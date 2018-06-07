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"Немає простої відповіді":
Гройсман прокоментував ціни...

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що "простої відповіді на це питання в уряді немає".

Дивися повний текст "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

И чего он мучается, в стране должны остаться только успешные и платежеспособные :) Или до выборов нужно поиграть лицом ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:38

Что-то опять пошёл сплошной поток "новостей гройсмэна"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:23

"Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы." - Хорошо что не вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный после 2013 года.
pibodi
 
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