він зазначив, що "простої відповіді на це питання в уряді немає".
Дивися повний текст "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни на газ для населення.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни на газ для населення.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
И чего он мучается, в стране должны остаться только успешные и платежеспособные Или до выборов нужно поиграть лицом ?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:23
"Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы." - Хорошо что не вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный после 2013 года.
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